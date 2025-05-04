РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10680 посетителей онлайн
Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
7 443 68

Ряд "слуг" требуют от ОП выдать им визы в США перед ратификацией соглашения о недрах в ВР, - Железняк

Некоторые слуги хотят получить визы в США перед голосованием за соглашение о полезных ископаемых

Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что ряд народных избранников от "Слуги народа" хотят получить американские визы перед ратификацией в Верховной Раде соглашения с США по полезным ископаемым.

Об этом парламентарий написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Железняк напомнил, что в субботу, 4 мая, президент Владимир Зеленский заявил, что нардепам, которые не поддержат в парламенте ратификацию соглашения по недрам, "следует отменить визы в США".

"Все посмеялись и вроде бы все. Но оказался неожиданный для власти эффект: ряд "своих" депутатов, которые и так собирались голосовать, составили логическую цепочку в голове: что если у тех, кто не голосует должны забрать визы, то логично, что тем кто проголосует должны выдать визы. А так как они уже знают, что о своих депутатах ОП помнит только во время поиска голосов до голосования, то пришли с требованием выдать эти визы им заранее перед голосованием. Теперь им пытаются объяснить, что немного оно не так работает", - пишет народный избранник.

пост Железняк

Читайте также: Зеленский о ратификации соглашения с США: Тем, кто настроен это не делать, следует отменить визы в Соединенные Штаты

Напомним, что 4 мая президент Владимир Зеленский выразил надежду, что соглашение о полезных ископаемых с США будет ратифицировано в Верховной раде, а те, кто его не поддержат, должны потерять американские визы.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

Читайте также: Зеленский о соглашении с США: Оно выгодно для обеих сторон

Автор: 

виза (1239) Зеленский Владимир (20482) соглашение (1342) США (26835) Слуга народа (2631) Железняк Ярослав (426)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
Це в нас тепер оп візи видає а не амер посольство?
показать весь комментарий
04.05.2025 18:38
+11
Угода-догода 100 дням великого амерошоумена від укромалого. Бо її вигоди-невигоди, як точно сказав Віталій Порітніков , побачать, якщо буде держава Україна, лиш онуки сьогоднішніх українців .
А мені здається, де будуть онуки ЗЕ та Є ,а може навіть Ахмєтова, володара ліцензій на ці землі в Україні сьогодні , це велике питання. У головного перемовника від уряду Ахмєтова Умєрова на сьогодні голова про це вже не болить - у нього сім"я з громадянством меншенької народженої у США донечки вже живе там з 2015 р. А Зеленський же обмовився типу за Фрейдом - тим, хто не підтримає угоди у владі України (включаючи й ВР) , не бачити США вже ніколи )) А купити у Трампа золоті картки на проживання у США за обіцяні 5 млн доларів для рашистських олігархів, абсолютно зможуть за угодою у й Ахметівські кабмінівці , й Зе з Є й сам Ахмєтов...
показать весь комментарий
04.05.2025 18:50
+10
Зелена свинота торгує українськими надрами за недорого.
показать весь комментарий
04.05.2025 18:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
04.05.2025 18:38 Ответить
Угода-догода 100 дням великого амерошоумена від укромалого. Бо її вигоди-невигоди, як точно сказав Віталій Порітніков , побачать, якщо буде держава Україна, лиш онуки сьогоднішніх українців .
А мені здається, де будуть онуки ЗЕ та Є ,а може навіть Ахмєтова, володара ліцензій на ці землі в Україні сьогодні , це велике питання. У головного перемовника від уряду Ахмєтова Умєрова на сьогодні голова про це вже не болить - у нього сім"я з громадянством меншенької народженої у США донечки вже живе там з 2015 р. А Зеленський же обмовився типу за Фрейдом - тим, хто не підтримає угоди у владі України (включаючи й ВР) , не бачити США вже ніколи )) А купити у Трампа золоті картки на проживання у США за обіцяні 5 млн доларів для рашистських олігархів, абсолютно зможуть за угодою у й Ахметівські кабмінівці , й Зе з Є й сам Ахмєтов...
показать весь комментарий
04.05.2025 18:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=QtqHEk-rJY4
моя здогадка ще на вчорашню тему від вовки про візи, думаю не вкрадена Шапошніковим.

Зеленський продав Україну в обмін на власну безпеку- ютуб, посилання вище.
показать весь комментарий
04.05.2025 19:23 Ответить
Наталия Гончар

От Ахметов - володар ліцензій на землі с копалинами , батько війни та бандюк у минулому , тепер точно стане в"їзним до США , а мож Фредович йому ще й продасть за 5 млн золоту картку, обіцяну рашистським бізнесменам для підняття економіки США.А зє з Єрмаком мабуть причалить туди , ховаючись від правосуддя України ... Умєров же при ділах, значить Трамп не погрожує його величезній сімейці у США .

