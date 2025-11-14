Ожиріння стане підставою для відмови у візі до США

Державний секретар США Марко Рубіо розіслав дипломатичним місіям вказівку розглядати ожиріння нарівні з іншими хронічними захворюваннями як одну з можливих причин для відмови у видачі віз іноземцям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico з посиланням на Держдеп.

Причини посилення правил

У документі зазначено, що вказівка Рубіо стосується чинного правила, яке забороняє в’їзд іммігрантам, якщо вони можуть стати фінансовим тягарем для держави.

У публікації наводяться дані Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC), згідно з якими ожиріння підвищує ризик розвитку низки серйозних хвороб, що можуть потребувати дорогого та тривалого лікування:

гіпертонії;

дихальних розладів;

жовчнокам’яної хвороби;

онкологічних і серцево-судинних захворювань;

діабету.

Консульським працівникам також рекомендовано враховувати стан здоров’я заявників із хронічними недугами.

Як пояснила заступниця Білого дому Анна Келлі:

"Протягом сотні років політика Держдепу передбачала право відмовляти у візі заявникам, які можуть стати фінансовим тягарем для платників податків. Адміністрація президента Трампа нарешті повністю впроваджує цю політику й ставить інтереси американців на перше місце".

