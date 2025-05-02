Рада може ратифікувати першу угоду із США 8 травня, дві наступні підпишуть без згоди депутатів (оновлено)

У Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт про ратифікацію Угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, його можуть ухвалити 8 травня.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") повідомив у Telegram.

Він зауважив, що це лише перша з трьох угод, які регламентуватимуть роботу цього фонду. Інші дві угоди, що визначатимуть деталі співпраці між Україною та США, підпишуть без участі парламенту.

Железняк уточнив, що задав це питання прем'єр-міністру Денису Шмигалю, який сьогодні відповідав на запитання депутатів у Верховній Раді.

"Так. Тільки перша (угода потребуватиме ратифікації, – ред.). Наступні мають імплементаційний характер і не потребують голосування", – процитував відповідь Шмигаля депутат.

Він зауважив, що голова уряду не відповів на запитання, чи отримають депутати текст всіх трьох угод перед голосуванням за ратифікацію першої з них.

"Наступного тижня переговорна команда повернеться зі Штатів, і будуть надавати деталі двох інших угод. Але вони мають бути вже підписані після ратифікації першої Угоди", – сказав Шмигаль.

Згідно із стенограмою на сайті Верховної Ради, Шмигаль підтвердив, що загалом для створення Американсько-Українського фонду потрібно підписати кілька угод.

"Одна з них – це буде, власне, імплементаційна або комерційна угода про створення фонду або так званого обмеженого партнерства LLC, або ТОВ з українським перекладом, відповідно вона буде передбачати умови як створюється фонд і, власне, параметри імплементації. Друга угода буде передбачати умови роботи цього фонду, де будуть розгортатися ті речі, які ми також сьогодні проговорювали, тобто жодних погіршень там немає", – запевнив голова уряду.

Він також підтвердив, що уряд сподівається на ратифікацію першої з цих угод у Верховній Раді 8 травня.

"Ми були би вдячними, якщо би парламент встиг до 8 травня, 8 травня ратифікувати. Тобто ми просимо про ратифікацію чимскоріше, але вам визначатись згідно Регламенту, згідно процедур, коли така ратифікація може бути. Уряд просить зробити це настільки оперативно, наскільки це буде можливо", – сказав Шмигаль.

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Як повідомлялося, міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Законопроєкт про ратифікацію відповідної Угоди вже зареєстрували на сайті Верховної Ради 1 травня.

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