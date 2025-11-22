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Новини Фото Повернення українців
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Україна повернула з Білорусі 31 цивільного українця, - Коордштаб. ФОТО

Україна 22 листопада повернула додому 31 цивільного громадянина, яких утримували на території Республіки Білорусь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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Зазначається, що захід відбувся в межах переговорного процесу, який Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими проводив за дорученням Президента України.

"В Україну повертаються жінки та чоловіки затримані на території Білорусі та засуджені до різних термінів ув’язнення - від 2 до 11 років.

Вік наймолодшої звільненої сьогодні українки - 18 років, найстаршому - 58 років. Серед звільнених цивільних громадян є хворі на тяжкі хвороби, зокрема на онкологію", - йдеться в дописі.

Україна подякувала американській стороні за участь у гуманітарній операції

Українська сторона окремо подякувала Сполученим Штатам Америки та Президенту Дональду Трампу за сприяння у процесі звільнення цивільних і військових громадян України з території Білорусі та Російської Федерації.

Подяку також висловлено всім державним структурам, залученим до переговорів та підготовки операції.

Повернуті українці отримають повний комплекс медичної допомоги, психологічної підтримки та реабілітації.

У Координаційному штабі підкреслили, що робота триває: держава продовжує докладати зусиль для повернення всіх своїх громадян.

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Повернення українців з Білорусі

Україна провела успішний етап повернення цивільних, утримуваних у Білорусі
Україна провела успішний етап повернення цивільних, утримуваних у Білорусі
Україна провела успішний етап повернення цивільних, утримуваних у Білорусі

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комбінований обмін: Україна повернула 185 військових та 20 цивільних. Практично всі вони перебували в неволі з 2022 року, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Автор: 

Білорусь (8144) повернення (354) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (83)
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Топ коментарі
+9
Мені цікаво одне- а на яких пдставах цих українців утримумали?
Чи це легалігація просто викраденню людей. Наприклад з Бучі.
Тоді білорашка повинна таки мати санкції.
Тотальні санкції як прот країнини рабовласниці.
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22.11.2025 13:30 Відповісти
+9
Ну як шо? Шарились пА родичам чи до дЄвущкі їздили. А бульбофюрер по завданню ***** їх в чомусь звинуватив, тіпа бандЄравці занімалісь дівЄрсієй та т.і.
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22.11.2025 13:35 Відповісти
+8
А що вони там робили?...
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22.11.2025 13:16 Відповісти
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А що вони там робили?...
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22.11.2025 13:16 Відповісти
Ну як шо? Шарились пА родичам чи до дЄвущкі їздили. А бульбофюрер по завданню ***** їх в чомусь звинуватив, тіпа бандЄравці занімалісь дівЄрсієй та т.і.
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22.11.2025 13:35 Відповісти
Швидше за все лукашенку знадобився хтось хто сидів в Україні, а кварталу95 - когось витягти з тюрми у бульбофюрера.
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22.11.2025 13:47 Відповісти
Теж цікаво, за якими кримінальними статтями їх утримували. Ще цікаво, українці які зараз мешкають в Україні не можуть отримати елементарної кваліфікованої допомоги, немає світла й тепла з-за кідарів, гниди внутрі країни продовжують грабувати, мізерні пенсії на фоні постійного збагачення управлінського персонала який нас же повинен забеспечувати достойним фінансовим забезпеченням.
Й ще питання, як ви збираєтеся, Повернуті українці отримають повний комплекс медичної допомоги, психологічної підтримки та реабілітації. Джерело: https://censor.net/ua/p3586398
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22.11.2025 13:24 Відповісти
Запитав би ти у сталіна під час війни про таке...
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22.11.2025 13:36 Відповісти
Чомусь люди, які видають себе за "патрійотів" та розмовляють українською мовою все одне сумують за СРСР. Людину можна вивезти з "совка", але не реально "совок" вивітрити з людини

От звернетеся по медичну допомогу (не дай бог, бажаю вам здоров'я) - а вам лікар: "Ти що, ждун, косарь? Яка медична допомога цивільним під час війни!"
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22.11.2025 13:44 Відповісти
Я ж не ностальгую за совком. Вважаю, що то було жахливим періодом. Просто зараз під час такої жахливої війни вимагати від держави яка стікає кров'ю та втрачає кращих синів і дочок, повного пакету соціального забезпечення вважаю блюзнірством.
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22.11.2025 13:57 Відповісти
Можливо я вас не зрозумів, вибачте
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22.11.2025 13:59 Відповісти
ти бл подивись навіть тупо про кількість і ЯКІСТЬ танків у вашого сталіна.
а потім подумай - скільки днів відводилось на той же Париж. ну, просто - пробити Вермахт і неквапом звільняти Європу, совковий ти .... може ідіот, а може реально орк.
у совка техніки було на звільнення всієї Європи, якось так, нагадаю, ой, не нагадаю, бо ви і так це знаєте, вам тупо шкода що це не вийшло у вас. шоб ти з голоду здох
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22.11.2025 14:49 Відповісти
Мені цікаво одне- а на яких пдставах цих українців утримумали?
Чи це легалігація просто викраденню людей. Наприклад з Бучі.
Тоді білорашка повинна таки мати санкції.
Тотальні санкції як прот країнини рабовласниці.
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22.11.2025 13:30 Відповісти
Ну на яких підставах? Звинуватили в якихось диверсіях, шпіонажах, закликах проти влади, та т.і. В країні де керує одне ***** чи бульбофюрер це не проблема.
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22.11.2025 13:38 Відповісти
на таких же як сьогодні Зе-влада утримує Магамедрасулова та його батька, на таких же як утримувала Червінського
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22.11.2025 20:58 Відповісти
Повернули військових, яких утримували у Білорусі? В хіба ми воюємо з Білорусю? Чи це захоплені у полон в перші дні війни російською армією, яка йшла з територію Білорусі? Тоді Лукашенко воєнний злочинець і його держава приймає участь у війні.
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22.11.2025 14:15 Відповісти
А що, у когось були якісь сумніви стосовно Лукавого?
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23.11.2025 23:22 Відповісти
часто спецслужбы пытаются вербовать тех, кого планируют отпустить ...
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22.11.2025 15:35 Відповісти
Що, що відбулося??? Яких таких українців повернула Україна? Уточніть їхній статус. Це були заручники чи військовополонені чи просто заблукалі грибники? Чи українська влада відмазує білорузких терористів і військових злочинців від майбутніх судів за участь у війні проти України. До того ж уточніть просто так Бульбофюрер віддав заручників/полонених чи в обмін нас своїх терористів і диверсантів які воювали проти України?
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22.11.2025 20:42 Відповісти
 
 