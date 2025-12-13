Спецпредставник Трампа Коул: Лукашенко "радить нам", що робити з війною між Росією і Україною

Спецпредставник президента США Джон Коул сказав, що у спілкуванні з диктатором Білорусі Олександром Лукашенком порушували питання війни РФ проти України. За словами Коула, поради Лукашенка та його близькі контакти з правителем РФ можуть бути корисними.

Про це спецпредставник Трампа сказав білоруському пропагандистському агентству БелТА, інформує Цензор.НЕТ.

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"Поради Лукашенка можуть бути корисними"

Коул за підсумками переговорів у Білорусі заявив, що обговорював різні питання з Лукашенком і той, серед іншого "радить нам щодо того, що робити з війною між Росією і Україною".

Він зауважив, що правитель Білорусі дуже добре знає керманича РФ, тож його поради можуть бути корисними, як і вплив самого Лукашенка на Путіна.

"Ваш президент має велику історію відносин з президентом Путіним, має можливість давати йому поради. Це дуже корисно у цій ситуації. Вони давні друзі і мають достатній рівень відносин, щоб обговорювати такі питання. Звісно, президент Путін може прийняти одні поради і не прийняти інші. Але це – спосіб допомогти процесу", - заявив Коул.

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Лукашенко помилував 123 ув’язнених

Раніше повідомлялося про те, що авторитарний лідер Білорусі Олександр Лукашенко помилував 123 ув’язнених, засуджених "за скоєння злочинів різного спрямування – шпигунську, терористичну та екстремістську діяльність".

Як повідомляє Радіо Свобода, це рішення ухвалене в межах досягнутих домовленостей із президентом США Дональдом Трампом та у зв’язку зі скасуванням санкцій проти "Білоруськалію".

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