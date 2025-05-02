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Новости Видео Соглашение о полезных ископаемых с США
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Соглашение о полезных ископаемых с США бессрочное и не содержит гарантий безопасности, - Железняк. ВИДЕО

Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал детали соглашения о полезных ископаемых с США, которые стали известны после доклада в Верховной Раде премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Я прямо спросил у премьер-министра: требуют ли следующие два документа, главное соглашение и устав, ратификации? Ответ - нет. Получат ли народные депутаты текст этих соглашений? Если перевести с дипломатического языка на простой украинский, ответ - нет. Депутаты будут голосовать за то, что не видели.

Соответствует ли действительности, что Фонд будет зарегистрирован не в Украине, а в штате Делавэр (США) - это правда.

Это соглашение оно пожизненное, там нет срока. Через 10 лет, в теории, стороны будут иметь возможность его изменить.

Также это соглашение не имеет гарантий безопасности, премьер-министр честно ответил, что да, нет", - рассказал Железняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство обнародовало текст соглашения о недрах между Украиной и США

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

Автор: 

ископаемые (157) Железняк Ярослав (423) Шмыгаль Денис (2700)


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Топ комментарии
+18
гарантії безпеки отримав зеленський з єрмаком. щоб їх не посадили.
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02.05.2025 19:47
+11
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02.05.2025 19:50
+9
Навіщо тоді ця угода Україні потрібна?
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02.05.2025 19:49
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Чому у цій угоді мають бути гарантії безпеки? Цих гарантій уже стільки було надано, але від бидло кацапів це не захистило.
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02.05.2025 19:44 Ответить
Дійсно..
- В минулому році ми посадили 10 гектар кукурудзи. Її всю пожрала тля.
- В цьому році ми посадили 50 гектар кукурудзи. Її знов пожрала тля.
- В наступному році ми посадимо 100 гектар кукурудзи. Хай гнида подавиться...
.
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02.05.2025 19:48 Ответить
До чого тут це? Чи ви просто випадково копіпастите анекдоти періоду застою?
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02.05.2025 19:51 Ответить
Ота тля це і є твої "гарантії". Перепрошую що вам то незрозуміло...
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02.05.2025 19:54 Ответить
А тобі що не дійшло?
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02.05.2025 20:21 Ответить
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02.05.2025 20:02 Ответить
Скільки?
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02.05.2025 19:59 Ответить
Цих гарантій уже стільки було надано, але від бидло кацапів це не захистило.- які саме гарантії були надані Україні ...?Давай "загинай першого вказівного пвльця"...
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02.05.2025 20:53 Ответить
от і подивимось, як проголосує рада і особисто железняк!
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02.05.2025 19:45 Ответить
Україні - самі вигоди!
Вра!
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02.05.2025 19:47 Ответить
гарантії безпеки отримав зеленський з єрмаком. щоб їх не посадили.
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02.05.2025 19:47 Ответить
Якось так.
Вони просікли що головне для буби сама буба і наїхали саме на бубу. Тепер буба друг, а мудрий нарід перетопчеться без 50% доходів бюджету за копалини...
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02.05.2025 19:52 Ответить
Навіщо тоді ця угода Україні потрібна?
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02.05.2025 19:49 Ответить
А навіщо такі угоди підписували Свазіленд, Кенія, Бурунді та інші в 19 сторіччі?...
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02.05.2025 19:57 Ответить
А хто здивувався...
Кажуть підписали три договори, а українцям дали зазирнути лише в один документ.
Слугі урода одностайно проголосують.
Я думаю що американцям відтепер вигідно мати зебіла як постійного гаранта виконання угод, тому на виборах ми того скотства не позбудемось.
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02.05.2025 19:49 Ответить
які вибори? не буде ніяких виборів. без закінчення війни виборів не буде. до закінчення війни стало ближче як підписали цю угоду. війну без зброї закінчити неможливо. не буде зброї, не буде країни, не буде виборів. а ця угода передбачає створення фонду. і той фонд наповнювати будуть усі учасники, хто забажає. і той фонд наповнюватися зараз буде не грішми. а спочатку зброєю, оціночну вартість якої і будуть записувати у той фонд. тож не варто тут розганяти зраду і лізти у помиральню. підписання цієї угоди для України зараз великий плюс, а не мінус.
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02.05.2025 20:08 Ответить
А ви читали угоду щоб її коментувати ? Де ?
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02.05.2025 20:23 Ответить
Ви ці сказки про великий плюс для України,будете бомжу біля метро розповідати,не треба думати що всі такі само наівні та тупі як ви.
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02.05.2025 20:25 Ответить
Ну тоді є лише один вихід!
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02.05.2025 21:01 Ответить
на жаль, угоду зупинити в раді нереально.
за древньою українською традицією депутати приходять в раду набивати кишені, отже, їм щось запропонують і вони за оте щось віддадуть голос.
а коли доживуть до часів коли буде соромно за те як проголосував то ніхто і не згадає що це ж ти, падлюко, тоді кнопки натиснув.
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02.05.2025 19:49 Ответить
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02.05.2025 19:50 Ответить
і це не фіга не анекдот
не смішно даже
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02.05.2025 20:00 Ответить
ну зебілам може і смішно. хочь паржом.....над своїми могилами вони ржати будуть та своїх дітей
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02.05.2025 20:02 Ответить
Дьявол всегда кроется в деталях.
Фонд буде зареєстрований не в Україні, а в штаті Делавер (США).
Оффшор Делавэр - одна из самых популярных европейских оффшорных зон. Регистрация компании в Делавэре - это регистрация компании в одной из самых престижных стран. Оффшоры в Делавэре освобождены от налогов, если не ведут бизнес в США. Для оффшоров в Делавэре возможно использовать номинальный сервис.
Лохи отдали свои недра в офшор, а Янелох с этого поимеет нехило.
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02.05.2025 19:56 Ответить
У 24 році дерьмак та шлімазел підписали гарантії безпеки з майже 90 країн світу. Стіки було галасу по гамномарафону - все, ху...у пиз...а - скоро буде спецназ з племін Океанії, племін Африки.... озброєння - по останьому слову технологій - скорострельні луки, коп'я та інше. От дебіли обрали наріка та алкаша - https://www.youtube.com/watch?v=Xy_RjirDf5A
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02.05.2025 19:59 Ответить
Как такое происходит вообще? Эта преступная сделка должна быть отменена!
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02.05.2025 19:59 Ответить
Кем должна?)
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02.05.2025 20:08 Ответить
всё равно кем, надо доказывать, что это провал власти и отменять
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02.05.2025 21:10 Ответить
Хватит болтать о ваших гарантиях, козе понятно, что никто их не собирался нам давать, время

покажет, что нам даст этот договор.
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02.05.2025 20:10 Ответить
американське рабство і рашистську окупацію
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02.05.2025 20:55 Ответить
Зеленоботи-фас! Давайте, розкажіть, яка це КЛАСНА угода!
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02.05.2025 20:15 Ответить
я б деяким місцевим кадрам нагадав одну "угоду" що підписала така собі Яреска під час п'ятого президента - повинні віддавати ВЕСЬ прибуток, якщо ВВП країни перевищив 3% зростання!
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02.05.2025 20:33 Ответить
 
 