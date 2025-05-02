США рассматривают следующие шаги по давлению на РФ после подписания соглашения с Украиной о недрах, - Politico

Заключение соглашения США о полезных ископаемых с Украиной вряд ли смягчит сопротивление российского диктатора Владимира Путина в отношении мирного плана президента Дональда Трампа - и Белый дом еще не уверен, как изменить эту ситуацию.

Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.

Хотя в четверг представители администрации Трампа публично объявили соглашение важным шагом, в Белом доме нет единого мнения относительно дальнейших действий, как сообщили два человека, знакомых с переговорами.

Отмечается, что это может предусматривать тяжелые решения, в частности прямое давление на Кремль, чего Трамп до сих пор избегал.

"Следующим шагом будет ужесточение санкций. Если президент решит пойти по этому пути", - сказал источник издания.

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Politico напомнило о предложении сенатора Линдси Грэма о введении новых санкций против России и 500-процентных пошлин для стран, которые покупают российскую нефть, газ и алюминий.

По данным издания, она получила широкую двухпартийную поддержку в Сенате.

"Будет ли дополнительный режим санкций достаточным для давления на Путина - это другой вопрос. Российский лидер четыре раза за последние четыре месяца встретился с посланником Трампа Стивом Уиткоффом и продолжил отклонять предложение США о прекращении трехлетней войны, которая заморозила бы конфликт по нынешним линиям фронта и тем самым дала бы России значительные территориальные приобретения", - пишет издание.

Другой представитель Минфина США, пожелавший остаться анонимным, заявил, что большая экономическая заинтересованность США в будущем Украины продемонстрирует России, что США "привержены долгосрочному успеху Украины".

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Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

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