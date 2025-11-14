РУС
Ожирение станет основанием для отказа в визе в США

Государственный секретарь США Марко Рубио разослал дипломатическим миссиям указание рассматривать ожирение наравне с другими хроническими заболеваниями как одну из возможных причин для отказа в выдаче виз иностранцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico со ссылкой на Госдеп.

Причины ужесточения правил

В документе указано, что указание Рубио касается действующего правила, которое запрещает въезд иммигрантам, если они могут стать финансовым бременем для государства.

В публикации приводятся данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), согласно которым ожирение повышает риск развития ряда серьезных болезней, которые могут потребовать дорогостоящего и длительного лечения:

  • гипертонии;

  • дыхательных расстройств;

  • желчнокаменной болезни;

  • онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний;

  • диабета.

Консульским работникам также рекомендовано учитывать состояние здоровья заявителей с хроническими заболеваниями.

Как объяснила заместительница Белого дома Анна Келли:

"На протяжении сотен лет политика Госдепа предусматривала право отказывать в визе заявителям, которые могут стать финансовым бременем для налогоплательщиков. Администрация президента Трампа наконец полностью внедряет эту политику и ставит интересы американцев на первое место".

Ранее мы сообщали о том, что Канада сокращает количество виз для иностранцев почти наполовину, а Еврокомиссия подтвердила новые ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам.

Тільки пісюн - якщо більше, ніж у трампа - одразу відмова
Так що, пузату мадярську жабу більше не пустять до Америки?
А череп міряти будуть?
А череп міряти будуть?
Тільки пісюн - якщо більше, ніж у трампа - одразу відмова
Так нікого ж не пустять!
У них ожиріння - дійсно "загальнодержавна" проблема... Але це ожиріння не "завезене" в США, а КУЛЬТИВОВАНЕ в США, зокрема, місцевою культурою харчування... Просто нинішня влада "перекладає" проблему з "хворої голови, на здорову"...
Нехай так, і навіщо американцям проблеми іноземних товстячків?
Ох сер Уінстон не дожив до такого "таржества дємакратии"
А ти думаєш, що кілька тисяч "іноземних товстячків" сильно вплинуть на ожиріння мільйонів громадян США? Ожиріння - це проблема порушення обміну речовин в організмі (переважно, від збою в роботі залоз внутрішньої секреції). Тобто, це "внутрішня проблема організму". І, замість лікування "внутрішніх проблем", шляхом впливу на гормональну діяльність, лізуть з "ліпосакцією", яка просто видаляє частину жирового прошарку , хірургічним шляхом... А тут навіть "ліпосакції" не застосовують ... (Під "ліпосакцією", в даному випадку, я вбачаю, наприклад, заборону розмноження громадян США, з надлишковою вагою). А тут пропонується чистої води ДИСКРИМІНАЦІЯ, стосовно іноземців, за станом здоров"я... Чим це відрізняється від середньовічного створення "лепрозоріїв", для хворих проказою, та різноманітних "карантинів"? Так, ожиріння веде до передчасної смерті - але лише опосередковано, а СНІД, наприклад - ПРЯМО! Так хай почнуть створювать, спочатку, гетто для хворих на ВІЛ/СНІД...
Будуть. Лінійкою з кроком 5,56 мм.
Хай лупу не забудуть
Ну тоді без варіантів
коли вже всі вирішили що це дно і Америка впала, знизу постукали
Але ж трамп сам жиробас 😆
Цікаво як саме "консульські працівники будуть враховувати стан здоров'я заявників").
Це те що буває коли старий маразматик страждає націоналізмом та дорвався до влади.
За останні три місяці США накопичили приблизно 15 000 військовослужбовців у Карибському регіоні разом із більш ніж десятком бойових кораблів, включаючи авіаносець, який описується як «найбільш смертоносна бойова платформа» ВМС США.

Це нарощування сил, яке вважається найбільшою військовою присутністю США в регіоні з моменту вторгнення в Панаму в 1989 році, викликало припущення, що США можуть готуватися до більшого конфлікту.
Трампу було представлено широкий спектр варіантів щодо Венесуели, включно з авіаударами по військових чи урядових об'єктах та маршрутах наркоторгівлі, або більш прямою спробою усунути Мадуро.
CNN раніше повідомляли, що Трамп розглядав плани атак на об'єкти з виробництва кокаїну та маршрути наркоторгівлі всередині Венесуели.
Прадід не був.
Дід не був.
Батько не був.
Я не був.
Сім год мак не родив і голоду не було.
Носяться з тою Америкою
Так. І нам не потрібна їхня смердюча зброя.
Та не тільки зброя, а ще і оті зелені смердючі доляри.)
Так що, пузату мадярську жабу більше не пустять до Америки?
Стефанчука, Умєрова, Єрмака - теж ні.
Саме смішне що це не закон взагалі і можливо оспорити. Це по перше, по друге пахне дискримінацію. Ну і так, Трамп сам провокує що маятник качнувся в сторону лівих. Так само як ліві привели до того що маятник качнувся в сторону правих
Ви про мера НЙ? Його б і так вибрали б.
Я про Трампа.
"Саме смішне" - що це абсолютно не буде нікого "колихать"... Рішення буде прийматься "якимсь" чиновником департаменту по міграції.. Це його рішення , юпо суті, не може буть оспорене... А КОМУ скаржиться? Міжнародного суду такого, немає... Внутрішньодержавні суди? А чиї інтереси вони захищатимуть? Та ще за наявності системи ПРЕЦЕДЕНТНОГО права, яка діє в США? А вона передбачає "створення норм права" самим суддею, а не "єдиним законодавчим органом держави"...
А у жирних американців будуть забирати громадянство? 😁
Стефанчуку дорога в США закрита
А як же умєров?
в міру упітаний
Ось що буває, коли до влади доривається ультраправий фашист.
Жирна дискримінація.
А этим уродцам визы продлят?
