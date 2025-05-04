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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Низка "слуг" вимагають від ОП видати їм візи до США перед ратифікацією угоди про надра в ВР, - Железняк

Деякі слуги хочуть отримати візи до США перед голосуванням за угоду про копалини

Народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що низка народних обранців від "Слуги народу" хочуть отримати американські візи перед ратифікацією у Верховній Раді угоди із США щодо корисних копалин.

Про це парламентар написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Железняк нагадав, що в суботу, 4 травня, президент Володимир Зеленський заявив, що нардепам, які не підтримають у парламенті ратифікацію угоди щодо надр, "слід скасувати візи до США".

"Всі посміялися і начебто все. Але виявився несподіваний для влади ефект: низка "своїх" депутатів, які і так збиралися голосувати склали логічний ланцюжок у голові: що якщо у тих, хто не голосує мають забрати візи, то ж логічно, що тим хто проголосує мають видати візи. А так як, вони вже знають, що про своїх депутатів ОП памʼятає тільки під час пошуку голосів до голосування, то прийшли з вимогою видати ці візи їм наперед перед голосуванням. Тепер їм намагаються пояснити, що трохи воно не так працює", - пише народний обранець.

пост Железняк

Читайте також: Зеленський про ратифікацію угоди із США: Тим, хто налаштований це не робити, слід скасувати візи до Сполучених Штатів

Нагадаємо, що 4 травня президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що угода про корисні копалини зі США буде ратифікована у Верховній раді, а ті, хто її не підтримають, мають втратити американські візи.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

Читайте також: Зеленський про угоду із США: Вона вигідна для обох сторін

Автор: 

віза (733) Зеленський Володимир (23954) угода (673) США (23032) Слуга народу (2813) Железняк Ярослав (555)


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Топ коментарі
+6
Це в нас тепер оп візи видає а не амер посольство?
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04.05.2025 18:38
+2
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04.05.2025 18:38
+2
Все депутаты в обязательном порядке получат визы в одноместные камеры с видом на тюремный

двор, всему своё время, пусть только закончится война.
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04.05.2025 18:44
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04.05.2025 18:38 Відповісти
Угода-догода 100 дням великого амерошоумена від укромалого. Бо її вигоди-невигоди, як точно сказав Віталій Порітніков , побачать, якщо буде держава Україна, лиш онуки сьогоднішніх українців .
А мені здається, де будуть онуки ЗЕ та Є ,а може навіть Ахмєтова, володара ліцензій на ці землі в Україні сьогодні , це велике питання. У головного перемовника від уряду Ахмєтова Умєрова на сьогодні голова про це вже не болить - у нього сім"я з громадянством меншенької народженої у США донечки вже живе там з 2015 р. А Зеленський же обмовився типу за Фрейдом - тим, хто не підтримає угоди у владі України (включаючи й ВР) , не бачити США вже ніколи )) А купити у Трампа золоті картки на проживання у США за обіцяні 5 млн доларів для рашистських олігархів, абсолютно зможуть за угодою у й Ахметівські кабмінівці , й Зе з Є й сам Ахмєтов...
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04.05.2025 18:50 Відповісти
Це в нас тепер оп візи видає а не амер посольство?
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04.05.2025 18:38 Відповісти
ні це він дурне обмовився- бо саме йому після цієї угоди світить сховатися у США , коли Україна почне розслідування по справах влади у роки війни.
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04.05.2025 18:52 Відповісти
Не буде ніякого розслідування.Він з оп не віддасть владу
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04.05.2025 19:03 Відповісти
Ну, ти зрозумів, яка у нас освіта у недоторканих
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04.05.2025 18:53 Відповісти
Це піздець
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04.05.2025 19:02 Відповісти
посольство США дає візи на в'їзд до США, ОП на виїзд до США. Відчуй різницю.
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04.05.2025 19:05 Відповісти
Може я пропустив і у гас повернули виїздні візи?
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04.05.2025 19:16 Відповісти
"Слугам" треба видати візи в США, а для їх господарів взагалі закрити кордони. І це вважається нормою.
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04.05.2025 18:40 Відповісти
хитровиїбаний який зеленоскот, від рук хочуть відбитися.
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04.05.2025 18:41 Відповісти
А я б взагалі у всіх депутатів паспорти закордонні позабирав. Нефіг кататися за наші гроші.
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04.05.2025 18:44 Відповісти
Все депутаты в обязательном порядке получат визы в одноместные камеры с видом на тюремный

