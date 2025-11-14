Ожирение станет основанием для отказа в визе в США
Государственный секретарь США Марко Рубио разослал дипломатическим миссиям указание рассматривать ожирение наравне с другими хроническими заболеваниями как одну из возможных причин для отказа в выдаче виз иностранцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico со ссылкой на Госдеп.
Причины ужесточения правил
В документе указано, что указание Рубио касается действующего правила, которое запрещает въезд иммигрантам, если они могут стать финансовым бременем для государства.
В публикации приводятся данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), согласно которым ожирение повышает риск развития ряда серьезных болезней, которые могут потребовать дорогостоящего и длительного лечения:
-
гипертонии;
-
дыхательных расстройств;
-
желчнокаменной болезни;
-
онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний;
-
диабета.
Консульским работникам также рекомендовано учитывать состояние здоровья заявителей с хроническими заболеваниями.
Как объяснила заместительница Белого дома Анна Келли:
"На протяжении сотен лет политика Госдепа предусматривала право отказывать в визе заявителям, которые могут стать финансовым бременем для налогоплательщиков. Администрация президента Трампа наконец полностью внедряет эту политику и ставит интересы американцев на первое место".
Ранее мы сообщали о том, что Канада сокращает количество виз для иностранцев почти наполовину, а Еврокомиссия подтвердила новые ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам.
