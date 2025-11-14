УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5900 відвідувачів онлайн
Новини
6 415 50

Ожиріння стане підставою для відмови у візі до США

Ожиріння стане підставою для відмови у візі до США

Державний секретар США Марко Рубіо розіслав дипломатичним місіям вказівку розглядати ожиріння нарівні з іншими хронічними захворюваннями як одну з можливих причин для відмови у видачі віз іноземцям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico з посиланням на Держдеп.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Причини посилення правил

У документі зазначено, що вказівка Рубіо стосується чинного правила, яке забороняє в’їзд іммігрантам, якщо вони можуть стати фінансовим тягарем для держави.

У публікації наводяться дані Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC), згідно з якими ожиріння підвищує ризик розвитку низки серйозних хвороб, що можуть потребувати дорогого та тривалого лікування:

  • гіпертонії;

  • дихальних розладів;

  • жовчнокам’яної хвороби;

  • онкологічних і серцево-судинних захворювань;

  • діабету.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз готує новий план торговельної угоди зі США. Що передбачено?

Консульським працівникам також рекомендовано враховувати стан здоров’я заявників із хронічними недугами.

Як пояснила заступниця Білого дому Анна Келлі:

"Протягом сотні років політика Держдепу передбачала право відмовляти у візі заявникам, які можуть стати фінансовим тягарем для платників податків. Адміністрація президента Трампа нарешті повністю впроваджує цю політику й ставить інтереси американців на перше місце".

Раніше ми повідомляли про те, що Канада скорочує кількість віз для іноземців майже наполовину, а Єврокомісія підтвердила нові обмеження на видачу Шенгенських віз росіянам.

Читайте: Наслідки санкцій: Швеція почала масово анулювати візи росіянам через російську страховку

Автор: 

