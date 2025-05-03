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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Зеленский о соглашении с США: Оно выгодно для обеих сторон

Зеленский о соглашении с США

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что благодаря соглашению о недрах в этом году можно вдвое увеличить американскую помощь, в частности - получить необходимое количество систем противовоздушной обороны (ПВО).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом во время общения с журналистами 2 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Соглашение о полезных ископаемых сегодня выгодно обеим сторонам. Я сказал Трампу, что считаю, что наши команды пойдут друг другу на встречу для того, чтобы быть очень конструктивными, чтобы дата подписания была зафиксирована", - сказал Зеленский во время общения с журналистами.

Он выразил убеждение, что создаваемый соглашением фонд и само соглашение по минеральным ресурсам дает Украине возможность защищать будущие инвестиции США "и веру в то, что мы построим правильные экономические инвестиции".

"Защищать, в частности, противовоздушной обороной нашу землю, наших людей. И поэтому мы готовы, чтобы вкладом в это были системы ПВО. Я Трампу сказал о том количестве - он мне сказал, что они будут над этим работать, это не бесплатные вещи. И я хотел бы иметь возможность, чтобы у нас был доступ к закупке американского оружия. Санкции, системы ПВО, "минеральная сделка" и прекращение огня", - сказал президент Украины.

Он напомнил, что Конгресс США принял решение о предоставлении Украине пакета военной помощи в размере $15 млрд в 2025 году, и "также есть 15 млрд, которые они разбивали на 26-й".

"Вопрос - можно ли в 2026 год благодаря фонду теперь уже созданному, можно ли 15 млрд 2026 года приблизить на 2025, например, на вторую половину и получить оружие на 30 млрд. - 2025 и 2026, но получить сейчас. Получить оружие и это будет вклад с американской стороны 30 млрд., а Украина будет потом свою половину отдавать понемногу и это договоренность", - рассказал Зеленский.

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Он выразил убеждение, что историчность заключения соглашения с США "в том, что американцы могут прийти впервые на украинский рынок".

"Логика в том, что это реинвестирование. То есть оно сюда заходит, и ты реинвестируешь в Украину. То есть, деньги не выходят из Украины. Только если стороны потом, в будущем, договорятся, что через 20 лет фонд все нормально, строится, добыча, не сырье продают, а много всего. Есть доходы и все хотят. Например, Украина хочет потратить свои деньги на что-то, на инфраструктуру, тогда если Украина вытаскивает деньги какие-то, то и американцы будут вытаскивать. Я считаю, что это нормально", - пояснил президент.

Глава государства также подчеркнул важность того, что добытые ископаемые будут продаваться в США без пошлины. "С другой стороны, из-за того, что мы хотим все-таки не быть страной сырья, это дает нам возможность не продавать куда-то, а вкладывать здесь. И все-таки добавочную стоимость иметь на производстве, не просто продавать сырье", - отметил он.

Зеленский также сообщил, что часть обсуждаемых ископаемых находится возле города Покровск Донецкой области и поэтому соглашение важно в плане безопасности для Украины.

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"Я думаю, что для американского бизнеса это лучшая на сегодня страховка... Трамп говорит мне, и это моя очень серьезная гарантия, что Украину не будут русские трогать, - мы здесь партнеры, и мы будем это защищать всеми своими силами", - сказал президент Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) соглашение (1340) США (26815)