ЦЕ МЕНІ ТІЛЬКИ ЗДАЄТЬСЯ, ЩО ВОВКА ПРОГОВОРИВСЯ з візами для інших ???

03.05.2025 15:16 Відповісти Видалити

Шапошніков, думаю, не з мене списав а знає ТОЧНО БІЛЬШЕ!!!
показать весь комментарий
04.05.2025 19:30 Ответить
Це в нас тепер оп візи видає а не амер посольство?
показать весь комментарий
04.05.2025 18:38 Ответить
ні це він дурне обмовився- бо саме йому після цієї угоди світить сховатися у США , коли Україна почне розслідування по справах влади у роки війни.
показать весь комментарий
04.05.2025 18:52 Ответить
Не буде ніякого розслідування.Він з оп не віддасть владу
показать весь комментарий
04.05.2025 19:03 Ответить
Яник теж не хотів віддавати!
показать весь комментарий
04.05.2025 19:28 Ответить
Єрмак-не янек
показать весь комментарий
04.05.2025 19:37 Ответить
Що це значить?
показать весь комментарий
04.05.2025 19:38 Ответить
вовка гарант Єрмака, а не Конституції України, а вовка БОНЕВТІК
показать весь комментарий
04.05.2025 20:51 Ответить
не було б інакше від "вовки БЕЗвізової промовки" - воно тупе щасливе що йому вже не страшно - й УПС!!!
показать весь комментарий
04.05.2025 19:57 Ответить
Британия сказала, что примет Торчиля без проблем, если он захочет отдать владу
показать весь комментарий
04.05.2025 21:16 Ответить
Ну, ти зрозумів, яка у нас освіта у недоторканих
показать весь комментарий
04.05.2025 18:53 Ответить
Це піздець
показать весь комментарий
04.05.2025 19:02 Ответить
посольство США дає візи на в'їзд до США, ОП на виїзд до США. Відчуй різницю.
показать весь комментарий
04.05.2025 19:05 Ответить
Може я пропустив і у гас повернули виїздні візи?
показать весь комментарий
04.05.2025 19:16 Ответить
"Слугам" треба видати візи в США, а для їх господарів взагалі закрити кордони. І це вважається нормою.
показать весь комментарий
04.05.2025 18:40 Ответить
хитровиїбаний який зеленоскот, від рук хочуть відбитися.
показать весь комментарий
04.05.2025 18:41 Ответить
А я б взагалі у всіх депутатів паспорти закордонні позабирав. Нефіг кататися за наші гроші.
показать весь комментарий
04.05.2025 18:44 Ответить
Все депутаты в обязательном порядке получат визы в одноместные камеры с видом на тюремный

двор, всему своё время, пусть только закончится война.
показать весь комментарий
04.05.2025 18:44 Ответить
За що такі роскоші??? До загальних, рил на 20-30.
показать весь комментарий
04.05.2025 19:17 Ответить
Вот тут вы не правы, сидеть шоблой очень даже легко, а вот сидеть одному есть шанс потерять

