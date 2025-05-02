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Новини Угода про корисні копалини зі США Відносини РФ та США Тиск на Росію
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США розглядають наступні кроки щодо тиску на РФ після підписання угоди з Україною про надра, - Politico

Угода про копалини України: Трамп обмірковує тиск на Росію

Укладення угоди США про корисні копалини з Україною навряд чи пом'якшить опір російського диктатора Володимира Путіна щодо мирного плану президента Дональда Трампа — і Білий дім ще не впевнений, як змінити цю ситуацію.

Про це пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

Хоча в четвер представники адміністрації Трампа публічно оголосили угоду важливим кроком, у Білому домі немає єдиної думки щодо подальших дій, як повідомили двоє осіб, обізнаних з перемовинами.

Зазначається, що це може передбачати важкі рішення, зокрема прямий тиск на Кремль, чого Трамп досі уникав.

"Наступним кроком буде посилення санкцій. Якщо президент вирішить піти цим шляхом", - сказало джерело видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада може ратифікувати першу угоду із США 8 травня, дві наступні підпишуть без згоди депутатів, – Железняк (оновлено)

Politico нагадало про пропозицію сенатора Ліндсі Грема щодо запровадження нових санкцій проти Росії та 500-відсоткових мит для країн, які купують російську нафту, газ і алюміній.

За даними видання, вона отримала широку двопартійну підтримку в Сенаті.

"Чи буде додатковий режим санкцій достатнім для тиску на Путіна – це інше питання. Російський лідер чотири рази за останні чотири місяці зустрівся з посланцем Трампа Стівом Віткоффом і продовжив відхиляти пропозицію США про припинення трирічної війни, яка заморозила б конфлікт по нинішніх лініях фронту і тим самим дала б Росії значні територіальні надбання", - пише видання.

Інший представник Мінфіну США, який побажав залишитися анонімним, заявив, що більша економічна зацікавленість США в майбутньому України продемонструє Росії, що США "прихильні до довгострокового успіху України".

Також читайте: США розглядають угоду про копалини з Україною як модель для майбутніх угод з іншими, - Bloomberg

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

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Автор: 

росія (65328) США (23009) Трамп Дональд (5785)


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Топ коментарі
+1
Затисне хрен пуйла рижим очком.
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02.05.2025 16:04
+1
Тобто папірець з двома підписами - це і все, що їм було треба?
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02.05.2025 16:11
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Як завжди п*здять. Вони вже все що їм потрібно було від України поимели
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02.05.2025 16:03 Відповісти
Тобто папірець з двома підписами - це і все, що їм було треба?
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02.05.2025 16:11 Відповісти
Треба розуміти що той папірець надає США. Фактично право власності над недрами України. Також право перепродажу цього ж права власності третім сторонам...таким як Росія.
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02.05.2025 17:07 Відповісти
Якщо не стане України, то папірець той нічого не вартий.
Щоб видобувати ті копалини і отримати хоч якусь відчутну вигоду, потрібні роки.
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02.05.2025 17:12 Відповісти
Затисне хрен пуйла рижим очком.
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02.05.2025 16:04 Відповісти
"Білий дім ще не впевнений, як змінити цю ситуацію"

Что тут непонятного, ракеты и прочее необходимое для Ф16, что бы сбивать носителей ФАБов-КАБов, и наступление ороков завязнет и остановится как в ПМВ
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02.05.2025 16:05 Відповісти
https://images.cnscdn.com/a/a/6/2/aa62e81e7131b3aac5731bd346dfdd08/original.jpg

"Наступним кроком буде посилення санкцій. Якщо президент вирішить піти цим шляхом" Джерело: https://censor.net/ua/n3550110 ХА-ХА-ХА!!!!
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02.05.2025 16:13 Відповісти
Треба негайно летiти в мацква за iнструкцiями!
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02.05.2025 16:18 Відповісти
Обмудок венс розгляне якої ще косметики собі прикупити,а гівнюк віткофф розгляне ще пару варіантів поцілунків ***** в дупу.
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02.05.2025 16:19 Відповісти
там вже пишуть на Уніані з посиланням на https://defence-ua.com/minds_and_ideas/jaku_vazhku_zbroju_ssha_budut_vivoditi_z_ekspluatatsiji_ta_skorochuvati_chi_je_v_ukrajini_shans_skupiti_vzhivane-18710.html Defense Express
що Штати спишуть сотні, а то і тисячі одиниць бронетехніки, в тому числі танки Абрамс і старіші моделі Бредлі. тож є немалі шанси, що ця техніка після модернізації може бути у нас.
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02.05.2025 16:45 Відповісти
 
 