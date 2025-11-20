УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12448 відвідувачів онлайн
Новини Фото Репатріація тіл полеглих військових
3 136 8

В Україну повернули тіла ще 1000 полеглих захисників, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 20 листопада, відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Читайте: В Україні запускають біометричну ідентифікацію загиблих унаслідок агресії РФ

"Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Окрема подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ", - додали в Коордштабі.

Ідентифікація тіл полеглих військових

В Україні з вересня 2025 року реалізується проєкт з ідентифікації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за біометричними даними.

Також читайте: В Україну за 2025 рік вдалося повернути понад 10 тисяч тіл полеглих захисників, - Генштаб

Зазначається, що проєкт спрямований на оперативне та точне встановлення осіб загиблих захисників, військовослужбовців і цивільних за допомогою біометричних даних. Запровадження цього механізму має на меті не лише прискорити процедури ідентифікації, а й забезпечити своєчасне інформування родин, які втратили близьких.

Репатріаційні заходи 20 листопада
Репатріаційні заходи 20 листопада
Репатріаційні заходи 20 листопада
Репатріаційні заходи 20 листопада
Репатріаційні заходи 20 листопада

Автор: 

військовослужбовці (5190) повернення (354) втрати (4686) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (83)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це той обмін про який кизділо секретар РНБО умєртвій?
показати весь коментар
20.11.2025 12:46 Відповісти
Ще невідомо, що там кацапи наклали у транспорт, із них станеться...
показати весь коментар
20.11.2025 13:03 Відповісти
якщо не помиляюсь, це вже шоста тисяча, тільки від кацапів.. горе страшне
показати весь коментар
20.11.2025 13:10 Відповісти
Помиляєшся.

24.01.2025 р. - 757

14.02.2025 р. - 757

28.03.2025 р. - 909

18.04.2025 р. - 909

16.05.2025 р. - 909

11.06.2025 р. - 1212

13.06.2025 р. - 1200

14.06.2025 р. - 1200

15.06.2025 р. - 1200

16.06.2025 р. - 1245

17.07.2025 р. - 1000

19.08.2025 р. - 1000

18.09.2025 р. - 1000

20.11.2025 р. - 1000

Всього: 14298
показати весь коментар
20.11.2025 14:33 Відповісти
Можливо кацапи зібрали всіх украінців ( і військових і цивільних )
які пепебували на рф ,
але дочекаємось результатів експертизи ,
щоби робити якісь висновки!!
показати весь коментар
20.11.2025 13:28 Відповісти
Там ,ймовірно,мій сусід знову((
показати весь коментар
20.11.2025 14:00 Відповісти
А говорив президент про 30 тисяч
показати весь коментар
20.11.2025 14:10 Відповісти
Героям Слава !!!
R.I.P. Воїнам !

.
показати весь коментар
20.11.2025 14:14 Відповісти
 
 