Украина вернула из Беларуси 31 гражданского украинца, - Коордштаб. ФОТО

22 ноября Украина вернула домой 31 гражданского человека, которые удерживались на территории Республики Беларусь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

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Отмечается, что меры состоялись в рамках переговорного процесса, который Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными проводил по поручению Президента Украины.

"В Украину возвращаются женщины и мужчины, задержанные на территории Беларуси и осужденные к различным срокам заключения - от 2 до 11 лет.

Возраст самой молодой освобожденной сегодня украинки - 18 лет, самому старшему - 58 лет. Среди освобожденных гражданских лиц есть больные тяжелыми заболеваниями, в частности онкологией", - говорится в сообщении.

Украина поблагодарила американскую сторону за участие в гуманитарной операции

Украинская сторона отдельно поблагодарила Соединенные Штаты Америки и президента Дональда Трампа за содействие в процессе освобождения гражданских и военных граждан Украины с территории Беларуси и Российской Федерации.

Благодарность также выражена всем государственным структурам, привлеченным к переговорам и подготовке операции.

Вернувшиеся украинцы получат полный комплекс медицинской помощи, психологической поддержки и реабилитации.

В Координационном штабе подчеркнули, что работа продолжается: государство продолжает прилагать усилия для возвращения всех своих граждан.

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Возвращение украинцев из Беларуси







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