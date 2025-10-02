Комбінований обмін: Україна повернула 185 військових та 20 цивільних. Практично всі вони перебували в неволі з 2022 року, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Сьогодні проведено комбінований обмін полоненими. З російської неволі визволено 185 військових та 20 цивільних українців - частину з них обміняно згідно з домовленостями у Стамбулі, частину - в межах чергового, 69-го обміну.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів.



Звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському та Чернігівському напрямках.

Серед визволених сьогодні знову є Оборонці Маріуполя. Додому також повертаються нацгвардійці, які потрапили в полон, охороняючи ЧАЕС. Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому - 59 років.



"Практично усі визволені сьогодні військові та цивільні українці перебували в неволі з 2022 року.



Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.



Висловлюємо щиру подяку усім дотичним структурам і організаціям за скоординовані зусилля, спрямовані на визволення наших громадян", - додали в Коорштабі.



Координаційний штаб продовжує роботу з пошуку, документування та повернення кожного, хто перебуває в російській неволі.

