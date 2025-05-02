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Новини Відео Угода про корисні копалини зі США
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Угода про копалини із США безстрокова та не містить гарантій безпеки, - Железняк. ВIДЕО

Народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів деталі угоди про корисні копалини із США, які стали відомі після доповіді у Верховній Раді прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Я прямо спитав в прем'єр-міністра: чи потребують наступні два документи, головна угода і статут, ратифікації? Відповідь - ні. Чи отримають народні депутати текст цих угод? Якщо перекласти з дипломатичної мови на просту українську, відповідь - ні. Депутати будуть голосувати за те, що не бачили.

Чи відповідає дійсності, що Фонд буде зареєстрований не в Україні, а в штаті Делавер (США) - це правда.

Ця угода вона довічна, там немає строку. Через 10 років, в теорії, сторони матимуть можливість її змінити.

Також ця угода не має гарантій безпеки, прем'єр-міністр чесно відповів, що так, немає", - розповів Железняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд оприлюднив текст угоди про надра між Україною та США

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

Автор: 

копалини (214) Железняк Ярослав (552) гарантії безпеки (125)


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Топ коментарі
+18
гарантії безпеки отримав зеленський з єрмаком. щоб їх не посадили.
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02.05.2025 19:47
+12
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02.05.2025 19:50
+9
Навіщо тоді ця угода Україні потрібна?
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02.05.2025 19:49
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Чому у цій угоді мають бути гарантії безпеки? Цих гарантій уже стільки було надано, але від бидло кацапів це не захистило.
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02.05.2025 19:44 Відповісти
Дійсно..
- В минулому році ми посадили 10 гектар кукурудзи. Її всю пожрала тля.
- В цьому році ми посадили 50 гектар кукурудзи. Її знов пожрала тля.
- В наступному році ми посадимо 100 гектар кукурудзи. Хай гнида подавиться...
.
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02.05.2025 19:48 Відповісти
До чого тут це? Чи ви просто випадково копіпастите анекдоти періоду застою?
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02.05.2025 19:51 Відповісти
Ота тля це і є твої "гарантії". Перепрошую що вам то незрозуміло...
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02.05.2025 19:54 Відповісти
А тобі що не дійшло?
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02.05.2025 20:21 Відповісти
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02.05.2025 20:02 Відповісти
Скільки?
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02.05.2025 19:59 Відповісти
Цих гарантій уже стільки було надано, але від бидло кацапів це не захистило.- які саме гарантії були надані Україні ...?Давай "загинай першого вказівного пвльця"...
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02.05.2025 20:53 Відповісти
от і подивимось, як проголосує рада і особисто железняк!
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02.05.2025 19:45 Відповісти
Україні - самі вигоди!
Вра!
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02.05.2025 19:47 Відповісти
гарантії безпеки отримав зеленський з єрмаком. щоб їх не посадили.
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02.05.2025 19:47 Відповісти
Якось так.
Вони просікли що головне для буби сама буба і наїхали саме на бубу. Тепер буба друг, а мудрий нарід перетопчеться без 50% доходів бюджету за копалини...
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02.05.2025 19:52 Відповісти
Навіщо тоді ця угода Україні потрібна?
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02.05.2025 19:49 Відповісти
А навіщо такі угоди підписували Свазіленд, Кенія, Бурунді та інші в 19 сторіччі?...
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02.05.2025 19:57 Відповісти
А хто здивувався...
Кажуть підписали три договори, а українцям дали зазирнути лише в один документ.
Слугі урода одностайно проголосують.
Я думаю що американцям відтепер вигідно мати зебіла як постійного гаранта виконання угод, тому на виборах ми того скотства не позбудемось.
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02.05.2025 19:49 Відповісти
які вибори? не буде ніяких виборів. без закінчення війни виборів не буде. до закінчення війни стало ближче як підписали цю угоду. війну без зброї закінчити неможливо. не буде зброї, не буде країни, не буде виборів. а ця угода передбачає створення фонду. і той фонд наповнювати будуть усі учасники, хто забажає. і той фонд наповнюватися зараз буде не грішми. а спочатку зброєю, оціночну вартість якої і будуть записувати у той фонд. тож не варто тут розганяти зраду і лізти у помиральню. підписання цієї угоди для України зараз великий плюс, а не мінус.
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02.05.2025 20:08 Відповісти
А ви читали угоду щоб її коментувати ? Де ?
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02.05.2025 20:23 Відповісти
Ви ці сказки про великий плюс для України,будете бомжу біля метро розповідати,не треба думати що всі такі само наівні та тупі як ви.
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02.05.2025 20:25 Відповісти
Ну тоді є лише один вихід!
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02.05.2025 21:01 Відповісти
на жаль, угоду зупинити в раді нереально.
за древньою українською традицією депутати приходять в раду набивати кишені, отже, їм щось запропонують і вони за оте щось віддадуть голос.
а коли доживуть до часів коли буде соромно за те як проголосував то ніхто і не згадає що це ж ти, падлюко, тоді кнопки натиснув.
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02.05.2025 19:49 Відповісти
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02.05.2025 19:50 Відповісти
і це не фіга не анекдот
не смішно даже
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02.05.2025 20:00 Відповісти
ну зебілам може і смішно. хочь паржом.....над своїми могилами вони ржати будуть та своїх дітей
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02.05.2025 20:02 Відповісти
Дьявол всегда кроется в деталях.
Фонд буде зареєстрований не в Україні, а в штаті Делавер (США).
Оффшор Делавэр - одна из самых популярных европейских оффшорных зон. Регистрация компании в Делавэре - это регистрация компании в одной из самых престижных стран. Оффшоры в Делавэре освобождены от налогов, если не ведут бизнес в США. Для оффшоров в Делавэре возможно использовать номинальный сервис.
Лохи отдали свои недра в офшор, а Янелох с этого поимеет нехило.
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02.05.2025 19:56 Відповісти
У 24 році дерьмак та шлімазел підписали гарантії безпеки з майже 90 країн світу. Стіки було галасу по гамномарафону - все, ху...у пиз...а - скоро буде спецназ з племін Океанії, племін Африки.... озброєння - по останьому слову технологій - скорострельні луки, коп'я та інше. От дебіли обрали наріка та алкаша - https://www.youtube.com/watch?v=Xy_RjirDf5A
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02.05.2025 19:59 Відповісти
Как такое происходит вообще? Эта преступная сделка должна быть отменена!
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02.05.2025 19:59 Відповісти
Кем должна?)
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02.05.2025 20:08 Відповісти
всё равно кем, надо доказывать, что это провал власти и отменять
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02.05.2025 21:10 Відповісти
Хватит болтать о ваших гарантиях, козе понятно, что никто их не собирался нам давать, время

покажет, что нам даст этот договор.
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02.05.2025 20:10 Відповісти
американське рабство і рашистську окупацію
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02.05.2025 20:55 Відповісти
Зеленоботи-фас! Давайте, розкажіть, яка це КЛАСНА угода!
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02.05.2025 20:15 Відповісти
я б деяким місцевим кадрам нагадав одну "угоду" що підписала така собі Яреска під час п'ятого президента - повинні віддавати ВЕСЬ прибуток, якщо ВВП країни перевищив 3% зростання!
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02.05.2025 20:33 Відповісти
 
 