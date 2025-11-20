В Украину вернули тела еще 1000 погибших защитников, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 ноября, состоялись репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время будут проведены все необходимые экспертизы и идентификация репатриированных тел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

"Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста. Отдельная благодарность личному составу Центрального управления ЦВС ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава", - добавили в Коордштабе.

Идентификация тел погибших военных

В Украине с сентября 2025 года реализуется проект по идентификации тел (останков) лиц, погибших (умерших) в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, по биометрическим данным.

Отмечается, что проект направлен на оперативное и точное установление личностей погибших защитников, военнослужащих и гражданских лиц с помощью биометрических данных. Внедрение этого механизма имеет целью не только ускорить процедуры идентификации, но и обеспечить своевременное информирование семей, потерявших близких.

Репатриационные мероприятия 20 ноября
це той обмін про який кизділо секретар РНБО умєртвій?
20.11.2025 12:46 Ответить
Ще невідомо, що там кацапи наклали у транспорт, із них станеться...
20.11.2025 13:03 Ответить
якщо не помиляюсь, це вже шоста тисяча, тільки від кацапів.. горе страшне
20.11.2025 13:10 Ответить
Помиляєшся.

24.01.2025 р. - 757

14.02.2025 р. - 757

28.03.2025 р. - 909

18.04.2025 р. - 909

16.05.2025 р. - 909

11.06.2025 р. - 1212

13.06.2025 р. - 1200

14.06.2025 р. - 1200

15.06.2025 р. - 1200

16.06.2025 р. - 1245

17.07.2025 р. - 1000

19.08.2025 р. - 1000

18.09.2025 р. - 1000

20.11.2025 р. - 1000

Всього: 14298
20.11.2025 14:33 Ответить
Можливо кацапи зібрали всіх украінців ( і військових і цивільних )
які пепебували на рф ,
але дочекаємось результатів експертизи ,
щоби робити якісь висновки!!
20.11.2025 13:28 Ответить
Там ,ймовірно,мій сусід знову((
20.11.2025 14:00 Ответить
А говорив президент про 30 тисяч
20.11.2025 14:10 Ответить
Героям Слава !!!
R.I.P. Воїнам !

20.11.2025 14:14 Ответить
 
 