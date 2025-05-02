США розглядають наступні кроки щодо тиску на РФ після підписання угоди з Україною про надра, - Politico
Укладення угоди США про корисні копалини з Україною навряд чи пом'якшить опір російського диктатора Володимира Путіна щодо мирного плану президента Дональда Трампа — і Білий дім ще не впевнений, як змінити цю ситуацію.
Про це пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.
Хоча в четвер представники адміністрації Трампа публічно оголосили угоду важливим кроком, у Білому домі немає єдиної думки щодо подальших дій, як повідомили двоє осіб, обізнаних з перемовинами.
Зазначається, що це може передбачати важкі рішення, зокрема прямий тиск на Кремль, чого Трамп досі уникав.
"Наступним кроком буде посилення санкцій. Якщо президент вирішить піти цим шляхом", - сказало джерело видання.
Politico нагадало про пропозицію сенатора Ліндсі Грема щодо запровадження нових санкцій проти Росії та 500-відсоткових мит для країн, які купують російську нафту, газ і алюміній.
За даними видання, вона отримала широку двопартійну підтримку в Сенаті.
"Чи буде додатковий режим санкцій достатнім для тиску на Путіна – це інше питання. Російський лідер чотири рази за останні чотири місяці зустрівся з посланцем Трампа Стівом Віткоффом і продовжив відхиляти пропозицію США про припинення трирічної війни, яка заморозила б конфлікт по нинішніх лініях фронту і тим самим дала б Росії значні територіальні надбання", - пише видання.
Інший представник Мінфіну США, який побажав залишитися анонімним, заявив, що більша економічна зацікавленість США в майбутньому України продемонструє Росії, що США "прихильні до довгострокового успіху України".
Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.
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Щоб видобувати ті копалини і отримати хоч якусь відчутну вигоду, потрібні роки.
Что тут непонятного, ракеты и прочее необходимое для Ф16, что бы сбивать носителей ФАБов-КАБов, и наступление ороков завязнет и остановится как в ПМВ
"Наступним кроком буде посилення санкцій. Якщо президент вирішить піти цим шляхом" Джерело: https://censor.net/ua/n3550110 ХА-ХА-ХА!!!!
що Штати спишуть сотні, а то і тисячі одиниць бронетехніки, в тому числі танки Абрамс і старіші моделі Бредлі. тож є немалі шанси, що ця техніка після модернізації може бути у нас.