последние мозги, это как раз для них!
показать весь комментарий
04.05.2025 20:05 Ответить
Було б що втрачати. А в загальній - їм швидко пояснять, хто кому рабінович.
показать весь комментарий
04.05.2025 21:03 Ответить
Звечора голосування - візи зранку - такий алгоритм
показать весь комментарий
04.05.2025 18:45 Ответить
от не здається Вам, що слуги щось таке знають й не хочуть бути кинутими вовкою з Єрмаком.
показать весь комментарий
04.05.2025 18:54 Ответить
Кажуть про 90 сторінок прихованого тексту договору про надра, який нікому не показують, навіть депутатам.
показать весь комментарий
04.05.2025 19:03 Ответить
Ну і ... Справді там нічаво лічнава? Воно отією заявою про візи , ТУПЕ , себе спалило !!!
показать весь комментарий
04.05.2025 19:17 Ответить
В мережі є цитата Муссоліні: "...для порятунку Італії треба розстріляти кілька десятків депутатів..." Довели хлопець. ..😁
показать весь комментарий
04.05.2025 18:46 Ответить
Зелена свинота торгує українськими надрами за недорого.
показать весь комментарий
04.05.2025 18:47 Ответить
Новина ні про що. ОП візи не видає, цим займається посольство США, аби що писати...
показать весь комментарий
04.05.2025 18:50 Ответить
Тут сатана кроється в дрібницях. США дає візу на в'їзд до США, а ОП дає дозвіл на виїзд до США. Відчуй різницю.
показать весь комментарий
04.05.2025 19:01 Ответить
Чому на халяву не покататися, дебіли, від вас нічого там не залежить, однако вам не зрозуміти, що ліпше гроші на дрони потратити. А може вам треба свої гроші перевірити, або вивести, пока недоторканність маєте.
показать весь комментарий
04.05.2025 18:51 Ответить
Ой...,*****...
показать весь комментарий
04.05.2025 18:52 Ответить
С каких пор визы в США выдает ОП?
показать весь комментарий
04.05.2025 18:53 Ответить
З 2019 року. Точніше з 2022 року.
показать весь комментарий
04.05.2025 18:55 Ответить
Ось це новина! ОП це резидент Посольства США в Україні по наданню віз.
показать весь комментарий
04.05.2025 18:54 Ответить
у нього с рудим договір
показать весь комментарий
04.05.2025 18:55 Ответить
Продали країну - кожний взяв по 100 лям і в США
показать весь комментарий
04.05.2025 18:55 Ответить
5 лямів зелені і Рудий блазень Донні продасть золотий паспорт США і похєр де ти гроші взяв.
показать весь комментарий
04.05.2025 18:57 Ответить
якщо кацапи так воют то угода правильна
показать весь комментарий
04.05.2025 18:58 Ответить
що ж там в тому законопроекті, що ці криси хочуть мати візу щоб втікти?
показать весь комментарий
04.05.2025 19:00 Ответить
Зелені боневтіки вже на низькому старті.
показать весь комментарий
04.05.2025 19:01 Ответить
Зепутат въезжает в США не зная ни слова на английском.
показать весь комментарий
04.05.2025 19:03 Ответить
Лідор щоб невідповідати за шашлики здасть не то що надра він країну знищить щоб сидіти і мародерити
показать весь комментарий
04.05.2025 19:04 Ответить
это не депутаты- это даже не знаю как их назвать
показать весь комментарий
04.05.2025 19:07 Ответить
Спочатку - кастрація.
показать весь комментарий
04.05.2025 19:08 Ответить
А отім служкам, що потікали з України з 2022 року, теж візи надати, разом з грошовим утриманням?
показать весь комментарий
04.05.2025 19:10 Ответить
На пляжі Гуантанамо.
показать весь комментарий
04.05.2025 19:19 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2025 19:21 Ответить
і мені видайте
показать весь комментарий
04.05.2025 19:24 Ответить
Зеленський ворог і допомогає ворогам України
1. "Вагнер"
2. Цемах
3. Чонгар
4. Шашлики
5 Трамп. У рудого шулера була загроза імпічмента, а зараз угода підписана і він на коні
показать весь комментарий
04.05.2025 19:42 Ответить
Еммм, я щось пропустив?!
Тепер американські візи Зеленський видає?
показать весь комментарий
04.05.2025 19:50 Ответить
І ніякого "Я проголосую, якщо цей контракт буде на користь Україні, і ніколи не проголосую, якщо він нанесе шкоду". Зеля кинув торг. Купую голоси за американські візи. Це єдине, що він розуміє. Ніяких принципів, ніякого патріотизму. Тільки куплю, як повію.
показать весь комментарий
04.05.2025 19:51 Ответить
Тонющий Корабль что КРЫСЫ делают!?
показать весь комментарий
04.05.2025 19:58 Ответить
А что ОП уже визы в США выдаёт ?
показать весь комментарий
04.05.2025 19:59 Ответить
цирк шапіто і править там...
показать весь комментарий
04.05.2025 20:14 Ответить
Яке, ****, жлобйо.
показать весь комментарий
04.05.2025 20:47 Ответить
дайош візи і камандіровочні!!!
показать весь комментарий
04.05.2025 21:29 Ответить
дешев[ хвойд] у придорожньому бордел]
показать весь комментарий
04.05.2025 21:35 Ответить
А не можна було-б зробити простіше, договір розподілу продукції, як у Саудитів чи інших країнах. Американські корпорації інвестують в українські копалини а прибутки 50/50 в свою чергу українські прибутки можна привязати до розрахунків за поставки нової зброї- якщо немає зброї то немає копален,наскількі відомо цього хотів і сам Зеленський, а то у сухому залишку віддамо копалини без зброї , а отримуємо 50% від рентної плати. А зараз взагалі голосувати будуть не за інтереси України , а за візу до США якщо гаряче вже стане , а кошти вони звісно вже заробили - отакі в нас народні обраці.
показать весь комментарий
04.05.2025 21:42 Ответить
 
 