Комбінований обмін: Україна повернула 185 військових та 20 цивільних. Практично всі вони перебували в неволі з 2022 року, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Сьогодні проведено комбінований обмін полоненими. З російської неволі визволено 185 військових та 20 цивільних українців - частину з них обміняно згідно з домовленостями у Стамбулі, частину - в межах чергового, 69-го обміну.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів.

Звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському та Чернігівському напрямках.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна та РФ здійснили обмін полоненими: визволено 185 захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Серед визволених сьогодні знову є Оборонці Маріуполя. Додому також повертаються нацгвардійці, які потрапили в полон, охороняючи ЧАЕС. Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому - 59 років.

"Практично усі визволені сьогодні військові та цивільні українці перебували в неволі з 2022 року.

Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.

Висловлюємо щиру подяку усім дотичним структурам і організаціям за скоординовані зусилля, спрямовані на визволення наших громадян", - додали в Коорштабі.

Координаційний штаб продовжує роботу з пошуку, документування та повернення кожного, хто перебуває в російській неволі.

Читайте: Україна веде перемовини про обмін ще тисячі полонених, проте РФ затягує процес, - Зеленський

обмін (1277) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (53)
Чому жінок нема? Їх у вʼязницях постійно гвалтують
показати весь коментар
02.10.2025 16:13 Відповісти
а хто про них переймається як і про інших,навіть цей обмін це лише політичний крок між двома державами в замісі з третьою......люди лише ресурс
показати весь коментар
02.10.2025 16:37 Відповісти
депутати,судді,чинуші,їх діти в списках є???як нема??як на свята ордени отримувати так перші....а людям ласкаво просимо з аду....головне витримали та вижили.....тут ад свій
показати весь коментар
02.10.2025 16:35 Відповісти
Суддю з Маріуполя поміняли рік тому. Не знав про таке, бот?
показати весь коментар
02.10.2025 16:41 Відповісти
неприжився??повернули??зазвичай вони там свої люди,бот....як чуєш мене ,бот??
показати весь коментар
02.10.2025 16:49 Відповісти
щастя яке...
показати весь коментар
02.10.2025 16:37 Відповісти
щоб оцінити треба вдіти їх шкіру і пережити те через вони пройшли,і здається мені це дуже і нереально важко було зробити.....
показати весь коментар
02.10.2025 16:39 Відповісти
Що за комбінований?
Кого з касапів віддали, підозрюваного по Парубію- також?
Аж чиє хоч один рос.солдат в полоні з 2022-го,як це наших вони тримають стільки часу?
показати весь коментар
02.10.2025 16:44 Відповісти
 
 