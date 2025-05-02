Угода про копалини із США безстрокова та не містить гарантій безпеки, - Железняк. ВIДЕО
Народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів деталі угоди про корисні копалини із США, які стали відомі після доповіді у Верховній Раді прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Я прямо спитав в прем'єр-міністра: чи потребують наступні два документи, головна угода і статут, ратифікації? Відповідь - ні. Чи отримають народні депутати текст цих угод? Якщо перекласти з дипломатичної мови на просту українську, відповідь - ні. Депутати будуть голосувати за те, що не бачили.
Чи відповідає дійсності, що Фонд буде зареєстрований не в Україні, а в штаті Делавер (США) - це правда.
Ця угода вона довічна, там немає строку. Через 10 років, в теорії, сторони матимуть можливість її змінити.
Також ця угода не має гарантій безпеки, прем'єр-міністр чесно відповів, що так, немає", - розповів Железняк.
Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
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- В минулому році ми посадили 10 гектар кукурудзи. Її всю пожрала тля.
- В цьому році ми посадили 50 гектар кукурудзи. Її знов пожрала тля.
- В наступному році ми посадимо 100 гектар кукурудзи. Хай гнида подавиться...
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Вра!
Вони просікли що головне для буби сама буба і наїхали саме на бубу. Тепер буба друг, а мудрий нарід перетопчеться без 50% доходів бюджету за копалини...
Кажуть підписали три договори, а українцям дали зазирнути лише в один документ.
Слугі урода одностайно проголосують.
Я думаю що американцям відтепер вигідно мати зебіла як постійного гаранта виконання угод, тому на виборах ми того скотства не позбудемось.
за древньою українською традицією депутати приходять в раду набивати кишені, отже, їм щось запропонують і вони за оте щось віддадуть голос.
а коли доживуть до часів коли буде соромно за те як проголосував то ніхто і не згадає що це ж ти, падлюко, тоді кнопки натиснув.
не смішно даже
Фонд буде зареєстрований не в Україні, а в штаті Делавер (США).
Оффшор Делавэр - одна из самых популярных европейских оффшорных зон. Регистрация компании в Делавэре - это регистрация компании в одной из самых престижных стран. Оффшоры в Делавэре освобождены от налогов, если не ведут бизнес в США. Для оффшоров в Делавэре возможно использовать номинальный сервис.
Лохи отдали свои недра в офшор, а Янелох с этого поимеет нехило.
покажет, что нам даст этот договор.