двор, всему своё время, пусть только закончится война.
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04.05.2025 18:44 Відповісти
Звечора голосування - візи зранку - такий алгоритм
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04.05.2025 18:45 Відповісти
от не здається Вам, що слуги щось таке знають й не хочуть бути кинутими вовкою з Єрмаком.
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04.05.2025 18:54 Відповісти
Кажуть про 90 сторінок прихованого тексту договору про надра, який нікому не показують, навіть депутатам.
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04.05.2025 19:03 Відповісти
Ну і ... Справді там нічаво лічнава? Воно отією заявою про візи , ТУПЕ , себе спалило !!!
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04.05.2025 19:17 Відповісти
В мережі є цитата Муссоліні: "...для порятунку Італії треба розстріляти кілька десятків депутатів..." Довели хлопець. ..😁
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04.05.2025 18:46 Відповісти
Зелена свинота торгує українськими надрами за недорого.
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04.05.2025 18:47 Відповісти
Новина ні про що. ОП візи не видає, цим займається посольство США, аби що писати...
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04.05.2025 18:50 Відповісти
Тут сатана кроється в дрібницях. США дає візу на в'їзд до США, а ОП дає дозвіл на виїзд до США. Відчуй різницю.
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04.05.2025 19:01 Відповісти
Чому на халяву не покататися, дебіли, від вас нічого там не залежить, однако вам не зрозуміти, що ліпше гроші на дрони потратити. А може вам треба свої гроші перевірити, або вивести, пока недоторканність маєте.
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04.05.2025 18:51 Відповісти
Ой...,*****...
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04.05.2025 18:52 Відповісти
С каких пор визы в США выдает ОП?
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04.05.2025 18:53 Відповісти
З 2019 року. Точніше з 2022 року.
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04.05.2025 18:55 Відповісти
а це ви у пана Железняка спитайте!
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04.05.2025 19:00 Відповісти
Ось це новина! ОП це резидент Посольства США в Україні по наданню віз.
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04.05.2025 18:54 Відповісти
у нього с рудим договір
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04.05.2025 18:55 Відповісти
Продали країну - кожний взяв по 100 лям і в США
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04.05.2025 18:55 Відповісти
5 лямів зелені і Рудий блазень Донні продасть золотий паспорт США і похєр де ти гроші взяв.
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04.05.2025 18:57 Відповісти
добре б пану Железняку назвати хоч пару прізвищ, бо навіть статус "депутата" не зможе захистити від неприємного прізвиська - ТРЕПЛО!
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04.05.2025 18:58 Відповісти
якщо кацапи так воют то угода правильна
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04.05.2025 18:58 Відповісти
що ж там в тому законопроекті, що ці криси хочуть мати візу щоб втікти?
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04.05.2025 19:00 Відповісти
Зелені боневтіки вже на низькому старті.
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04.05.2025 19:01 Відповісти
Зепутат въезжает в США не зная ни слова на английском.
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04.05.2025 19:03 Відповісти
Лідор щоб невідповідати за шашлики здасть не то що надра він країну знищить щоб сидіти і мародерити
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04.05.2025 19:04 Відповісти
это не депутаты- это даже не знаю как их назвать
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04.05.2025 19:07 Відповісти
Спочатку - кастрація.
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04.05.2025 19:08 Відповісти
А отім служкам, що потікали з України з 2022 року, теж візи надати, разом з грошовим утриманням?
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04.05.2025 19:10 Відповісти
 
 