Ожиріння стане підставою для відмови у візі до США
Державний секретар США Марко Рубіо розіслав дипломатичним місіям вказівку розглядати ожиріння нарівні з іншими хронічними захворюваннями як одну з можливих причин для відмови у видачі віз іноземцям.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico з посиланням на Держдеп.
Причини посилення правил
У документі зазначено, що вказівка Рубіо стосується чинного правила, яке забороняє в’їзд іммігрантам, якщо вони можуть стати фінансовим тягарем для держави.
У публікації наводяться дані Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC), згідно з якими ожиріння підвищує ризик розвитку низки серйозних хвороб, що можуть потребувати дорогого та тривалого лікування:
-
гіпертонії;
-
дихальних розладів;
-
жовчнокам’яної хвороби;
-
онкологічних і серцево-судинних захворювань;
-
діабету.
Консульським працівникам також рекомендовано враховувати стан здоров’я заявників із хронічними недугами.
Як пояснила заступниця Білого дому Анна Келлі:
"Протягом сотні років політика Держдепу передбачала право відмовляти у візі заявникам, які можуть стати фінансовим тягарем для платників податків. Адміністрація президента Трампа нарешті повністю впроваджує цю політику й ставить інтереси американців на перше місце".
Раніше ми повідомляли про те, що Канада скорочує кількість віз для іноземців майже наполовину, а Єврокомісія підтвердила нові обмеження на видачу Шенгенських віз росіянам.
І ти знаєш, ще ніколи доктор не сказав " В вас просто поганий обмін речовин. То що ви жерете 7-12000 калорій щодня і не встаєте з ліжка навіть посцяти, то до дупи".
Що стосується товстенькіх іноземців, звісно це тому що вони будуть споживати набагато більше медичних послуг ніж платити за них.
А по гетто для снідовіків, це непогана ідея. Да і зараз мало хто гине від сніду, п'ють таблетки й годі.
І "знову за рибу гроші" - "А чи сильно вплинуть кілька тисяч "іноземців з надлишковою вагою", на медичні центри, які лікують сотні мільйонів громадян США?
А скажи, 300 гривень збанкрутує тебе, чи поставить в якесь скрутне становище? Ні? Ну раз ні то вийшли мені їх.
Теж саме і з іноземними пацієнтами.
Так за цією логікою Карфаген мав дати набагато більше філософів митців і науковців ніж Греція, і де вони
Що стосується ліваків , то так вони були і в античні часи, появляються у Римі 150-100 ВС. І їх тоді звали Популяри.
В про Карфаген це загально відома інфо, як наприклад і те що ********** називали греческою любов'ю принаймні з завоювання Греції Римом , читай останні 2200 років.
І до чого тут "Рим" та "Карфаген"? І який стосунок мали до Карфагену Греція і **********? Це, просто, "норми моралі" того чи іншого суспільства... І нічого прив"язувать "мораль" до "фізичного здоров"я...
Я мову веду про те, що не завжди фізичне здоров"я людини відповідає її розумовим здібностям... У школах для розумово відсталих купа "здорових бугаїв", які таблички множення не знають... І був такий Стівен Хокінг, який приніс для світової науки більше, ніж тисячі таких "бугаїв"...
Взагалі, діду, тобі треба було подякувати за науку і піти далі, але ж ні, мусишь вставити щось єхідне навіть в речах в яких не розумієшся.
