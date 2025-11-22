Украина вернула из Беларуси 31 гражданского украинца, - Коордштаб. ФОТО
22 ноября Украина вернула домой 31 гражданского человека, которые удерживались на территории Республики Беларусь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Отмечается, что меры состоялись в рамках переговорного процесса, который Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными проводил по поручению Президента Украины.
"В Украину возвращаются женщины и мужчины, задержанные на территории Беларуси и осужденные к различным срокам заключения - от 2 до 11 лет.
Возраст самой молодой освобожденной сегодня украинки - 18 лет, самому старшему - 58 лет. Среди освобожденных гражданских лиц есть больные тяжелыми заболеваниями, в частности онкологией", - говорится в сообщении.
Украина поблагодарила американскую сторону за участие в гуманитарной операции
Украинская сторона отдельно поблагодарила Соединенные Штаты Америки и президента Дональда Трампа за содействие в процессе освобождения гражданских и военных граждан Украины с территории Беларуси и Российской Федерации.
Благодарность также выражена всем государственным структурам, привлеченным к переговорам и подготовке операции.
Вернувшиеся украинцы получат полный комплекс медицинской помощи, психологической поддержки и реабилитации.
В Координационном штабе подчеркнули, что работа продолжается: государство продолжает прилагать усилия для возвращения всех своих граждан.
Возвращение украинцев из Беларуси
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Й ще питання, як ви збираєтеся, Повернуті українці отримають повний комплекс медичної допомоги, психологічної підтримки та реабілітації. Джерело: https://censor.net/ua/p3586398
От звернетеся по медичну допомогу (не дай бог, бажаю вам здоров'я) - а вам лікар: "Ти що, ждун, косарь? Яка медична допомога цивільним під час війни!"
а потім подумай - скільки днів відводилось на той же Париж. ну, просто - пробити Вермахт і неквапом звільняти Європу, совковий ти .... може ідіот, а може реально орк.
у совка техніки було на звільнення всієї Європи, якось так, нагадаю, ой, не нагадаю, бо ви і так це знаєте, вам тупо шкода що це не вийшло у вас. шоб ти з голоду здох
Чи це легалігація просто викраденню людей. Наприклад з Бучі.
Тоді білорашка повинна таки мати санкції.
Тотальні санкції як прот країнини рабовласниці.