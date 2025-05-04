Низка "слуг" вимагають від ОП видати їм візи до США перед ратифікацією угоди про надра в ВР, - Железняк

Народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що низка народних обранців від "Слуги народу" хочуть отримати американські візи перед ратифікацією у Верховній Раді угоди із США щодо корисних копалин.

Про це парламентар написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Железняк нагадав, що в суботу, 4 травня, президент Володимир Зеленський заявив, що нардепам, які не підтримають у парламенті ратифікацію угоди щодо надр, "слід скасувати візи до США".

"Всі посміялися і начебто все. Але виявився несподіваний для влади ефект: низка "своїх" депутатів, які і так збиралися голосувати склали логічний ланцюжок у голові: що якщо у тих, хто не голосує мають забрати візи, то ж логічно, що тим хто проголосує мають видати візи. А так як, вони вже знають, що про своїх депутатів ОП памʼятає тільки під час пошуку голосів до голосування, то прийшли з вимогою видати ці візи їм наперед перед голосуванням. Тепер їм намагаються пояснити, що трохи воно не так працює", - пише народний обранець.

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Нагадаємо, що 4 травня президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що угода про корисні копалини зі США буде ратифікована у Верховній раді, а ті, хто її не підтримають, мають втратити американські візи.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

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