Зеленський про ратифікацію угоди із США: Тим, хто налаштований це не робити, слід скасувати візи до Сполучених Штатів
Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що угода про корисні копалини зі США буде ратифікована у Верховній раді, а ті, хто її не підтримають, мають втратити американські візи.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це під час спілкування з журналістами 2 травня заявив Володимир Зеленський.
"Сьогодні вони голосують не тільки заради майбутнього, а заради того, щоб сьогодні зберегти те, що нам потрібно для оборони. Є люди, налаштовані цього не робити. То, наприклад, я вважаю, що США треба просто скасувати їм візи. Вони приїжджають в США щомісяця. Розказують, як тут погано в Україні, як закінчити війну дуже швидко, які частини України важливі, які — не дуже важливі. Після того, як вони проходять коридорами конгресменів або сенаторів, вони кажуть, що вони зі США друзі, браття навіки, а потім вони повертаються в Україну і не голосують за те, що принципово для Америки. Результат буде на табло: хто проголосував, а хто — ні. Не можна грати у подвійну гру", — сказав Зеленський.
Він додав, що не бачить складнощів з процесом ратифікації Верховною Радою Угоди зі США про спільний фонд. За таким принципом Рада за п'ять років ратифікувала понад сотню договорів, пояснив президент на зустрічі з журналістами в Києві.
Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
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...зняти джинси, не дивитись Голівудщину, не жувати баблгам і не казати "О'кей" та "Фак ю!"
Хто проти асфальту - лишити прав.
Хто проти Великого Будівництва - власності на житло.
Хто проти розмінування Чонгару - пустити на міни.
Хто проти мільярда дерев - заборонити дихати.
Сарказм ОФФ. Я не підказую!
Потужно...
тобто красти у українців, європейців та американців можна, а на словах казати, який ти патріот
І покажи спочатку всі підписані твоїми шавками документи від імені України, потім пробуй дзявкотіти на тих, хто не хоче ставати співучасником твоїх таємних шахер-махерів.
"Уряд Зеленського так і не надав депутатам і суспільству всіх підписаних в США угод, яких, як виявилося, три, а не одна.
Але влада дуже поспішає з ратифікацією таємних документів. Наступного тижня скликають термінове позачергове засідання ВР з одним питанням - ратифікація угоди про надра.
Слугам у фракційних чатах вже наказали повернутися з відряджень і лікарняних.
При цьому хочуть ратифікувати в ВР тільки один рамковий документ, інші називають імплементаційними, хоч саме в цих двох таємних угодах заховані всі технічні деталі безстрокових українських зобовʼязань."
Може й шуфрич з"явиться?
звісно, посміятися можна і ми знаємо на кого зеленський натякає - це два відомих політика що постійно в списках на вибори президента.
але у нас парламент по закону не менш важливий аніж президент, тож мають право вставляти палки в колеса.
тим більше по угоді яка, на мою думку, є невигідною.
публічно за вигідність угоди я почув два голоси - дейнега та стерненко.
мій голос проти не рахується, цікаво чи виступить хтось проти публічно з відомих чи всі язика в сраку запхали та бояться американські візи втратити?
Zeлений наполєончік мавпує двох підстаркуватих диктаторів?
Я не вважаю, що це правильно.
Таке враження, що це сказав президент США.
Р.С. переконувати треба аргументами, а не погрозами. Щодо скасування віз, то і без цього вже є за що позбавляти таких ділків як желєзняк та вся без виключення фракція голос, опзж, 80% слуг, і інших ригів, а заразом всю соросню.
навіть стерненко не перекрив!
приходиться, самому зе!гундосу, якось відосить.
насправді, це істерика.
або!
надати наказ бомбити красную площадь, і нарватися на відповідь по печерськ, або булькати булькати булькати....
і просрати, всі плюшки, які тільки можливі, що б хоч якось, отримати українську любов! нє!
Проводьте всенародний референдум.
Думаю, навіть слуги урода будуть саботувати таке нагинання, разом з опзж
Продались іншій державі за буси.