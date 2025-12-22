Трампу загрожує імпічмент у разі втрати більшості в Конгресі на виборах 2026 року, - спікер Джонсон

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Демократична партія нібито ініціює процедуру імпічменту проти Дональда Трампа, якщо республіканці програють на проміжних виборах у Конгресі у 2026 році.

Про це Джонсон заявив під час виступу на консервативному саміті AmericaFest, який організувала Turning Point USA, передає Цензор.НЕТ.

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Імпічмент Трампу

Виступаючи перед прихильниками руху MAGA, Джонсон наголосив, що результат виборів у 2026 році визначить подальшу долю адміністрації Трампа.

За його словами, "радикальні ліві" вже мають готовий план усунення президента від влади.

"На проміжних виборах у 2026 році все буде поставлено на карту. Якщо ми втратимо більшість у Палаті представників, радикальні ліві, як ви вже чули, оголосять імпічмент президенту Трампу. Вони створять абсолютний хаос, ми не можемо цього допустити", - заявив спікер.

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Джонсон додав, що демократи прагнуть "демонтувати" цінності Республіканської партії та закликав виборців забезпечити Трампу повний чотирирічний термін, захистивши більшість у Конгресі.

Попередні спроби імпічменту Трампу

Заява Джонсона прозвучала на тлі посилення тиску з боку Демократичної партії. Раніше цього місяця член Палати представників Ел Грін (штат Техас) офіційно вніс резолюцію про імпічмент Дональда Трампа, звинувативши його у зловживанні владою та підбурюванні до насильства. Хоча республіканська більшість ухвалила рішення відкласти розгляд документа, демократи обіцяють повернутися до цього питання.

Трамп вже ставав об’єктом імпічменту двічі під час свого першого терміну, проте в обох випадках Сенат США виправдав його.

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