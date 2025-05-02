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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США Отношения РФ и США Давление на Россию
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США рассматривают следующие шаги по давлению на РФ после подписания соглашения с Украиной о недрах, - Politico

Соглашение о полезных ископаемых Украины: Трамп обдумывает давление на Россию

Заключение соглашения США о полезных ископаемых с Украиной вряд ли смягчит сопротивление российского диктатора Владимира Путина в отношении мирного плана президента Дональда Трампа - и Белый дом еще не уверен, как изменить эту ситуацию.

Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.

Хотя в четверг представители администрации Трампа публично объявили соглашение важным шагом, в Белом доме нет единого мнения относительно дальнейших действий, как сообщили два человека, знакомых с переговорами.

Отмечается, что это может предусматривать тяжелые решения, в частности прямое давление на Кремль, чего Трамп до сих пор избегал.

"Следующим шагом будет ужесточение санкций. Если президент решит пойти по этому пути", - сказал источник издания.

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Politico напомнило о предложении сенатора Линдси Грэма о введении новых санкций против России и 500-процентных пошлин для стран, которые покупают российскую нефть, газ и алюминий.

По данным издания, она получила широкую двухпартийную поддержку в Сенате.

"Будет ли дополнительный режим санкций достаточным для давления на Путина - это другой вопрос. Российский лидер четыре раза за последние четыре месяца встретился с посланником Трампа Стивом Уиткоффом и продолжил отклонять предложение США о прекращении трехлетней войны, которая заморозила бы конфликт по нынешним линиям фронта и тем самым дала бы России значительные территориальные приобретения", - пишет издание.

Другой представитель Минфина США, пожелавший остаться анонимным, заявил, что большая экономическая заинтересованность США в будущем Украины продемонстрирует России, что США "привержены долгосрочному успеху Украины".

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Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

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Автор: 

россия (95645) США (26791) Трамп Дональд (5349)


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Як завжди п*здять. Вони вже все що їм потрібно було від України поимели
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02.05.2025 16:03 Ответить
Тобто папірець з двома підписами - це і все, що їм було треба?
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02.05.2025 16:11 Ответить
Треба розуміти що той папірець надає США. Фактично право власності над недрами України. Також право перепродажу цього ж права власності третім сторонам...таким як Росія.
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02.05.2025 17:07 Ответить
Затисне хрен пуйла рижим очком.
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02.05.2025 16:04 Ответить
"Білий дім ще не впевнений, як змінити цю ситуацію"

Что тут непонятного, ракеты и прочее необходимое для Ф16, что бы сбивать носителей ФАБов-КАБов, и наступление ороков завязнет и остановится как в ПМВ
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02.05.2025 16:05 Ответить
https://images.cnscdn.com/a/a/6/2/aa62e81e7131b3aac5731bd346dfdd08/original.jpg

"Наступним кроком буде посилення санкцій. Якщо президент вирішить піти цим шляхом" Джерело: https://censor.net/ua/n3550110 ХА-ХА-ХА!!!!
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02.05.2025 16:13 Ответить
Треба негайно летiти в мацква за iнструкцiями!
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02.05.2025 16:18 Ответить
Обмудок венс розгляне якої ще косметики собі прикупити,а гівнюк віткофф розгляне ще пару варіантів поцілунків ***** в дупу.
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02.05.2025 16:19 Ответить
там вже пишуть на Уніані з посиланням на https://defence-ua.com/minds_and_ideas/jaku_vazhku_zbroju_ssha_budut_vivoditi_z_ekspluatatsiji_ta_skorochuvati_chi_je_v_ukrajini_shans_skupiti_vzhivane-18710.html Defense Express
що Штати спишуть сотні, а то і тисячі одиниць бронетехніки, в тому числі танки Абрамс і старіші моделі Бредлі. тож є немалі шанси, що ця техніка після модернізації може бути у нас.
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02.05.2025 16:45 Ответить
 
 