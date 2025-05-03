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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Зеленский о ратификации соглашения с США: Тем, кто настроен это не делать, следует отменить визы в Соединенные Штаты

рада,украина,верховная

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что соглашение о полезных ископаемых с США будет ратифицировано в Верховной раде, а те, кто его не поддержат, должны потерять американские визы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом во время общения с журналистами 2 мая заявил Владимир Зеленский.

"Сегодня они голосуют не только ради будущего, а ради того, чтобы сегодня сохранить то, что нам нужно для обороны. Есть люди, настроенные этого не делать. То, например, я считаю, что США надо просто отменить им визы. Они приезжают в США ежемесячно. Рассказывают, как здесь плохо в Украине, как закончить войну очень быстро, какие части Украины важны, какие - не очень важны. После того, как они проходят по коридорам конгрессменов или сенаторов, они говорят, что они с США друзья, братья навеки, а потом они возвращаются в Украину и не голосуют за то, что принципиально для Америки. Результат будет на табло: кто проголосовал, а кто - нет. Нельзя играть в двойную игру", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что не видит сложностей с процессом ратификации Верховной Радой Соглашения с США о совместном фонде. По такому принципу Рада за пять лет ратифицировала более сотни договоров, пояснил президент на встрече с журналистами в Киеве.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

Автор: 

ВР (29257) Зеленский Владимир (20456) соглашение (1340)


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Топ комментарии
+13
а що робити із тим, хто будував дороги та маринував шашлики, замість підготовки до війни?!
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03.05.2025 13:46
+6
"Хто проти мене - той проти США".
Потужно...
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03.05.2025 13:48
+5
Ще один папа римський
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03.05.2025 13:42
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Ще один папа римський
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03.05.2025 13:42 Ответить
То лише синочок Римський.
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03.05.2025 13:54 Ответить
Криворізький!
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03.05.2025 14:07 Ответить
Коли Ісус представ перед прокуратором, Пилат спитав Його: «Ти - Цар юдейський?» На що Ісус відповів: «Так, це Я. Але ж ти сам це сказав».
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03.05.2025 14:12 Ответить
День Зелі?
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03.05.2025 13:42 Ответить
На 310 мільйонів баксів устаткування для Ф-16 це перша ластівка?
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03.05.2025 13:42 Ответить
а ті, хто її не підтримають, мають втратити американські візи
...зняти джинси, не дивитись Голівудщину, не жувати баблгам і не казати "О'кей" та "Фак ю!"
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03.05.2025 13:45 Ответить
а що робити із тим, хто будував дороги та маринував шашлики, замість підготовки до війни?!
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03.05.2025 13:46 Ответить
"Хто проти мене - той проти США".
Потужно...
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03.05.2025 13:48 Ответить
"Не можна грати у подвійну гру", - сказав Зеленський.

тобто красти у українців, європейців та американців можна, а на словах казати, який ти патріот
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03.05.2025 13:49 Ответить
Багато депутатів ні в які США не їздять!
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03.05.2025 13:50 Ответить
а ти пісюніст шо трьохкутку Наполеона вже приміряєш ?!! першу угоду прос* ав ,добре шо тобі опозиція пі* дюліну відписали ,так ти за другим колом план Б втримав !...почееай ,тобі ми ще Чонгар нагадаємо ...візами воно погрожує 🤡 довбодятел , не важливо кому ,але ,ти хто такий , чмо неголене ?!!!
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03.05.2025 13:50 Ответить
Ездят тут всякие, мешают верховному успешно войну вести...
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03.05.2025 13:51 Ответить
Яке воно ***@@те
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03.05.2025 13:53 Ответить
Зеленський про ратифікацію угоди із США: Тим, хто налаштований це не робити, слід скасувати візи до Сполучених Штатів ...На основі чого збирається "буратіно" скасовувати візи???Тоді що варто зробити з тими ,хто голосував по вказівці рашистської агентури проти звернення до конгресу США у 21 році .за надання Україі статусу основного союзника поза НАТО???
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03.05.2025 13:54 Ответить
"Вийди отсюда розбійник","Плохо чуєш мене? Чорт ти, зараз Баканову подзвоню." П.С. Товарищ Зельман по-прежнему не силен в законах и правах человека. Еще и США будет командовать, кому визы давать.
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03.05.2025 13:54 Ответить
Тому хто їздив до сєпарів у 2014 і розказував як буде шатать власть, а потім на фоні кремля жартував про те як Пуйло пересуває кордони, треба язик відірвати.
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03.05.2025 13:56 Ответить
А тим, хто здає інтереси України, грабує її, краще звалити звідси.
І покажи спочатку всі підписані твоїми шавками документи від імені України, потім пробуй дзявкотіти на тих, хто не хоче ставати співучасником твоїх таємних шахер-махерів.
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03.05.2025 13:57 Ответить
Ірина Геращенко

