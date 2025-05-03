Зеленский о соглашении с США: Оно выгодно для обеих сторон

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что благодаря соглашению о недрах в этом году можно вдвое увеличить американскую помощь, в частности - получить необходимое количество систем противовоздушной обороны (ПВО).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом во время общения с журналистами 2 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Соглашение о полезных ископаемых сегодня выгодно обеим сторонам. Я сказал Трампу, что считаю, что наши команды пойдут друг другу на встречу для того, чтобы быть очень конструктивными, чтобы дата подписания была зафиксирована", - сказал Зеленский во время общения с журналистами.

Он выразил убеждение, что создаваемый соглашением фонд и само соглашение по минеральным ресурсам дает Украине возможность защищать будущие инвестиции США "и веру в то, что мы построим правильные экономические инвестиции".

"Защищать, в частности, противовоздушной обороной нашу землю, наших людей. И поэтому мы готовы, чтобы вкладом в это были системы ПВО. Я Трампу сказал о том количестве - он мне сказал, что они будут над этим работать, это не бесплатные вещи. И я хотел бы иметь возможность, чтобы у нас был доступ к закупке американского оружия. Санкции, системы ПВО, "минеральная сделка" и прекращение огня", - сказал президент Украины.

Он напомнил, что Конгресс США принял решение о предоставлении Украине пакета военной помощи в размере $15 млрд в 2025 году, и "также есть 15 млрд, которые они разбивали на 26-й".

"Вопрос - можно ли в 2026 год благодаря фонду теперь уже созданному, можно ли 15 млрд 2026 года приблизить на 2025, например, на вторую половину и получить оружие на 30 млрд. - 2025 и 2026, но получить сейчас. Получить оружие и это будет вклад с американской стороны 30 млрд., а Украина будет потом свою половину отдавать понемногу и это договоренность", - рассказал Зеленский.

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Он выразил убеждение, что историчность заключения соглашения с США "в том, что американцы могут прийти впервые на украинский рынок".

"Логика в том, что это реинвестирование. То есть оно сюда заходит, и ты реинвестируешь в Украину. То есть, деньги не выходят из Украины. Только если стороны потом, в будущем, договорятся, что через 20 лет фонд все нормально, строится, добыча, не сырье продают, а много всего. Есть доходы и все хотят. Например, Украина хочет потратить свои деньги на что-то, на инфраструктуру, тогда если Украина вытаскивает деньги какие-то, то и американцы будут вытаскивать. Я считаю, что это нормально", - пояснил президент.

Глава государства также подчеркнул важность того, что добытые ископаемые будут продаваться в США без пошлины. "С другой стороны, из-за того, что мы хотим все-таки не быть страной сырья, это дает нам возможность не продавать куда-то, а вкладывать здесь. И все-таки добавочную стоимость иметь на производстве, не просто продавать сырье", - отметил он.

Зеленский также сообщил, что часть обсуждаемых ископаемых находится возле города Покровск Донецкой области и поэтому соглашение важно в плане безопасности для Украины.

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"Я думаю, что для американского бизнеса это лучшая на сегодня страховка... Трамп говорит мне, и это моя очень серьезная гарантия, что Украину не будут русские трогать, - мы здесь партнеры, и мы будем это защищать всеми своими силами", - сказал президент Украины.