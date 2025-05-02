Россия обеспокоена изменением позиции США относительно Украины после соглашения о полезных ископаемых, - WP

Среди российской элиты растет беспокойство, что Россия может потерять преимущество в переговорах с США относительно войны в Украине, поскольку Киев и Вашингтон накануне подписали соглашение о полезных ископаемых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wahsington Post.

Как отмечается, в первые месяцы политика Дональда Трампа выглядела скорее, как отстаивание российских интересов. Однако в последнее время тональность заявлений Вашингтона заметно изменилась, а ресурсное соглашение Украины и США вызвало в Москве особое беспокойство.

На этой неделе российские чиновники выразили презрение по поводу подписания ресурсного соглашения между Украиной и США. А один из депутатов, Алексей Пушков, заявил, что оно является "еще одним важным шагом к колонизации Украины".

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В то же время в кулуарах российской власти нарастает тревога: потепление отношений США и Украины может закрыть окно возможностей для заключения выгодного Кремлю мирного договора.

Как отмечает WP, до этого момента Россия, казалось, имела преимущество в мирных переговорах - особенно после острой ссоры между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете. Теперь же российская элита обеспокоена перспективой затягивания войны в условиях углубления экономических проблем России.

Российский чиновник заявил, что на Путина сейчас усиливается давление, чтобы он хотя бы сделал вид, что идет на дальнейшие уступки.

"Он понимает, что ему нужно больше сотрудничать. Иначе законопроект, предложенный Грэмом, станет серьезным ударом, поскольку правительство уже объявило, что дефицит бюджета растет", - сказал собеседник, имея в виду американский законопроект о введении 500-процентной пошлины на импорт в США товаров из стран, которые покупают российскую нефть.

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