"Уряд Зеленського так і не надав депутатам і суспільству всіх підписаних в США угод, яких, як виявилося, три, а не одна.
Але влада дуже поспішає з ратифікацією таємних документів. Наступного тижня скликають термінове позачергове засідання ВР з одним питанням - ратифікація угоди про надра.
Слугам у фракційних чатах вже наказали повернутися з відряджень і лікарняних.
При цьому хочуть ратифікувати в ВР тільки один рамковий документ, інші називають імплементаційними, хоч саме в цих двох таємних угодах заховані всі технічні деталі безстрокових українських зобовʼязань."
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03.05.2025 14:07 Ответить
Що, і Шахов із Дубаїв повернеться?
Може й шуфрич з"явиться?
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03.05.2025 14:19 Ответить
Диктатура
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03.05.2025 13:57 Ответить
Пропоную Зєлєнскому, Єрмаку і 5-6 менеджерам американські візи в один кінець - поїхати у Техас який небудь і там залишитись.
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03.05.2025 13:58 Ответить
Не слабо нюхнув кловун
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03.05.2025 14:00 Ответить
ну, такойє.
звісно, посміятися можна і ми знаємо на кого зеленський натякає - це два відомих політика що постійно в списках на вибори президента.
але у нас парламент по закону не менш важливий аніж президент, тож мають право вставляти палки в колеса.
тим більше по угоді яка, на мою думку, є невигідною.
публічно за вигідність угоди я почув два голоси - дейнега та стерненко.
мій голос проти не рахується, цікаво чи виступить хтось проти публічно з відомих чи всі язика в сраку запхали та бояться американські візи втратити?
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03.05.2025 14:01 Ответить
Дивний хід, не логічний для прещидента саме України.
Я не вважаю, що це правильно.
Таке враження, що це сказав президент США.

Р.С. переконувати треба аргументами, а не погрозами. Щодо скасування віз, то і без цього вже є за що позбавляти таких ділків як желєзняк та вся без виключення фракція голос, опзж, 80% слуг, і інших ригів, а заразом всю соросню.
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03.05.2025 14:01 Ответить
За счёт ресурсов Украины пиариться можно, только пиар.
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03.05.2025 14:05 Ответить
Тобто його всрата думка має бути істиною в останній інстанції? Що це за недонаполеончик мамкин?
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03.05.2025 14:06 Ответить
Ви, *****, за коррдон тільки своїх і випускаєте.
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03.05.2025 14:06 Ответить
У Вови вава в голові навіть більша, ніж я міг уявити...
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03.05.2025 14:07 Ответить
як, все просто!
навіть стерненко не перекрив!
приходиться, самому зе!гундосу, якось відосить.
насправді, це істерика.
або!
надати наказ бомбити красную площадь, і нарватися на відповідь по печерськ, або булькати булькати булькати....
і просрати, всі плюшки, які тільки можливі, що б хоч якось, отримати українську любов! нє!
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03.05.2025 14:07 Ответить
та ясєн хрєн! а хто плює на тебе, нікчемо, мають усі померти. дебіл.
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03.05.2025 14:08 Ответить
Шо воно меле?
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03.05.2025 14:10 Ответить
скасувати візи до столиці?
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03.05.2025 14:15 Ответить
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03.05.2025 14:17 Ответить
Невтікач куєв здійснює подальше укріплення своєї диктатури ...
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03.05.2025 14:17 Ответить
 
 