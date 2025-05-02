Рада може ратифікувати першу угоду із США 8 травня, дві наступні підпишуть без згоди депутатів (оновлено)
У Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт про ратифікацію Угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, його можуть ухвалити 8 травня.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") повідомив у Telegram.
Він зауважив, що це лише перша з трьох угод, які регламентуватимуть роботу цього фонду. Інші дві угоди, що визначатимуть деталі співпраці між Україною та США, підпишуть без участі парламенту.
Железняк уточнив, що задав це питання прем'єр-міністру Денису Шмигалю, який сьогодні відповідав на запитання депутатів у Верховній Раді.
"Так. Тільки перша (угода потребуватиме ратифікації, – ред.). Наступні мають імплементаційний характер і не потребують голосування", – процитував відповідь Шмигаля депутат.
Він зауважив, що голова уряду не відповів на запитання, чи отримають депутати текст всіх трьох угод перед голосуванням за ратифікацію першої з них.
"Наступного тижня переговорна команда повернеться зі Штатів, і будуть надавати деталі двох інших угод. Але вони мають бути вже підписані після ратифікації першої Угоди", – сказав Шмигаль.
Згідно із стенограмою на сайті Верховної Ради, Шмигаль підтвердив, що загалом для створення Американсько-Українського фонду потрібно підписати кілька угод.
"Одна з них – це буде, власне, імплементаційна або комерційна угода про створення фонду або так званого обмеженого партнерства LLC, або ТОВ з українським перекладом, відповідно вона буде передбачати умови як створюється фонд і, власне, параметри імплементації. Друга угода буде передбачати умови роботи цього фонду, де будуть розгортатися ті речі, які ми також сьогодні проговорювали, тобто жодних погіршень там немає", – запевнив голова уряду.
Він також підтвердив, що уряд сподівається на ратифікацію першої з цих угод у Верховній Раді 8 травня.
"Ми були би вдячними, якщо би парламент встиг до 8 травня, 8 травня ратифікувати. Тобто ми просимо про ратифікацію чимскоріше, але вам визначатись згідно Регламенту, згідно процедур, коли така ратифікація може бути. Уряд просить зробити це настільки оперативно, наскільки це буде можливо", – сказав Шмигаль.
Як повідомлялося, міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.
Законопроєкт про ратифікацію відповідної Угоди вже зареєстрували на сайті Верховної Ради 1 травня.
Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?
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ДОКЛАДНО ПРО УГОДУ ПРО НАДРА
1. Доступ до надр і ресурсів
США отримують пріоритет у розвідці, видобутку та переробці стратегічних копалин в Україні. Йдеться про:
- нафту, газ, уран, вугілля;
- літій, титан, цирконій, рідкоземельні метали;
- золото, срібло, мідь, графіт, нікель, плутоній та ін.
Тобто - все, що має глобальне значення і великий попит.
2. Особливі умови для американських компаній
- Податкові пільги: звільнення від частини податків, включно з деякими зборами, рентами і відрахуваннями. Тобто, навіть у бюджет гроші надходити не будуть.
- Фінансова свобода: виводити прибутки у доларах можна без обмежень.
- Захист інтересів: Україна не має права змінювати закони, які можуть зашкодити американському партнеру. Якщо змінить - має компенсувати збитки.
- Приватизація й ліцензії: компанії США отримують пріоритет на участь у розподілі спецдозволів, ліцензій, державно-приватних проєктів.
3. Що гарантує Україна
- Забороняється відкликати дозволи, навіть у надзвичайних умовах.
- Всі ділянки і ресурси, до яких надається доступ, захищені від націоналізації.
- Всі угоди з американцями мають виконуватись у повному обсязі - навіть якщо зміниться влада або закони.
4. Гроші - тільки на умовах США
Україна зобов'язується не оподатковувати перекази в доларах, не затримувати конвертацію валюти, не блокувати платежі.
США можуть виводити кошти з України без обмежень - через банки, рахунки, фонди.
5. Угода - понад українські закони
Документ має вищу юридичну силу, ніж частина норм українського законодавства. Якщо щось суперечить - діє угода.
6. Пріоритет на контракти і ресурси
Якщо третя країна пропонує вигідніші умови - США отримують право першої відмови. Україна не має права укласти контракт, не запропонувавши його спочатку американцям.
7. Термін дії - безстроково
Угода діє до того моменту, поки обидві сторони не погодяться її припинити. Одна сторона не може скасувати її самостійно.
Висновок
Фонд відбудови - це ширма. Реальний зміст угоди - контроль США над українськими надрами. Америка отримає ресурси, пільги, гарантії й виняткові умови. Україна - частку в прибутках і зобовʼязання не втручатись.
Мда уж,непогано нас "поімєлі" союзнічки.Колонією стали офіціально.