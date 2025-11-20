В Украину вернули тела еще 1000 погибших защитников, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 ноября, состоялись репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время будут проведены все необходимые экспертизы и идентификация репатриированных тел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Читайте: В Украине запускают биометрическую идентификацию погибших в результате агрессии РФ

"Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста. Отдельная благодарность личному составу Центрального управления ЦВС ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава", - добавили в Коордштабе.

Идентификация тел погибших военных

В Украине с сентября 2025 года реализуется проект по идентификации тел (останков) лиц, погибших (умерших) в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, по биометрическим данным.

Читайте также: В Украину за 2025 год удалось вернуть более 10 тысяч тел погибших защитников, - Генштаб

Отмечается, что проект направлен на оперативное и точное установление личностей погибших защитников, военнослужащих и гражданских лиц с помощью биометрических данных. Внедрение этого механизма имеет целью не только ускорить процедуры идентификации, но и обеспечить своевременное информирование семей, потерявших близких.









