Кабмін схвалив перший законопроєкт для імплементації угоди із США про надра
Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реалізації Угоди між Урядом України та Урядом США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови".
Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 2 травня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Цього тижня була підписана Угода про створення спільного із США Інвестиційного фонду відбудови. Це історичне досягнення... Зараз для нас важливо продовжити юридично-дипломатичну роботу – підписати технічні угоди, які нададуть конкретний інструментарій для реалізації партнерства із США", – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду.
Як повідомлялося, у Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт про ратифікацію Угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, його можуть ухвалити 8 травня.
Це лише перша з трьох угод, які регламентуватимуть роботу цього фонду. Інші дві угоди, що визначатимуть деталі співпраці між Україною та США, підпишуть без участі парламенту.
Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?
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