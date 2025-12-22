У Трампа пояснили перехоплення танкерів біля Венесуели бажанням усунути Мадуро від влади

США активно перехоплюють нафтові танкери біля Венесуели, щоб посилити тиск на режим Ніколаса Мадуро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

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Берегова охорона США зупинила вже три танкери, що прямували до Венесуели. Паралельно Південне командування американського Міністерства оборони нарощує військову присутність у регіоні та завдає ударів по суднах, які, як стверджується, займалися контрабандою.

За даними американської сторони, з початку вересня внаслідок таких операцій загинуло близько 100 осіб.

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Сигнал для Мадуро

"Ми не просто перехоплюємо ці судна, а й надсилаємо всьому світу сигнал, що незаконна діяльність, в якій бере участь Мадуро, є неприпустимою, що він повинен піти, і що ми будемо захищати наш народ", — сказала міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем в інтерв’ю Fox News.

За її словами, режим Мадуро є ворогом США, проти якого вживаються рішучі заходи. Берегова охорона виконує завдання безпечно, зупиняючи потік незаконної діяльності та надсилаючи чіткий сигнал міжнародній спільноті.

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Посилення тиску на режим

29 листопада Дональд Трамп оголосив про "закриття неба" над Венесуелою та прилеглого повітряного простору. 17 грудня він офіційно назвав режим Мадуро терористичним. До цього США завдавали удари по суднах біля венесуельських берегів, які вважалися пов’язаними з наркоторгівлею.

Дії США спрямовані на припинення контрабанди нафти та інших незаконних потоків, а також на збільшення тиску на політичний режим Венесуели.

Уряд Сполучених Штатів оголосив нові санкції проти родичів венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та компаній, пов’язаних із його режимом.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що глава Венесуели Ніколас Мадуро може приїхати до Мінська, якщо залишить свою посаду.

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