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Топ комментарии
+9
Так де ці такі вигідні "угоди" я як громадянин України можу прочитати?
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03.05.2025 12:40
+4
Гарантують безпеку найвеличнішому лідору у США після втрати влади🤡
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03.05.2025 12:43
+4
тепер ми візьмемо той хер, що отримали від США та побьємо всіх москалів.
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03.05.2025 12:54
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Так де ці такі вигідні "угоди" я як громадянин України можу прочитати?
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03.05.2025 12:40 Ответить
Якщо договір підписувала Свіріденко ( людина Ахметова) , то Ахметов( як етнічний українець) незабаром забудує віллами усю Швейцарію. Вважаю, що він у тому інвест фонду частку має
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03.05.2025 12:43 Ответить
Слухав в Ютубі багатьох економістів. Говорять що вигідно. ЄС каже що вигідно. Читаю коментарі на цьому сайті одна зрада. Коментаторам звісно видніше.
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03.05.2025 12:53 Ответить
Україна має чернозём найкращій у світі. Те, що зараз Україною правлять неуки, що у шахмати не грали , факт. Тобто законодавства по збереженню чернозема і лісів в Україні майже нема.
коли забудовники будують ( у не придатних зонах для аграріїв) їх забовязують знимати поверховий шар землі і збирати окремо . Що з тіею землею потім твориться - не зрозуміло.
Короче є питання
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03.05.2025 13:04 Ответить
Нерівна угода завжди комусь вигідна. Якщо умови не кажуть українцям- вона вигілна не для них.
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03.05.2025 13:26 Ответить
тільки нікчема як ти може не мати власних очей..
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03.05.2025 13:40 Ответить
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03.05.2025 12:41 Ответить
Гарантують безпеку найвеличнішому лідору у США після втрати влади🤡
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03.05.2025 12:43 Ответить
НУ ДА НУ ДА - для тебе і для США. А чому "вигідно" це українцю - хз
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03.05.2025 12:49 Ответить
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03.05.2025 12:49 Ответить
тепер ми візьмемо той хер, що отримали від США та побьємо всіх москалів.
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03.05.2025 12:54 Ответить
Отак то пішло.
Зелебобіки сосуть лапу,а рвали і метали на рахунок угоди про рідкоземельні.
Допомога піде не лише по ппо,а й по інших крупних засобах ураження,якщо пуйло відмовиться від ідеї закінчення війни.
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03.05.2025 13:00 Ответить
дурень думкою багатіє...
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03.05.2025 13:42 Ответить
все що говорив і говорить "зепоцріот" українському народові,є не більше як брехня,котра допомогла йому сісти в крісло президента і допомагає йому заробляти на торгівлі українськими територіями з куйлом ,і на торгівлі багатствами надр українського народу з американцями.Практичної користі і реальних справ в забезпеченні гарантіями для життя українців як не було так і немає..."зепоцріот" і зелена команда є підрозділ рашистської 3,14дерації.котрий з куйлом працють над знищенням України ,а 100 днів тому,до знищення України добавились і американські офіційні грабіжники...
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03.05.2025 13:01 Ответить
зе!чмо робить пику, що все афігєнно.
я, не геополітик, я не маю диплом міжнародних відносин.
може, це, дійсно вихід зі сраки. може, це, дійсно на щастя українцям.
але!
це ж, очевидно. і це, пре зі всіх зе!гундосиків!
зе!лідар, так і не виторгував, собі особисто, гарантії недоторканості.
краще б втік! байден пропонував!
то, обирай, зе!боневтік!
чаушеску, або мілошевич?
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03.05.2025 13:08 Ответить
як людина, що не може чітко та послідовно викласти свої думки, може бути президентом воюючої країни?

може йде вже жерти шашлики, зрадник!
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03.05.2025 13:11 Ответить
Від 47го Україні потрібно НЕ посередництво, а багато, дуже багато ******** зброї та шалений тиск на пу санкціями!
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03.05.2025 13:20 Ответить
угода однозначно не вигідна.
а казочки про допомогу американської ппо це спроба натягнути сову на глобус = допомога ппо йде не в пакеті з угодою а поза нею.
якщо завтра сеча вдарить в голову трампу і він перестане давати ті мізерні крихти що сьогодні дає то угода про рідкоземельні одночасно з цим не розірветься бо вона окремо.
просто американці недоноски, коли нам важко почали обдирати нас.
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03.05.2025 13:35 Ответить
Угода вигідна для обоіх сторін. Але, для одноі сторони трохи вигідніша.
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03.05.2025 14:10 Ответить
 
 