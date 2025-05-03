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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Зеленський про ратифікацію угоди із США: Тим, хто налаштований це не робити, слід скасувати візи до Сполучених Штатів

рада,україна,верховна

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що угода про корисні копалини зі США буде ратифікована у Верховній раді, а ті, хто її не підтримають, мають втратити американські візи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це під час спілкування з журналістами 2 травня заявив Володимир Зеленський.

"Сьогодні вони голосують не тільки заради майбутнього, а заради того, щоб сьогодні зберегти те, що нам потрібно для оборони. Є люди, налаштовані цього не робити. То, наприклад, я вважаю, що США треба просто скасувати їм візи. Вони приїжджають в США щомісяця. Розказують, як тут погано в Україні, як закінчити війну дуже швидко, які частини України важливі, які — не дуже важливі. Після того, як вони проходять коридорами конгресменів або сенаторів, вони кажуть, що вони зі США друзі, браття навіки, а потім вони повертаються в Україну і не голосують за те, що принципово для Америки. Результат буде на табло: хто проголосував, а хто — ні. Не можна грати у подвійну гру", — сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про угоду із США: Вона вигідна для обох сторін

Він додав, що не бачить складнощів з процесом ратифікації Верховною Радою Угоди зі США про спільний фонд. За таким принципом Рада за п'ять років ратифікувала понад сотню договорів, пояснив президент на зустрічі з журналістами в Києві.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

Автор: 

ВР (14992) Зеленський Володимир (23927) угода (671)


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Топ коментарі
+19
а що робити із тим, хто будував дороги та маринував шашлики, замість підготовки до війни?!
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03.05.2025 13:46
+11
"Хто проти мене - той проти США".
Потужно...
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03.05.2025 13:48
+9
Ще один папа римський
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03.05.2025 13:42
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Ще один папа римський
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03.05.2025 13:42 Відповісти
То лише синочок Римський.
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03.05.2025 13:54 Відповісти
Криворізький!
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03.05.2025 14:07 Відповісти
Коли Ісус представ перед прокуратором, Пилат спитав Його: «Ти - Цар юдейський?» На що Ісус відповів: «Так, це Я. Але ж ти сам це сказав».
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03.05.2025 14:12 Відповісти
День Зелі?
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03.05.2025 13:42 Відповісти
На 310 мільйонів баксів устаткування для Ф-16 це перша ластівка?
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03.05.2025 13:42 Відповісти
а ті, хто її не підтримають, мають втратити американські візи
...зняти джинси, не дивитись Голівудщину, не жувати баблгам і не казати "О'кей" та "Фак ю!"
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03.05.2025 13:45 Відповісти
а що робити із тим, хто будував дороги та маринував шашлики, замість підготовки до війни?!
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03.05.2025 13:46 Відповісти
Далі буде сарказм. Якщо включити цю логику на повну:
Хто проти асфальту - лишити прав.
Хто проти Великого Будівництва - власності на житло.
Хто проти розмінування Чонгару - пустити на міни.
Хто проти мільярда дерев - заборонити дихати.
Сарказм ОФФ. Я не підказую!
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03.05.2025 14:38 Відповісти
"Хто проти мене - той проти США".
Потужно...
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03.05.2025 13:48 Відповісти
"Не можна грати у подвійну гру", - сказав Зеленський.

тобто красти у українців, європейців та американців можна, а на словах казати, який ти патріот
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03.05.2025 13:49 Відповісти
Це ж потрійна! Які претензії?
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03.05.2025 14:22 Відповісти
Багато депутатів ні в які США не їздять!
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03.05.2025 13:50 Відповісти
а ти пісюніст шо трьохкутку Наполеона вже приміряєш ?!! першу угоду прос* ав ,добре шо тобі опозиція пі* дюліну відписали ,так ти за другим колом план Б втримав !...почееай ,тобі ми ще Чонгар нагадаємо ...візами воно погрожує 🤡 довбодятел , не важливо кому ,але ,ти хто такий , чмо неголене ?!!!
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03.05.2025 13:50 Відповісти
Ездят тут всякие, мешают верховному успешно войну вести...
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03.05.2025 13:51 Відповісти
Яке воно ***@@те
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03.05.2025 13:53 Відповісти
Зеленський про ратифікацію угоди із США: Тим, хто налаштований це не робити, слід скасувати візи до Сполучених Штатів ...На основі чого збирається "буратіно" скасовувати візи???Тоді що варто зробити з тими ,хто голосував по вказівці рашистської агентури проти звернення до конгресу США у 21 році .за надання Україі статусу основного союзника поза НАТО???
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03.05.2025 13:54 Відповісти
Збирається настукати Трампу, що фракція "ЄС" критикувала пункти прекрасної Угоди!
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03.05.2025 14:28 Відповісти
Може він мав на увазі, якщо ьи не будеш голосувати то ти проти США, а якщо ти проти то скасуй свою візу, щоб до врагоФ не їздити.
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03.05.2025 14:31 Відповісти
"Вийди отсюда розбійник","Плохо чуєш мене? Чорт ти, зараз Баканову подзвоню." П.С. Товарищ Зельман по-прежнему не силен в законах и правах человека. Еще и США будет командовать, кому визы давать.
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03.05.2025 13:54 Відповісти
Тому хто їздив до сєпарів у 2014 і розказував як буде шатать власть, а потім на фоні кремля жартував про те як Пуйло пересуває кордони, треба язик відірвати.
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03.05.2025 13:56 Відповісти
А тим, хто здає інтереси України, грабує її, краще звалити звідси.
І покажи спочатку всі підписані твоїми шавками документи від імені України, потім пробуй дзявкотіти на тих, хто не хоче ставати співучасником твоїх таємних шахер-махерів.
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03.05.2025 13:57 Відповісти
Ірина Геращенко

