РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9779 посетителей онлайн
Новости Обмен пленными
1 308 8

Комбинированный обмен: Украина вернула 185 военных и 20 гражданских. Практически все они находились в плену с 2022 года, - Коордштаб. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня проведен комбинированный обмен пленными. Из российской неволи освобождены 185 военных и 20 гражданских украинцев - часть из них обменяны согласно договоренностям в Стамбуле, часть - в рамках очередного, 69-го обмена.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, домой возвращаются военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов удалось также освободить офицеров.

Освобожденные военнослужащие защищали страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Сумском и Черниговском направлениях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина и РФ осуществили обмен пленными: освобождены 185 защитников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Среди освобожденных сегодня снова есть защитники Мариуполя. Домой также возвращаются нацгвардейцы, которые попали в плен, охраняя ЧАЭС. Самому молодому освобожденному Защитнику исполнилось 26 лет. Самому старшему - 59 лет.

"Практически все освобожденные сегодня военные и гражданские украинцы находились в неволе с 2022 года.

Освобожденные из плена пройдут полный медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации и все предусмотренные государством выплаты.

Выражаем искреннюю благодарность всем причастным структурам и организациям за скоординированные усилия, направленные на освобождение наших граждан", - добавили в Коорштабе.

Координационный штаб продолжает работу по поиску, документированию и возвращению каждого, кто находится в российской неволе.

Читайте: Украина ведет переговоры об обмене еще тысячи пленных, однако РФ затягивает процесс, - Зеленский

Обмен пленными 2 октября
Обмен пленными 2 октября
Обмен пленными 2 октября
Обмен пленными 2 октября
Обмен пленными 2 октября
Обмен пленными 2 октября
Обмен пленными 2 октября
Обмен пленными 2 октября

Автор: 

обмен (1495) Координационный штаб (52)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому жінок нема? Їх у вʼязницях постійно гвалтують
показать весь комментарий
02.10.2025 16:13 Ответить
а хто про них переймається як і про інших,навіть цей обмін це лише політичний крок між двома державами в замісі з третьою......люди лише ресурс
показать весь комментарий
02.10.2025 16:37 Ответить
депутати,судді,чинуші,їх діти в списках є???як нема??як на свята ордени отримувати так перші....а людям ласкаво просимо з аду....головне витримали та вижили.....тут ад свій
показать весь комментарий
02.10.2025 16:35 Ответить
Суддю з Маріуполя поміняли рік тому. Не знав про таке, бот?
показать весь комментарий
02.10.2025 16:41 Ответить
неприжився??повернули??зазвичай вони там свої люди,бот....як чуєш мене ,бот??
показать весь комментарий
02.10.2025 16:49 Ответить
щастя яке...
показать весь комментарий
02.10.2025 16:37 Ответить
щоб оцінити треба вдіти їх шкіру і пережити те через вони пройшли,і здається мені це дуже і нереально важко було зробити.....
показать весь комментарий
02.10.2025 16:39 Ответить
Що за комбінований?
Кого з касапів віддали, підозрюваного по Парубію- також?
Аж чиє хоч один рос.солдат в полоні з 2022-го,як це наших вони тримають стільки часу?
показать весь комментарий
02.10.2025 16:44 Ответить
 
 