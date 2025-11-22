Україна повернула з Білорусі 31 цивільного українця, - Коордштаб. ФОТО

Україна 22 листопада повернула додому 31 цивільного громадянина, яких утримували на території Республіки Білорусь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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Зазначається, що захід відбувся в межах переговорного процесу, який Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими проводив за дорученням Президента України.

"В Україну повертаються жінки та чоловіки затримані на території Білорусі та засуджені до різних термінів ув’язнення - від 2 до 11 років.

Вік наймолодшої звільненої сьогодні українки - 18 років, найстаршому - 58 років. Серед звільнених цивільних громадян є хворі на тяжкі хвороби, зокрема на онкологію", - йдеться в дописі.

Україна подякувала американській стороні за участь у гуманітарній операції

Українська сторона окремо подякувала Сполученим Штатам Америки та Президенту Дональду Трампу за сприяння у процесі звільнення цивільних і військових громадян України з території Білорусі та Російської Федерації.

Подяку також висловлено всім державним структурам, залученим до переговорів та підготовки операції.

Повернуті українці отримають повний комплекс медичної допомоги, психологічної підтримки та реабілітації.

У Координаційному штабі підкреслили, що робота триває: держава продовжує докладати зусиль для повернення всіх своїх громадян.

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Повернення українців з Білорусі







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