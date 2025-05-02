Соглашение о полезных ископаемых с США бессрочное и не содержит гарантий безопасности, - Железняк. ВИДЕО
Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал детали соглашения о полезных ископаемых с США, которые стали известны после доклада в Верховной Раде премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Я прямо спросил у премьер-министра: требуют ли следующие два документа, главное соглашение и устав, ратификации? Ответ - нет. Получат ли народные депутаты текст этих соглашений? Если перевести с дипломатического языка на простой украинский, ответ - нет. Депутаты будут голосовать за то, что не видели.
Соответствует ли действительности, что Фонд будет зарегистрирован не в Украине, а в штате Делавэр (США) - это правда.
Это соглашение оно пожизненное, там нет срока. Через 10 лет, в теории, стороны будут иметь возможность его изменить.
Также это соглашение не имеет гарантий безопасности, премьер-министр честно ответил, что да, нет", - рассказал Железняк.
Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
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- В минулому році ми посадили 10 гектар кукурудзи. Її всю пожрала тля.
- В цьому році ми посадили 50 гектар кукурудзи. Її знов пожрала тля.
- В наступному році ми посадимо 100 гектар кукурудзи. Хай гнида подавиться...
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Вра!
Вони просікли що головне для буби сама буба і наїхали саме на бубу. Тепер буба друг, а мудрий нарід перетопчеться без 50% доходів бюджету за копалини...
Кажуть підписали три договори, а українцям дали зазирнути лише в один документ.
Слугі урода одностайно проголосують.
Я думаю що американцям відтепер вигідно мати зебіла як постійного гаранта виконання угод, тому на виборах ми того скотства не позбудемось.
за древньою українською традицією депутати приходять в раду набивати кишені, отже, їм щось запропонують і вони за оте щось віддадуть голос.
а коли доживуть до часів коли буде соромно за те як проголосував то ніхто і не згадає що це ж ти, падлюко, тоді кнопки натиснув.
не смішно даже
Фонд буде зареєстрований не в Україні, а в штаті Делавер (США).
Оффшор Делавэр - одна из самых популярных европейских оффшорных зон. Регистрация компании в Делавэре - это регистрация компании в одной из самых престижных стран. Оффшоры в Делавэре освобождены от налогов, если не ведут бизнес в США. Для оффшоров в Делавэре возможно использовать номинальный сервис.
Лохи отдали свои недра в офшор, а Янелох с этого поимеет нехило.
покажет, что нам даст этот договор.