США розглядають наступні кроки щодо тиску на РФ після підписання угоди з Україною про надра, - Politico

Укладення угоди США про корисні копалини з Україною навряд чи пом'якшить опір російського диктатора Володимира Путіна щодо мирного плану президента Дональда Трампа — і Білий дім ще не впевнений, як змінити цю ситуацію.

Про це пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

Хоча в четвер представники адміністрації Трампа публічно оголосили угоду важливим кроком, у Білому домі немає єдиної думки щодо подальших дій, як повідомили двоє осіб, обізнаних з перемовинами.

Зазначається, що це може передбачати важкі рішення, зокрема прямий тиск на Кремль, чого Трамп досі уникав.

"Наступним кроком буде посилення санкцій. Якщо президент вирішить піти цим шляхом", - сказало джерело видання.

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Politico нагадало про пропозицію сенатора Ліндсі Грема щодо запровадження нових санкцій проти Росії та 500-відсоткових мит для країн, які купують російську нафту, газ і алюміній.

За даними видання, вона отримала широку двопартійну підтримку в Сенаті.

"Чи буде додатковий режим санкцій достатнім для тиску на Путіна – це інше питання. Російський лідер чотири рази за останні чотири місяці зустрівся з посланцем Трампа Стівом Віткоффом і продовжив відхиляти пропозицію США про припинення трирічної війни, яка заморозила б конфлікт по нинішніх лініях фронту і тим самим дала б Росії значні територіальні надбання", - пише видання.

Інший представник Мінфіну США, який побажав залишитися анонімним, заявив, що більша економічна зацікавленість США в майбутньому України продемонструє Росії, що США "прихильні до довгострокового успіху України".

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Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

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