"Уряд Зеленського так і не надав депутатам і суспільству всіх підписаних в США угод, яких, як виявилося, три, а не одна.
Але влада дуже поспішає з ратифікацією таємних документів. Наступного тижня скликають термінове позачергове засідання ВР з одним питанням - ратифікація угоди про надра.
Слугам у фракційних чатах вже наказали повернутися з відряджень і лікарняних.
При цьому хочуть ратифікувати в ВР тільки один рамковий документ, інші називають імплементаційними, хоч саме в цих двох таємних угодах заховані всі технічні деталі безстрокових українських зобовʼязань."
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03.05.2025 14:07 Відповісти
Що, і Шахов із Дубаїв повернеться?
Може й шуфрич з"явиться?
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03.05.2025 14:19 Відповісти
Диктатура
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03.05.2025 13:57 Відповісти
Пропоную Зєлєнскому, Єрмаку і 5-6 менеджерам американські візи в один кінець - поїхати у Техас який небудь і там залишитись.
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03.05.2025 13:58 Відповісти
Не слабо нюхнув кловун
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03.05.2025 14:00 Відповісти
ну, такойє.
звісно, посміятися можна і ми знаємо на кого зеленський натякає - це два відомих політика що постійно в списках на вибори президента.
але у нас парламент по закону не менш важливий аніж президент, тож мають право вставляти палки в колеса.
тим більше по угоді яка, на мою думку, є невигідною.
публічно за вигідність угоди я почув два голоси - дейнега та стерненко.
мій голос проти не рахується, цікаво чи виступить хтось проти публічно з відомих чи всі язика в сраку запхали та бояться американські візи втратити?
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03.05.2025 14:01 Відповісти
Бліду моль з кремля теж спочатку вважали нікчемною, а он як повернулося..
Zeлений наполєончік мавпує двох підстаркуватих диктаторів?
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03.05.2025 14:22 Відповісти
Дивний хід, не логічний для прещидента саме України.
Я не вважаю, що це правильно.
Таке враження, що це сказав президент США.

Р.С. переконувати треба аргументами, а не погрозами. Щодо скасування віз, то і без цього вже є за що позбавляти таких ділків як желєзняк та вся без виключення фракція голос, опзж, 80% слуг, і інших ригів, а заразом всю соросню.
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03.05.2025 14:01 Відповісти
За счёт ресурсов Украины пиариться можно, только пиар.
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03.05.2025 14:05 Відповісти
Тобто його всрата думка має бути істиною в останній інстанції? Що це за недонаполеончик мамкин?
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03.05.2025 14:06 Відповісти
Ви, *****, за коррдон тільки своїх і випускаєте.
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03.05.2025 14:06 Відповісти
У Вови вава в голові навіть більша, ніж я міг уявити...
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03.05.2025 14:07 Відповісти
як, все просто!
навіть стерненко не перекрив!
приходиться, самому зе!гундосу, якось відосить.
насправді, це істерика.
або!
надати наказ бомбити красную площадь, і нарватися на відповідь по печерськ, або булькати булькати булькати....
і просрати, всі плюшки, які тільки можливі, що б хоч якось, отримати українську любов! нє!
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03.05.2025 14:07 Відповісти
та ясєн хрєн! а хто плює на тебе, нікчемо, мають усі померти. дебіл.
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03.05.2025 14:08 Відповісти
Шо воно меле?
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03.05.2025 14:10 Відповісти
скасувати візи до столиці?
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03.05.2025 14:15 Відповісти
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03.05.2025 14:17 Відповісти
Невтікач куєв здійснює подальше укріплення своєї диктатури ...
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03.05.2025 14:17 Відповісти
Тобто він вже не вважає Верховну Раду законодавчим органом, приймайте типу усе що вам з гори спустять, навіть не маючи перед очима тексту міжнародного договору ...зеля ти мудак кончений разом зі своїм завгоспом та дебільними манагерами ...
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03.05.2025 14:21 Відповісти
Дурний піп, дурна його молитва.
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03.05.2025 14:22 Відповісти
Радник , який нарадив йому це ляпнути --- дурень .
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03.05.2025 14:29 Відповісти
Слухай, Осел. Мені похер та віза в США, за свої статки я туди ніяким чином не потраплю. А на ваші візи - так пені похер сто разів.
Проводьте всенародний референдум.
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03.05.2025 14:34 Відповісти
І отаке доси вважається "Президентом України"?
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03.05.2025 14:36 Відповісти
Ох$#вша зелена просрочена тварюка, яка здає Україну в рабство назавжди, щоб проти Зе-шобла самих не ввели санкції, не арештували криптогаманці з награбованим і не заборонили в'їзд до США, погрожує цим іншим 🤦‍♀️

Думаю, навіть слуги урода будуть саботувати таке нагинання, разом з опзж
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03.05.2025 14:37 Відповісти
Так, ті хто проголосує за цю Ослячу грамоту - ті зрадники і проголосували за візу США.
Продались іншій державі за буси.
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03.05.2025 14:39 Відповісти
 
 