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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Зеленський про угоду із США: Вона вигідна для обох сторін

Зеленський про угоду із США

Президент Володимир Зеленський розраховує, що завдяки угоді про надра цього року можна вдвічі збільшити американську допомогу, зокрема отримати необхідну кількість систем протиповітряної оборони (ППО).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це під час спілкування з журналістами 2 травня заявив президент України Володимир Зеленський.

"Угода про корисні копалини сьогодні вигідна обом сторонам. Я сказав Трампу, що вважаю, що наші команди підуть одне одному на зустріч для того, щоб бути дуже конструктивними, щоб дата підписання була зафіксована", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Він висловив переконання, що створюваний угодою фонд і сама угода щодо мінеральних ресурсів дає Україні можливість захищати майбутні інвестиції США "і віру в те, що ми побудуємо правильні економічні інвестиції".

"Захищати, зокрема, протиповітряною обороною нашу землю, наших людей. І тому ми готові, щоб внеском у це були системи ППО. Я Трампу сказав про ту кількість - він мені сказав, що вони будуть над цим працювати, це не безкоштовні речі. І я хотів би мати можливість, щоб у нас був доступ до закупівлі американської зброї. Санкції, системи ППО, "мінеральна угода" і припинення вогню", - сказав президент України.

Він нагадав, що Конгрес США прийняв рішення про надання України пакету військової допомоги в розмірі $15 млрд у 2025 році, і "також є 15 млрд, які вони розбивали на 26-ий".

"Питання - чи можна у 2026 рік завдяки фонду тепер вже створеному, чи можна 15 млрд 2026 року наблизити на 2025, наприклад, на другу половину і отримати зброю на 30 млрд. - 2025 і 2026, але отримати зараз. Отримати зброю і це буде вклад за американської сторони 30 млрд., а Україна буде потім свою половину віддавати потрохи і це є домовленість", - розповів Зеленський.

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Він висловив переконання, що історичність укладання угоди з США "в тому, що американці можуть прийти вперше на український ринок".

"Логіка в тому, що це реінвестування. Тобто воно сюди заходить, і ти реінвестуєш в Україну. Тобто, гроші не виходять з України. Тільки якщо сторони потім, в майбутньому, домовляться, що через 20 років фонд все нормально, будується, видобуток, не сировину продають, а багато всього. Є доходи і всі хочуть. Наприклад, Україна хоче витратити свої гроші на щось, на інфраструктуру, тоді якщо Україна витаскує гроші якісь, то і американці будуть витягувати. Я вважаю, що це нормально", - пояснив президент.

Голова держави також наголосив важливість того, що видобуті копалини будуть продаватися в США без мита. "З іншого боку, через те, що ми хочемо все-таки не бути країною сировини, це дає нам можливість не продавати кудись, а вкладати тут. І все-таки додаткову вартість мати на виробництві, не просто продавати сировину", - відзначив він.

Зеленський також повідомив, що частина обговорюваних копалин перебуває біля міста Покровськ Донецької області і тому угода важлива в безпековому плані для України.

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"Я думаю, що для американського бізнесу це найкраща на сьогодні страховка… Трамп каже мені, і це моя дуже серйозна гарантія, що Україну не будуть руські чіпати, - ми тут партнери, і ми будемо це захищати всіма своїми силами", - сказав президент України.

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) угода (671) США (23009)


