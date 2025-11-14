Ожирение станет основанием для отказа в визе в США

Государственный секретарь США Марко Рубио разослал дипломатическим миссиям указание рассматривать ожирение наравне с другими хроническими заболеваниями как одну из возможных причин для отказа в выдаче виз иностранцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico со ссылкой на Госдеп.

Причины ужесточения правил

В документе указано, что указание Рубио касается действующего правила, которое запрещает въезд иммигрантам, если они могут стать финансовым бременем для государства.

В публикации приводятся данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), согласно которым ожирение повышает риск развития ряда серьезных болезней, которые могут потребовать дорогостоящего и длительного лечения:

гипертонии;

дыхательных расстройств;

желчнокаменной болезни;

онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний;

диабета.

Консульским работникам также рекомендовано учитывать состояние здоровья заявителей с хроническими заболеваниями.

Как объяснила заместительница Белого дома Анна Келли:

"На протяжении сотен лет политика Госдепа предусматривала право отказывать в визе заявителям, которые могут стать финансовым бременем для налогоплательщиков. Администрация президента Трампа наконец полностью внедряет эту политику и ставит интересы американцев на первое место".

