Зеленский о ратификации соглашения с США: Тем, кто настроен это не делать, следует отменить визы в Соединенные Штаты
Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что соглашение о полезных ископаемых с США будет ратифицировано в Верховной раде, а те, кто его не поддержат, должны потерять американские визы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом во время общения с журналистами 2 мая заявил Владимир Зеленский.
"Сегодня они голосуют не только ради будущего, а ради того, чтобы сегодня сохранить то, что нам нужно для обороны. Есть люди, настроенные этого не делать. То, например, я считаю, что США надо просто отменить им визы. Они приезжают в США ежемесячно. Рассказывают, как здесь плохо в Украине, как закончить войну очень быстро, какие части Украины важны, какие - не очень важны. После того, как они проходят по коридорам конгрессменов или сенаторов, они говорят, что они с США друзья, братья навеки, а потом они возвращаются в Украину и не голосуют за то, что принципиально для Америки. Результат будет на табло: кто проголосовал, а кто - нет. Нельзя играть в двойную игру", - сказал Зеленский.
Он добавил, что не видит сложностей с процессом ратификации Верховной Радой Соглашения с США о совместном фонде. По такому принципу Рада за пять лет ратифицировала более сотни договоров, пояснил президент на встрече с журналистами в Киеве.
Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
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...зняти джинси, не дивитись Голівудщину, не жувати баблгам і не казати "О'кей" та "Фак ю!"
Потужно...
тобто красти у українців, європейців та американців можна, а на словах казати, який ти патріот
І покажи спочатку всі підписані твоїми шавками документи від імені України, потім пробуй дзявкотіти на тих, хто не хоче ставати співучасником твоїх таємних шахер-махерів.
"Уряд Зеленського так і не надав депутатам і суспільству всіх підписаних в США угод, яких, як виявилося, три, а не одна.
Але влада дуже поспішає з ратифікацією таємних документів. Наступного тижня скликають термінове позачергове засідання ВР з одним питанням - ратифікація угоди про надра.
Слугам у фракційних чатах вже наказали повернутися з відряджень і лікарняних.
При цьому хочуть ратифікувати в ВР тільки один рамковий документ, інші називають імплементаційними, хоч саме в цих двох таємних угодах заховані всі технічні деталі безстрокових українських зобовʼязань."
Може й шуфрич з"явиться?
звісно, посміятися можна і ми знаємо на кого зеленський натякає - це два відомих політика що постійно в списках на вибори президента.
але у нас парламент по закону не менш важливий аніж президент, тож мають право вставляти палки в колеса.
тим більше по угоді яка, на мою думку, є невигідною.
публічно за вигідність угоди я почув два голоси - дейнега та стерненко.
мій голос проти не рахується, цікаво чи виступить хтось проти публічно з відомих чи всі язика в сраку запхали та бояться американські візи втратити?
Я не вважаю, що це правильно.
Таке враження, що це сказав президент США.
Р.С. переконувати треба аргументами, а не погрозами. Щодо скасування віз, то і без цього вже є за що позбавляти таких ділків як желєзняк та вся без виключення фракція голос, опзж, 80% слуг, і інших ригів, а заразом всю соросню.
навіть стерненко не перекрив!
приходиться, самому зе!гундосу, якось відосить.
насправді, це істерика.
або!
надати наказ бомбити красную площадь, і нарватися на відповідь по печерськ, або булькати булькати булькати....
і просрати, всі плюшки, які тільки можливі, що б хоч якось, отримати українську любов! нє!