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Топ коментарі
+10
Так де ці такі вигідні "угоди" я як громадянин України можу прочитати?
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03.05.2025 12:40
+5
Гарантують безпеку найвеличнішому лідору у США після втрати влади🤡
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03.05.2025 12:43
+5
тепер ми візьмемо той хер, що отримали від США та побьємо всіх москалів.
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03.05.2025 12:54
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Так де ці такі вигідні "угоди" я як громадянин України можу прочитати?
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03.05.2025 12:40 Відповісти
Якщо договір підписувала Свіріденко ( людина Ахметова) , то Ахметов( як етнічний українець) незабаром забудує віллами усю Швейцарію. Вважаю, що він у тому інвест фонду частку має
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03.05.2025 12:43 Відповісти
Слухав в Ютубі багатьох економістів. Говорять що вигідно. ЄС каже що вигідно. Читаю коментарі на цьому сайті одна зрада. Коментаторам звісно видніше.
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03.05.2025 12:53 Відповісти
Україна має чернозём найкращій у світі. Те, що зараз Україною правлять неуки, що у шахмати не грали , факт. Тобто законодавства по збереженню чернозема і лісів в Україні майже нема.
коли забудовники будують ( у не придатних зонах для аграріїв) їх забовязують знимати поверховий шар землі і збирати окремо . Що з тіею землею потім твориться - не зрозуміло.
Короче є питання
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03.05.2025 13:04 Відповісти
Нерівна угода завжди комусь вигідна. Якщо умови не кажуть українцям- вона вигілна не для них.
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03.05.2025 13:26 Відповісти
тільки нікчема як ти може не мати власних очей..
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03.05.2025 13:40 Відповісти
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03.05.2025 12:41 Відповісти
Гарантують безпеку найвеличнішому лідору у США після втрати влади🤡
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03.05.2025 12:43 Відповісти
НУ ДА НУ ДА - для тебе і для США. А чому "вигідно" це українцю - хз
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03.05.2025 12:49 Відповісти
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03.05.2025 12:49 Відповісти
тепер ми візьмемо той хер, що отримали від США та побьємо всіх москалів.
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03.05.2025 12:54 Відповісти
Отак то пішло.
Зелебобіки сосуть лапу,а рвали і метали на рахунок угоди про рідкоземельні.
Допомога піде не лише по ппо,а й по інших крупних засобах ураження,якщо пуйло відмовиться від ідеї закінчення війни.
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03.05.2025 13:00 Відповісти
дурень думкою багатіє...
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03.05.2025 13:42 Відповісти
зелебобіки сосуть лапу,в них то і думок своїх немає
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03.05.2025 14:30 Відповісти
все що говорив і говорить "зепоцріот" українському народові,є не більше як брехня,котра допомогла йому сісти в крісло президента і допомагає йому заробляти на торгівлі українськими територіями з куйлом ,і на торгівлі багатствами надр українського народу з американцями.Практичної користі і реальних справ в забезпеченні гарантіями для життя українців як не було так і немає..."зепоцріот" і зелена команда є підрозділ рашистської 3,14дерації.котрий з куйлом працють над знищенням України ,а 100 днів тому,до знищення України добавились і американські офіційні грабіжники...
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03.05.2025 13:01 Відповісти
зе!чмо робить пику, що все афігєнно.
я, не геополітик, я не маю диплом міжнародних відносин.
може, це, дійсно вихід зі сраки. може, це, дійсно на щастя українцям.
але!
це ж, очевидно. і це, пре зі всіх зе!гундосиків!
зе!лідар, так і не виторгував, собі особисто, гарантії недоторканості.
краще б втік! байден пропонував!
то, обирай, зе!боневтік!
чаушеску, або мілошевич?
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03.05.2025 13:08 Відповісти
як людина, що не може чітко та послідовно викласти свої думки, може бути президентом воюючої країни?

може йде вже жерти шашлики, зрадник!
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03.05.2025 13:11 Відповісти
Від 47го Україні потрібно НЕ посередництво, а багато, дуже багато ******** зброї та шалений тиск на пу санкціями!
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03.05.2025 13:20 Відповісти
угода однозначно не вигідна.
а казочки про допомогу американської ппо це спроба натягнути сову на глобус = допомога ппо йде не в пакеті з угодою а поза нею.
якщо завтра сеча вдарить в голову трампу і він перестане давати ті мізерні крихти що сьогодні дає то угода про рідкоземельні одночасно з цим не розірветься бо вона окремо.
просто американці недоноски, коли нам важко почали обдирати нас.
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03.05.2025 13:35 Відповісти
Угода вигідна для обоіх сторін. Але, для одноі сторони трохи вигідніша.
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03.05.2025 14:10 Відповісти
 
 