Угода про копалини із США безстрокова та не містить гарантій безпеки, - Железняк. ВIДЕО

Народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів деталі угоди про корисні копалини із США, які стали відомі після доповіді у Верховній Раді прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Я прямо спитав в прем'єр-міністра: чи потребують наступні два документи, головна угода і статут, ратифікації? Відповідь - ні. Чи отримають народні депутати текст цих угод? Якщо перекласти з дипломатичної мови на просту українську, відповідь - ні. Депутати будуть голосувати за те, що не бачили.

Чи відповідає дійсності, що Фонд буде зареєстрований не в Україні, а в штаті Делавер (США) - це правда.

Ця угода вона довічна, там немає строку. Через 10 років, в теорії, сторони матимуть можливість її змінити.

Також ця угода не має гарантій безпеки, прем'єр-міністр чесно відповів, що так, немає", - розповів Железняк.

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Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.