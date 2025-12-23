РУС
Правительство США предлагает нелегалам $3000 за добровольный выезд

Нелегалам из США заплатят по 3000 долларов за выезд из страны

Администрация США приняла решение существенно увеличить финансовое вознаграждение для нелегальных мигрантов, которые согласятся добровольно покинуть страну до конца текущего года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Министерства внутренней безопасности США. 

Инициатива является частью государственной программы по упорядочению миграционных процессов. Согласно решению, размер выплаты вырос в три раза — до 3 тысяч долларов.

Также государство берет на себя расходы на перелет в страну происхождения. Для участия в программе необходимо зарегистрироваться через специальное мобильное приложение CBP Home App до конца года.

Условия добровольного выезда из США

Министерство внутренней безопасности отмечает, что программа направлена на уменьшение количества нелегальных мигрантов без применения принудительных мер. Лица, которые воспользуются предложением, не будут платить штрафы за нарушение миграционного законодательства.

В ведомстве отмечают, что добровольное возвращение позволяет мигрантам избежать негативных юридических последствий в будущем. В то же время государство сокращает расходы на депортационные процедуры.

"Налогоплательщики США временно утраивают стимул для добровольного выезда, предлагая бонус в 3000 долларов, но только до конца года", — заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноем.

Альтернатива для тех, кто откажется

В Министерстве внутренней безопасности предупредили, что мигранты, которые не воспользуются программой, могут быть задержаны. В таком случае им грозит принудительная депортация и пожизненный запрет на въезд в США.

По данным американской стороны, с начала года около 1,9 миллиона человек уже добровольно покинули территорию Соединенных Штатов. Десятки тысяч мигрантов воспользовались именно программой CBP Home.

  • Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в 2026 году намерен существенно усилить политику в отношении нелегальной миграции.Сейчас Америка расширила перечень лиц, подлежащих депортации.