віза (735) мігранти (1160) США (26614)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Тільки пісюн - якщо більше, ніж у трампа - одразу відмова
показати весь коментар
14.11.2025 00:34 Відповісти
+17
А череп міряти будуть?
показати весь коментар
14.11.2025 00:29 Відповісти
+17
Так що, пузату мадярську жабу більше не пустять до Америки?
показати весь коментар
14.11.2025 01:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А череп міряти будуть?
показати весь коментар
14.11.2025 00:29 Відповісти
Тільки пісюн - якщо більше, ніж у трампа - одразу відмова
показати весь коментар
14.11.2025 00:34 Відповісти
Так нікого ж не пустять!
показати весь коментар
14.11.2025 02:00 Відповісти
У них ожиріння - дійсно "загальнодержавна" проблема... Але це ожиріння не "завезене" в США, а КУЛЬТИВОВАНЕ в США, зокрема, місцевою культурою харчування... Просто нинішня влада "перекладає" проблему з "хворої голови, на здорову"...
показати весь коментар
14.11.2025 01:00 Відповісти
Нехай так, і навіщо американцям проблеми іноземних товстячків?
показати весь коментар
14.11.2025 02:19 Відповісти
Ох сер Уінстон не дожив до такого "таржества дємакратии"
показати весь коментар
14.11.2025 03:18 Відповісти
А ти думаєш, що кілька тисяч "іноземних товстячків" сильно вплинуть на ожиріння мільйонів громадян США? Ожиріння - це проблема порушення обміну речовин в організмі (переважно, від збою в роботі залоз внутрішньої секреції). Тобто, це "внутрішня проблема організму". І, замість лікування "внутрішніх проблем", шляхом впливу на гормональну діяльність, лізуть з "ліпосакцією", яка просто видаляє частину жирового прошарку , хірургічним шляхом... А тут навіть "ліпосакції" не застосовують ... (Під "ліпосакцією", в даному випадку, я вбачаю, наприклад, заборону розмноження громадян США, з надлишковою вагою). А тут пропонується чистої води ДИСКРИМІНАЦІЯ, стосовно іноземців, за станом здоров"я... Чим це відрізняється від середньовічного створення "лепрозоріїв", для хворих проказою, та різноманітних "карантинів"? Так, ожиріння веде до передчасної смерті - але лише опосередковано, а СНІД, наприклад - ПРЯМО! Так хай почнуть створювать, спочатку, гетто для хворих на ВІЛ/СНІД...
показати весь коментар
14.11.2025 07:41 Відповісти
В нас тут є чудове шоу зветься "My 600 lb life", моє трехцентнерове життя. Вже назнимали багато, багато сезонів.
І ти знаєш, ще ніколи доктор не сказав " В вас просто поганий обмін речовин. То що ви жерете 7-12000 калорій щодня і не встаєте з ліжка навіть посцяти, то до дупи".
Що стосується товстенькіх іноземців, звісно це тому що вони будуть споживати набагато більше медичних послуг ніж платити за них.
А по гетто для снідовіків, це непогана ідея. Да і зараз мало хто гине від сніду, п'ють таблетки й годі.
показати весь коментар
14.11.2025 10:54 Відповісти
А що "каже доктор" у "шоу"? Які причини ожиріння називаються?
І "знову за рибу гроші" - "А чи сильно вплинуть кілька тисяч "іноземців з надлишковою вагою", на медичні центри, які лікують сотні мільйонів громадян США?
показати весь коментар
14.11.2025 11:18 Відповісти
Причин завжди є тільки дві -- люди мало рухаються і забагато жеруть. Ще ніхто не ожирів від голодування.
А скажи, 300 гривень збанкрутує тебе, чи поставить в якесь скрутне становище? Ні? Ну раз ні то вийшли мені їх.
Теж саме і з іноземними пацієнтами.
показати весь коментар
14.11.2025 11:49 Відповісти
Відмазка "300 грн" - "якась така собі"... Приведу приклад : Грецькі міста-поліси дали багато філософів, економістів, винахідників та вчителів... Ще більше дали світу малоазіатські міста колонії, заселені греками... (Весь арабський світ епохи Середньовіччя виріс на цьому фундаменті. Але Спарта була - "наособину"... Вона давала тільки солдат... І нічого - для розвитку науки та культури...
показати весь коментар
14.11.2025 16:31 Відповісти
Це ти повторюєшь лівацькі міфи які тобі сподобалися. Хворих дітей , і здорових немовлят вбивали скрізь в античному світі. Єдине місце де їх ( більш менш нормальних) не вбивали був Карфаген, там їх завжди брали у свої сім'ї і вирощували як своїх, тому що богові Карфагена були потрібні жертвоприношення власних дітей, тому зайвих сиріт там не було.
Так за цією логікою Карфаген мав дати набагато більше філософів митців і науковців ніж Греція, і де вони
показати весь коментар
15.11.2025 00:25 Відповісти
А що - в античні часи були " ліваки"? І які саме? До якої партії вони належали? Про Карфаген ти ЗВІДКИ взяв інформацію? Писемні джерела та археологічні розкопки говорять протилежне...
показати весь коментар
15.11.2025 00:53 Відповісти
Ця ідея що Спарта давала тільки солдатів а решта греків народили купу талантів тому що виховували маленьких уродців це ******* популярна лівацька ідея що не має нічого спільного ні с фактами ні з логікою.
Що стосується ліваків , то так вони були і в античні часи, появляються у Римі 150-100 ВС. І їх тоді звали Популяри.
В про Карфаген це загально відома інфо, як наприклад і те що ********** називали греческою любов'ю принаймні з завоювання Греції Римом , читай останні 2200 років.
показати весь коментар
15.11.2025 04:46 Відповісти
"Намолов сім мішків гречаної вовни, і всі, неповні...". Назви мені хоч одного "спартанця", який відзначився, як мислитель, в античній історії ((Військове мистецтво не рахується...). У Сократа, наприклад, одна нога, від народження, була коротшою за іншу, і він все життя шкутильгав. У Спарті він-би, полетів зі скелі, відразу після народження...
І до чого тут "Рим" та "Карфаген"? І який стосунок мали до Карфагену Греція і **********? Це, просто, "норми моралі" того чи іншого суспільства... І нічого прив"язувать "мораль" до "фізичного здоров"я...
Я мову веду про те, що не завжди фізичне здоров"я людини відповідає її розумовим здібностям... У школах для розумово відсталих купа "здорових бугаїв", які таблички множення не знають... І був такий Стівен Хокінг, який приніс для світової науки більше, ніж тисячі таких "бугаїв"...
показати весь коментар
15.11.2025 08:43 Відповісти
Рим і Карфаген тут до того що ти питав про лівих в античному світі і натякав що виховування хворих і квилих дітей веде до якогось там розвітку культури науки і тд.
Взагалі, діду, тобі треба було подякувати за науку і піти далі, але ж ні, мусишь вставити щось єхідне навіть в речах в яких не розумієшся.
показати весь коментар
15.11.2025 22:36 Відповісти
"Внучку"! Що мені робить - я сам вирішую... Обійдусь без твоїх "порад"...
показати весь коментар
15.11.2025 22:50 Відповісти
Будуть. Лінійкою з кроком 5,56 мм.
показати весь коментар
14.11.2025 03:30 Відповісти
Хай лупу не забудуть
показати весь коментар
14.11.2025 06:22 Відповісти
Ну тоді без варіантів
показати весь коментар
14.11.2025 00:46 Відповісти
коли вже всі вирішили що це дно і Америка впала, знизу постукали
показати весь коментар
14.11.2025 01:00 Відповісти
Щось схоже на нацистську Німеччину. Там неповноцінних, на їхній погляд, взагалі знищували. MAGA Трамп - це всеамериканський маразм.
показати весь коментар
14.11.2025 09:34 Відповісти
Але ж трамп сам жиробас 😆
показати весь коментар
14.11.2025 01:14 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2025 11:04 Відповісти
Цікаво як саме "консульські працівники будуть враховувати стан здоров'я заявників").
показати весь коментар
14.11.2025 01:19 Відповісти
Це те що буває коли старий маразматик страждає націоналізмом та дорвався до влади.
показати весь коментар
14.11.2025 01:38 Відповісти
За останні три місяці США накопичили приблизно 15 000 військовослужбовців у Карибському регіоні разом із більш ніж десятком бойових кораблів, включаючи авіаносець, який описується як «найбільш смертоносна бойова платформа» ВМС США.

