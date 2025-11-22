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Новости Фото Возвращение украинцев
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Украина вернула из Беларуси 31 гражданского украинца, - Коордштаб. ФОТО

22 ноября Украина вернула домой 31 гражданского человека, которые удерживались на территории Республики Беларусь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

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Отмечается, что меры состоялись в рамках переговорного процесса, который Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными проводил по поручению Президента Украины.

"В Украину возвращаются женщины и мужчины, задержанные на территории Беларуси и осужденные к различным срокам заключения - от 2 до 11 лет.

Возраст самой молодой освобожденной сегодня украинки - 18 лет, самому старшему - 58 лет. Среди освобожденных гражданских лиц есть больные тяжелыми заболеваниями, в частности онкологией", - говорится в сообщении.

Украина поблагодарила американскую сторону за участие в гуманитарной операции

Украинская сторона отдельно поблагодарила Соединенные Штаты Америки и президента Дональда Трампа за содействие в процессе освобождения гражданских и военных граждан Украины с территории Беларуси и Российской Федерации.

Благодарность также выражена всем государственным структурам, привлеченным к переговорам и подготовке операции.

Вернувшиеся украинцы получат полный комплекс медицинской помощи, психологической поддержки и реабилитации.

В Координационном штабе подчеркнули, что работа продолжается: государство продолжает прилагать усилия для возвращения всех своих граждан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украину вернули тела еще 1000 павших защитников, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Возвращение украинцев из Беларуси

Украина провела успешный этап возвращения гражданских, удерживаемых в Беларуси
Украина провела успешный этап возвращения гражданских, удерживаемых в Беларуси
Украина провела успешный этап возвращения гражданских, удерживаемых в Беларуси

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комбинированный обмен: Украина вернула 185 военных и 20 гражданских. Практически все они находились в неволе с 2022 года, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Автор: 

Беларусь (8058) возврат (336) Координационный штаб (83)
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Топ комментарии
+9
Мені цікаво одне- а на яких пдставах цих українців утримумали?
Чи це легалігація просто викраденню людей. Наприклад з Бучі.
Тоді білорашка повинна таки мати санкції.
Тотальні санкції як прот країнини рабовласниці.
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22.11.2025 13:30 Ответить
+9
Ну як шо? Шарились пА родичам чи до дЄвущкі їздили. А бульбофюрер по завданню ***** їх в чомусь звинуватив, тіпа бандЄравці занімалісь дівЄрсієй та т.і.
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22.11.2025 13:35 Ответить
+8
А що вони там робили?...
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22.11.2025 13:16 Ответить
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А що вони там робили?...
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22.11.2025 13:16 Ответить
Ну як шо? Шарились пА родичам чи до дЄвущкі їздили. А бульбофюрер по завданню ***** їх в чомусь звинуватив, тіпа бандЄравці занімалісь дівЄрсієй та т.і.
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22.11.2025 13:35 Ответить
Швидше за все лукашенку знадобився хтось хто сидів в Україні, а кварталу95 - когось витягти з тюрми у бульбофюрера.
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22.11.2025 13:47 Ответить
Теж цікаво, за якими кримінальними статтями їх утримували. Ще цікаво, українці які зараз мешкають в Україні не можуть отримати елементарної кваліфікованої допомоги, немає світла й тепла з-за кідарів, гниди внутрі країни продовжують грабувати, мізерні пенсії на фоні постійного збагачення управлінського персонала який нас же повинен забеспечувати достойним фінансовим забезпеченням.
Й ще питання, як ви збираєтеся, Повернуті українці отримають повний комплекс медичної допомоги, психологічної підтримки та реабілітації. Джерело: https://censor.net/ua/p3586398
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22.11.2025 13:24 Ответить
Запитав би ти у сталіна під час війни про таке...
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22.11.2025 13:36 Ответить
Чомусь люди, які видають себе за "патрійотів" та розмовляють українською мовою все одне сумують за СРСР. Людину можна вивезти з "совка", але не реально "совок" вивітрити з людини

От звернетеся по медичну допомогу (не дай бог, бажаю вам здоров'я) - а вам лікар: "Ти що, ждун, косарь? Яка медична допомога цивільним під час війни!"
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22.11.2025 13:44 Ответить
Я ж не ностальгую за совком. Вважаю, що то було жахливим періодом. Просто зараз під час такої жахливої війни вимагати від держави яка стікає кров'ю та втрачає кращих синів і дочок, повного пакету соціального забезпечення вважаю блюзнірством.
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22.11.2025 13:57 Ответить
Можливо я вас не зрозумів, вибачте
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22.11.2025 13:59 Ответить
ти бл подивись навіть тупо про кількість і ЯКІСТЬ танків у вашого сталіна.
а потім подумай - скільки днів відводилось на той же Париж. ну, просто - пробити Вермахт і неквапом звільняти Європу, совковий ти .... може ідіот, а може реально орк.
у совка техніки було на звільнення всієї Європи, якось так, нагадаю, ой, не нагадаю, бо ви і так це знаєте, вам тупо шкода що це не вийшло у вас. шоб ти з голоду здох
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22.11.2025 14:49 Ответить
Мені цікаво одне- а на яких пдставах цих українців утримумали?
Чи це легалігація просто викраденню людей. Наприклад з Бучі.
Тоді білорашка повинна таки мати санкції.
Тотальні санкції як прот країнини рабовласниці.
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22.11.2025 13:30 Ответить
Ну на яких підставах? Звинуватили в якихось диверсіях, шпіонажах, закликах проти влади, та т.і. В країні де керує одне ***** чи бульбофюрер це не проблема.
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22.11.2025 13:38 Ответить
на таких же як сьогодні Зе-влада утримує Магамедрасулова та його батька, на таких же як утримувала Червінського
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22.11.2025 20:58 Ответить
Повернули військових, яких утримували у Білорусі? В хіба ми воюємо з Білорусю? Чи це захоплені у полон в перші дні війни російською армією, яка йшла з територію Білорусі? Тоді Лукашенко воєнний злочинець і його держава приймає участь у війні.
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22.11.2025 14:15 Ответить
А що, у когось були якісь сумніви стосовно Лукавого?
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23.11.2025 23:22 Ответить
часто спецслужбы пытаются вербовать тех, кого планируют отпустить ...
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22.11.2025 15:35 Ответить
Що, що відбулося??? Яких таких українців повернула Україна? Уточніть їхній статус. Це були заручники чи військовополонені чи просто заблукалі грибники? Чи українська влада відмазує білорузких терористів і військових злочинців від майбутніх судів за участь у війні проти України. До того ж уточніть просто так Бульбофюрер віддав заручників/полонених чи в обмін нас своїх терористів і диверсантів які воювали проти України?
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22.11.2025 20:42 Ответить
 
 