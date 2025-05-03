Зеленський про ратифікацію угоди із США: Тим, хто налаштований це не робити, слід скасувати візи до Сполучених Штатів

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що угода про корисні копалини зі США буде ратифікована у Верховній раді, а ті, хто її не підтримають, мають втратити американські візи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це під час спілкування з журналістами 2 травня заявив Володимир Зеленський.

"Сьогодні вони голосують не тільки заради майбутнього, а заради того, щоб сьогодні зберегти те, що нам потрібно для оборони. Є люди, налаштовані цього не робити. То, наприклад, я вважаю, що США треба просто скасувати їм візи. Вони приїжджають в США щомісяця. Розказують, як тут погано в Україні, як закінчити війну дуже швидко, які частини України важливі, які — не дуже важливі. Після того, як вони проходять коридорами конгресменів або сенаторів, вони кажуть, що вони зі США друзі, браття навіки, а потім вони повертаються в Україну і не голосують за те, що принципово для Америки. Результат буде на табло: хто проголосував, а хто — ні. Не можна грати у подвійну гру", — сказав Зеленський.

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Він додав, що не бачить складнощів з процесом ратифікації Верховною Радою Угоди зі США про спільний фонд. За таким принципом Рада за п'ять років ратифікувала понад сотню договорів, пояснив президент на зустрічі з журналістами в Києві.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.