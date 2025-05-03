Зеленський про угоду із США: Вона вигідна для обох сторін

Президент Володимир Зеленський розраховує, що завдяки угоді про надра цього року можна вдвічі збільшити американську допомогу, зокрема отримати необхідну кількість систем протиповітряної оборони (ППО).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це під час спілкування з журналістами 2 травня заявив президент України Володимир Зеленський.

"Угода про корисні копалини сьогодні вигідна обом сторонам. Я сказав Трампу, що вважаю, що наші команди підуть одне одному на зустріч для того, щоб бути дуже конструктивними, щоб дата підписання була зафіксована", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Він висловив переконання, що створюваний угодою фонд і сама угода щодо мінеральних ресурсів дає Україні можливість захищати майбутні інвестиції США "і віру в те, що ми побудуємо правильні економічні інвестиції".

"Захищати, зокрема, протиповітряною обороною нашу землю, наших людей. І тому ми готові, щоб внеском у це були системи ППО. Я Трампу сказав про ту кількість - він мені сказав, що вони будуть над цим працювати, це не безкоштовні речі. І я хотів би мати можливість, щоб у нас був доступ до закупівлі американської зброї. Санкції, системи ППО, "мінеральна угода" і припинення вогню", - сказав президент України.

Він нагадав, що Конгрес США прийняв рішення про надання України пакету військової допомоги в розмірі $15 млрд у 2025 році, і "також є 15 млрд, які вони розбивали на 26-ий".

"Питання - чи можна у 2026 рік завдяки фонду тепер вже створеному, чи можна 15 млрд 2026 року наблизити на 2025, наприклад, на другу половину і отримати зброю на 30 млрд. - 2025 і 2026, але отримати зараз. Отримати зброю і це буде вклад за американської сторони 30 млрд., а Україна буде потім свою половину віддавати потрохи і це є домовленість", - розповів Зеленський.

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Він висловив переконання, що історичність укладання угоди з США "в тому, що американці можуть прийти вперше на український ринок".

"Логіка в тому, що це реінвестування. Тобто воно сюди заходить, і ти реінвестуєш в Україну. Тобто, гроші не виходять з України. Тільки якщо сторони потім, в майбутньому, домовляться, що через 20 років фонд все нормально, будується, видобуток, не сировину продають, а багато всього. Є доходи і всі хочуть. Наприклад, Україна хоче витратити свої гроші на щось, на інфраструктуру, тоді якщо Україна витаскує гроші якісь, то і американці будуть витягувати. Я вважаю, що це нормально", - пояснив президент.

Голова держави також наголосив важливість того, що видобуті копалини будуть продаватися в США без мита. "З іншого боку, через те, що ми хочемо все-таки не бути країною сировини, це дає нам можливість не продавати кудись, а вкладати тут. І все-таки додаткову вартість мати на виробництві, не просто продавати сировину", - відзначив він.

Зеленський також повідомив, що частина обговорюваних копалин перебуває біля міста Покровськ Донецької області і тому угода важлива в безпековому плані для України.

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"Я думаю, що для американського бізнесу це найкраща на сьогодні страховка… Трамп каже мені, і це моя дуже серйозна гарантія, що Україну не будуть руські чіпати, - ми тут партнери, і ми будемо це захищати всіма своїми силами", - сказав президент України.