Зеленский о ратификации соглашения с США: Тем, кто настроен это не делать, следует отменить визы в Соединенные Штаты

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что соглашение о полезных ископаемых с США будет ратифицировано в Верховной раде, а те, кто его не поддержат, должны потерять американские визы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом во время общения с журналистами 2 мая заявил Владимир Зеленский.

"Сегодня они голосуют не только ради будущего, а ради того, чтобы сегодня сохранить то, что нам нужно для обороны. Есть люди, настроенные этого не делать. То, например, я считаю, что США надо просто отменить им визы. Они приезжают в США ежемесячно. Рассказывают, как здесь плохо в Украине, как закончить войну очень быстро, какие части Украины важны, какие - не очень важны. После того, как они проходят по коридорам конгрессменов или сенаторов, они говорят, что они с США друзья, братья навеки, а потом они возвращаются в Украину и не голосуют за то, что принципиально для Америки. Результат будет на табло: кто проголосовал, а кто - нет. Нельзя играть в двойную игру", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что не видит сложностей с процессом ратификации Верховной Радой Соглашения с США о совместном фонде. По такому принципу Рада за пять лет ратифицировала более сотни договоров, пояснил президент на встрече с журналистами в Киеве.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.