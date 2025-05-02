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Новини Угода про корисні копалини зі США Відносини РФ та США
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Росія стурбована зміною позиції США щодо України після угоди про корисні копалини, - WP

Російські еліти злякалися угоди США та України про копалини

Серед російської еліти зростає занепокоєння, що Росія може втратити перевагу в переговорах із США щодо війни в Україні, оскільки Київ та Вашингтон напередодні підписали угоду про корисні копалини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wahsington Post.

Як зазначається, в перші місяці політика Дональда Трампа виглядала скоріше, як відстоювання російських інтересів. Однак останнім часом тональність заяв Вашингтона помітно змінилася, а ресурсна угода України та США викликала в Москві особливе занепокоєння.

Цього тижня російські чиновники висловили презирство щодо підписання ресурсної угоди між Україною та США. А один із депутатів, Олексій Пушков, заявив, що вона є "ще одним важливим кроком до колонізації України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін вніс у Раду перший законопроєкт для імплементації угоди із США про надра. Що він передбачає? (оновлено)

Водночас у кулуарах російської влади наростає тривога: потепління стосунків США та України може закрити вікно можливостей для укладення вигідного Кремлю мирного договору.

Як зазначає WP, до цього моменту Росія, здавалося, мала перевагу в мирних переговорах – особливо після гострої сварки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті. Тепер же російська еліта стурбована перспективою затягування війни в умовах поглиблення економічних проблем Росії.

Російський чиновник заявив, що на Путіна зараз посилюється тиск, щоб він хоча б удав, що йде на подальші поступки.

"Він розуміє, що йому потрібно більше співпрацювати. Інакше законопроєкт, запропонований Гремом, стане серйозним ударом, оскільки уряд вже оголосив, що дефіцит бюджету зростає", - сказав співрозмовник, маючи на увазі американський законопроєкт про введення 500-відсоткового мита на імпорт у США товарів із країн, які купують російську нафту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США розглядають наступні кроки щодо тиску на РФ після підписання угоди з Україною про надра, - Politico

Автор: 

росія (65328) США (23009) копалини (214)


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Трамп ,не сдерживай себя давай 500 % ... Это так весело
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02.05.2025 22:27 Відповісти
"РФ стурбована" - всім так ПОФІГУ на РФ і її стурбованості
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02.05.2025 22:33 Відповісти
Здесь пистолеты применяют вместо слова. И наплевали на придуманный закон.
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02.05.2025 22:35 Відповісти
я дуже стурбований
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02.05.2025 22:37 Відповісти
Якщо державою керує ху#ло, то в ній немає еліти, а є суцільна х#єта!
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02.05.2025 22:42 Відповісти
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02.05.2025 22:44 Відповісти
Замовна статейка. Пропаганда угоди - яка вона хороша, навіть путлер засмучений
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02.05.2025 23:10 Відповісти
 
 