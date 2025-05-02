Соглашение о полезных ископаемых с США бессрочное и не содержит гарантий безопасности, - Железняк. ВИДЕО

Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал детали соглашения о полезных ископаемых с США, которые стали известны после доклада в Верховной Раде премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Я прямо спросил у премьер-министра: требуют ли следующие два документа, главное соглашение и устав, ратификации? Ответ - нет. Получат ли народные депутаты текст этих соглашений? Если перевести с дипломатического языка на простой украинский, ответ - нет. Депутаты будут голосовать за то, что не видели.

Соответствует ли действительности, что Фонд будет зарегистрирован не в Украине, а в штате Делавэр (США) - это правда.

Это соглашение оно пожизненное, там нет срока. Через 10 лет, в теории, стороны будут иметь возможность его изменить.

Также это соглашение не имеет гарантий безопасности, премьер-министр честно ответил, что да, нет", - рассказал Железняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство обнародовало текст соглашения о недрах между Украиной и США

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.