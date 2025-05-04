Ряд "слуг" требуют от ОП выдать им визы в США перед ратификацией соглашения о недрах в ВР, - Железняк

Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что ряд народных избранников от "Слуги народа" хотят получить американские визы перед ратификацией в Верховной Раде соглашения с США по полезным ископаемым.

Об этом парламентарий написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Железняк напомнил, что в субботу, 4 мая, президент Владимир Зеленский заявил, что нардепам, которые не поддержат в парламенте ратификацию соглашения по недрам, "следует отменить визы в США".

"Все посмеялись и вроде бы все. Но оказался неожиданный для власти эффект: ряд "своих" депутатов, которые и так собирались голосовать, составили логическую цепочку в голове: что если у тех, кто не голосует должны забрать визы, то логично, что тем кто проголосует должны выдать визы. А так как они уже знают, что о своих депутатах ОП помнит только во время поиска голосов до голосования, то пришли с требованием выдать эти визы им заранее перед голосованием. Теперь им пытаются объяснить, что немного оно не так работает", - пишет народный избранник.

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Напомним, что 4 мая президент Владимир Зеленский выразил надежду, что соглашение о полезных ископаемых с США будет ратифицировано в Верховной раде, а те, кто его не поддержат, должны потерять американские визы.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

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