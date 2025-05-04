Ряд "слуг" требуют от ОП выдать им визы в США перед ратификацией соглашения о недрах в ВР, - Железняк
Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что ряд народных избранников от "Слуги народа" хотят получить американские визы перед ратификацией в Верховной Раде соглашения с США по полезным ископаемым.
Об этом парламентарий написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
Железняк напомнил, что в субботу, 4 мая, президент Владимир Зеленский заявил, что нардепам, которые не поддержат в парламенте ратификацию соглашения по недрам, "следует отменить визы в США".
"Все посмеялись и вроде бы все. Но оказался неожиданный для власти эффект: ряд "своих" депутатов, которые и так собирались голосовать, составили логическую цепочку в голове: что если у тех, кто не голосует должны забрать визы, то логично, что тем кто проголосует должны выдать визы. А так как они уже знают, что о своих депутатах ОП помнит только во время поиска голосов до голосования, то пришли с требованием выдать эти визы им заранее перед голосованием. Теперь им пытаются объяснить, что немного оно не так работает", - пишет народный избранник.
Напомним, что 4 мая президент Владимир Зеленский выразил надежду, что соглашение о полезных ископаемых с США будет ратифицировано в Верховной раде, а те, кто его не поддержат, должны потерять американские визы.
Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
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А мені здається, де будуть онуки ЗЕ та Є ,а може навіть Ахмєтова, володара ліцензій на ці землі в Україні сьогодні , це велике питання. У головного перемовника від уряду Ахмєтова Умєрова на сьогодні голова про це вже не болить - у нього сім"я з громадянством меншенької народженої у США донечки вже живе там з 2015 р. А Зеленський же обмовився типу за Фрейдом - тим, хто не підтримає угоди у владі України (включаючи й ВР) , не бачити США вже ніколи )) А купити у Трампа золоті картки на проживання у США за обіцяні 5 млн доларів для рашистських олігархів, абсолютно зможуть за угодою у й Ахметівські кабмінівці , й Зе з Є й сам Ахмєтов...
моя здогадка ще на вчорашню тему від вовки про візи, думаю не вкрадена Шапошніковим.
Зеленський продав Україну в обмін на власну безпеку- ютуб, посилання вище.
От Ахметов - володар ліцензій на землі с копалинами , батько війни та бандюк у минулому , тепер точно стане в"їзним до США , а мож Фредович йому ще й продасть за 5 млн золоту картку, обіцяну рашистським бізнесменам для підняття економіки США.А зє з Єрмаком мабуть причалить туди , ховаючись від правосуддя України ... Умєров же при ділах, значить Трамп не погрожує його величезній сімейці у США .
ЦЕ МЕНІ ТІЛЬКИ ЗДАЄТЬСЯ, ЩО ВОВКА ПРОГОВОРИВСЯ з візами для інших ???
03.05.2025 15:16 Відповісти Видалити
Шапошніков, думаю, не з мене списав а знає ТОЧНО БІЛЬШЕ!!!
двор, всему своё время, пусть только закончится война.
последние мозги, это как раз для них!
1. "Вагнер"
2. Цемах
3. Чонгар
4. Шашлики
5 Трамп. У рудого шулера була загроза імпічмента, а зараз угода підписана і він на коні
Тепер американські візи Зеленський видає?