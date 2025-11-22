Україна повернула з Білорусі 31 цивільного українця, - Коордштаб. ФОТО
Україна 22 листопада повернула додому 31 цивільного громадянина, яких утримували на території Республіки Білорусь.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Зазначається, що захід відбувся в межах переговорного процесу, який Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими проводив за дорученням Президента України.
"В Україну повертаються жінки та чоловіки затримані на території Білорусі та засуджені до різних термінів ув’язнення - від 2 до 11 років.
Вік наймолодшої звільненої сьогодні українки - 18 років, найстаршому - 58 років. Серед звільнених цивільних громадян є хворі на тяжкі хвороби, зокрема на онкологію", - йдеться в дописі.
Україна подякувала американській стороні за участь у гуманітарній операції
Українська сторона окремо подякувала Сполученим Штатам Америки та Президенту Дональду Трампу за сприяння у процесі звільнення цивільних і військових громадян України з території Білорусі та Російської Федерації.
Подяку також висловлено всім державним структурам, залученим до переговорів та підготовки операції.
Повернуті українці отримають повний комплекс медичної допомоги, психологічної підтримки та реабілітації.
У Координаційному штабі підкреслили, що робота триває: держава продовжує докладати зусиль для повернення всіх своїх громадян.
Повернення українців з Білорусі
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Й ще питання, як ви збираєтеся, Повернуті українці отримають повний комплекс медичної допомоги, психологічної підтримки та реабілітації. Джерело: https://censor.net/ua/p3586398
От звернетеся по медичну допомогу (не дай бог, бажаю вам здоров'я) - а вам лікар: "Ти що, ждун, косарь? Яка медична допомога цивільним під час війни!"
а потім подумай - скільки днів відводилось на той же Париж. ну, просто - пробити Вермахт і неквапом звільняти Європу, совковий ти .... може ідіот, а може реально орк.
у совка техніки було на звільнення всієї Європи, якось так, нагадаю, ой, не нагадаю, бо ви і так це знаєте, вам тупо шкода що це не вийшло у вас. шоб ти з голоду здох
Чи це легалігація просто викраденню людей. Наприклад з Бучі.
Тоді білорашка повинна таки мати санкції.
Тотальні санкції як прот країнини рабовласниці.