Це нарощування сил, яке вважається найбільшою військовою присутністю США в регіоні з моменту вторгнення в Панаму в 1989 році, викликало припущення, що США можуть готуватися до більшого конфлікту.
показати весь коментар
14.11.2025 02:06 Відповісти
Трампу було представлено широкий спектр варіантів щодо Венесуели, включно з авіаударами по військових чи урядових об'єктах та маршрутах наркоторгівлі, або більш прямою спробою усунути Мадуро.
CNN раніше повідомляли, що Трамп розглядав плани атак на об'єкти з виробництва кокаїну та маршрути наркоторгівлі всередині Венесуели.
показати весь коментар
14.11.2025 02:08 Відповісти
Прадід не був.
Дід не був.
Батько не був.
Я не був.
Сім год мак не родив і голоду не було.
Носяться з тою Америкою
показати весь коментар
14.11.2025 01:47 Відповісти
Так. І нам не потрібна їхня смердюча зброя.
показати весь коментар
14.11.2025 03:32 Відповісти
Та не тільки зброя, а ще і оті зелені смердючі доляри.)
показати весь коментар
14.11.2025 04:31 Відповісти
Їхня смердюча ядерка, їхні смердючі ракети, їхні смердючі порізані на метал бомбардувальники...
показати весь коментар
14.11.2025 10:32 Відповісти
Так що, пузату мадярську жабу більше не пустять до Америки?
показати весь коментар
14.11.2025 01:55 Відповісти
Стефанчука, Умєрова, Єрмака - теж ні.
показати весь коментар
14.11.2025 08:20 Відповісти
Саме смішне що це не закон взагалі і можливо оспорити. Це по перше, по друге пахне дискримінацію. Ну і так, Трамп сам провокує що маятник качнувся в сторону лівих. Так само як ліві привели до того що маятник качнувся в сторону правих
показати весь коментар
14.11.2025 02:11 Відповісти
Ви про мера НЙ? Його б і так вибрали б.
показати весь коментар
14.11.2025 02:22 Відповісти
Я про Трампа.
показати весь коментар
14.11.2025 08:20 Відповісти
"Саме смішне" - що це абсолютно не буде нікого "колихать"... Рішення буде прийматься "якимсь" чиновником департаменту по міграції.. Це його рішення , юпо суті, не може буть оспорене... А КОМУ скаржиться? Міжнародного суду такого, немає... Внутрішньодержавні суди? А чиї інтереси вони захищатимуть? Та ще за наявності системи ПРЕЦЕДЕНТНОГО права, яка діє в США? А вона передбачає "створення норм права" самим суддею, а не "єдиним законодавчим органом держави"...
показати весь коментар
14.11.2025 07:10 Відповісти
А у жирних американців будуть забирати громадянство? 😁
показати весь коментар
14.11.2025 03:53 Відповісти
І куди їх висилати? До вашої хати?
показати весь коментар
14.11.2025 10:32 Відповісти
До Венесуели. 😁 Там гарні умови для схуднення.
показати весь коментар
15.11.2025 00:23 Відповісти
Стефанчуку дорога в США закрита
показати весь коментар
14.11.2025 05:46 Відповісти
А як же умєров?
показати весь коментар
14.11.2025 06:00 Відповісти
в міру упітаний
показати весь коментар
14.11.2025 06:17 Відповісти
Ось що буває, коли до влади доривається ультраправий фашист.
показати весь коментар
14.11.2025 07:15 Відповісти
Жирна дискримінація.
показати весь коментар
14.11.2025 07:56 Відповісти
А этим уродцам визы продлят?
показати весь коментар
14.11.2025 08:05 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2025 08:06 Відповісти
Стефанчуку треба тікати в Московію !
показати весь коментар
14.11.2025 09:19 Відповісти
стефанчуку у США не вдасться збігти. Дякуємо рубіо. Це реальна допомога Україні.
показати весь коментар
23.12.2025 00:17 Відповісти
 
 