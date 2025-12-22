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Новини Імпічмент Трампа
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Трампу загрожує імпічмент у разі втрати більшості в Конгресі на виборах 2026 року, - спікер Джонсон

Президент США Дональд Трамп

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Демократична партія нібито ініціює процедуру імпічменту проти Дональда Трампа, якщо республіканці програють на проміжних виборах у Конгресі у 2026 році.

Про це Джонсон заявив під час виступу на консервативному саміті AmericaFest, який організувала Turning Point USA, передає Цензор.НЕТ.

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Імпічмент Трампу

Виступаючи перед прихильниками руху MAGA, Джонсон наголосив, що результат виборів у 2026 році визначить подальшу долю адміністрації Трампа.

За його словами, "радикальні ліві" вже мають готовий план усунення президента від влади.

"На проміжних виборах у 2026 році все буде поставлено на карту. Якщо ми втратимо більшість у Палаті представників, радикальні ліві, як ви вже чули, оголосять імпічмент президенту Трампу. Вони створять абсолютний хаос, ми не можемо цього допустити", - заявив спікер.

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Джонсон додав, що демократи прагнуть "демонтувати" цінності Республіканської партії та закликав виборців забезпечити Трампу повний чотирирічний термін, захистивши більшість у Конгресі.

Попередні спроби імпічменту Трампу

  • Заява Джонсона прозвучала на тлі посилення тиску з боку Демократичної партії. Раніше цього місяця член Палати представників Ел Грін (штат Техас) офіційно вніс резолюцію про імпічмент Дональда Трампа, звинувативши його у зловживанні владою та підбурюванні до насильства. Хоча республіканська більшість ухвалила рішення відкласти розгляд документа, демократи обіцяють повернутися до цього питання.
  • Трамп вже ставав об’єктом імпічменту двічі під час свого першого терміну, проте в обох випадках Сенат США виправдав його.

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Автор: 

Конгрес США (1290) США (26901) Трамп Дональд (9046) Джонсон Майк (150)
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Топ коментарі
+21
Тікай, Джонсон, тікай!
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23.12.2025 00:00 Відповісти
+20
И есть за что. Выбирать, конечно, американцам, а не нам. Но, надеюсь, они переболеют наконец этой шизофренией.
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23.12.2025 00:03 Відповісти
+12
встигне ще п'ять-шість воєн припинити.
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23.12.2025 00:04 Відповісти

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