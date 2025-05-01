Уряд оприлюднив текст угоди про надра між Україною та США

Кабінет Міністрів оприлюднив Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США.

Зокрема, на Урядовому порталі опублікували розпорядження №416 від 30 квітня, яким Кабмін затвердив відповідний проєкт угоди.

Документ набирає чинності з дати більш пізньої ноти під час обміну нотами між сторонами про те, що кожна сторона завершила свої внутрішні процедури для набрання чинності. Вона також потребує ратифікації Верховною Радою.

Угода буде чинною до того моменту, доки сторони не погодяться про її припинення.

Як повідомлялося, 30 квітня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про надра.

Зокрема, документ містить перелік корисних копалин, видобутку яких вона стосується. Йдеться про український видобуток алюмінію, сурми, миш'яку, бариту, берилію, вісмуту, церію, цезію, хрому, кобальту, міді, диспрозію, ербію, європію, фтору, плавикового шпату, гадолінію, галію, германію, золота, графіту, гафнію, гольмію, індію, іридію, лантану, літію, лютецію, магнію, марганцю, неодиму, нікелю, ніобію, паладію, платини, калію, празеодиму, родію, рубідію, рутенію, самарію, скандію, танталу, телуру, тербію, тулію, олова, титану, вольфраму, урану, ванадію, ітербію, ітрію, цинку, цирконію, нафти, природного газу, причому йдеться лише про нові родовища, ліцензії на які Україна видаватиме після набуття угодою чинності. Цей перелік може бути розширений лише за згодою сторін.