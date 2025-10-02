Комбинированный обмен: Украина вернула 185 военных и 20 гражданских. Практически все они находились в плену с 2022 года, - Коордштаб. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня проведен комбинированный обмен пленными. Из российской неволи освобождены 185 военных и 20 гражданских украинцев - часть из них обменяны согласно договоренностям в Стамбуле, часть - в рамках очередного, 69-го обмена.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Как отмечается, домой возвращаются военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов удалось также освободить офицеров.



Освобожденные военнослужащие защищали страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Сумском и Черниговском направлениях.

Среди освобожденных сегодня снова есть защитники Мариуполя. Домой также возвращаются нацгвардейцы, которые попали в плен, охраняя ЧАЭС. Самому молодому освобожденному Защитнику исполнилось 26 лет. Самому старшему - 59 лет.



"Практически все освобожденные сегодня военные и гражданские украинцы находились в неволе с 2022 года.



Освобожденные из плена пройдут полный медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации и все предусмотренные государством выплаты.



Выражаем искреннюю благодарность всем причастным структурам и организациям за скоординированные усилия, направленные на освобождение наших граждан", - добавили в Коорштабе.



Координационный штаб продолжает работу по поиску, документированию и возвращению каждого, кто находится в российской неволе.

