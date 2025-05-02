США рассматривают следующие шаги по давлению на РФ после подписания соглашения с Украиной о недрах, - Politico
Заключение соглашения США о полезных ископаемых с Украиной вряд ли смягчит сопротивление российского диктатора Владимира Путина в отношении мирного плана президента Дональда Трампа - и Белый дом еще не уверен, как изменить эту ситуацию.
Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.
Хотя в четверг представители администрации Трампа публично объявили соглашение важным шагом, в Белом доме нет единого мнения относительно дальнейших действий, как сообщили два человека, знакомых с переговорами.
Отмечается, что это может предусматривать тяжелые решения, в частности прямое давление на Кремль, чего Трамп до сих пор избегал.
"Следующим шагом будет ужесточение санкций. Если президент решит пойти по этому пути", - сказал источник издания.
Politico напомнило о предложении сенатора Линдси Грэма о введении новых санкций против России и 500-процентных пошлин для стран, которые покупают российскую нефть, газ и алюминий.
По данным издания, она получила широкую двухпартийную поддержку в Сенате.
"Будет ли дополнительный режим санкций достаточным для давления на Путина - это другой вопрос. Российский лидер четыре раза за последние четыре месяца встретился с посланником Трампа Стивом Уиткоффом и продолжил отклонять предложение США о прекращении трехлетней войны, которая заморозила бы конфликт по нынешним линиям фронта и тем самым дала бы России значительные территориальные приобретения", - пишет издание.
Другой представитель Минфина США, пожелавший остаться анонимным, заявил, что большая экономическая заинтересованность США в будущем Украины продемонстрирует России, что США "привержены долгосрочному успеху Украины".
Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.
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Что тут непонятного, ракеты и прочее необходимое для Ф16, что бы сбивать носителей ФАБов-КАБов, и наступление ороков завязнет и остановится как в ПМВ
"Наступним кроком буде посилення санкцій. Якщо президент вирішить піти цим шляхом" Джерело: https://censor.net/ua/n3550110 ХА-ХА-ХА!!!!
що Штати спишуть сотні, а то і тисячі одиниць бронетехніки, в тому числі танки Абрамс і старіші моделі Бредлі. тож є немалі шанси, що ця техніка після модернізації може бути у нас.