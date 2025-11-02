Наслідки санкцій: Швеція почала масово анулювати візи росіянам через російську страховку

Влада Швеції більше не визнає страхових полісів, виданих російськими компаніями. Так, громадянам Росії, які пред'явили такі документи, відмовляють у в'їзді або анулюють шенгенські візи, що вже діють.

Як повідомили в посольствв Росії в Стокгольмі, за офіційними роз'ясненнями шведської сторони, "в умовах санкцій, що діють, медичні страховки, оформлені в Росії, не вважаються достатньою гарантією покриття витрат мандрівників", передає The Moscow Times.

Представники посольства уточнили, що влада Швеції вважає російські поліси неповноцінними за рівнем страхового покриття і не впевнена в їхній дії на території Європейського Союзу.

Перші скарги туристів на відмову у визнанні російських страховок почали з'являтися ще у вересні.

На сайті посольства Швеції в Москві тепер прямо зазначено вимогу про наявність страхового полісу іноземної компанії, що діє на всій території Шенгенської зони.

В одному з випадків прикордонники заявили, що страховка, видана російською компанією, недійсна й анулювали туристу візу прямо в аеропорту. Постраждалий розповів, що депортували лише громадян Росії та Білорусії, у яких страховки були оформлені в РФ. Купти нову страхову на місці при цьому не дозволено.

Подібні труднощі виникли й у російської кіберспортивної команди, яка прямувала до Стокгольма для участі в турнірі ESL Pro League з CS2. На прикордонному контролі у трьох гравців виникли питання до російських страховок, і в результаті спортсменів не впустили до країни, а їхні візи були анульовані.

У зв'язку з цим посольство Росії рекомендувало громадянам, які планують поїздку до Швеції, заздалегідь оформляти поліси, що діють на території всіх країн Шенгенської угоди, та перед виїздом перевіряти актуальні вимоги шведських прикордонних служб.

Дипломати зазначили, що така практика повністю відповідає заявленій політиці Швеції, спрямованій на максимальне обмеження в'їзду росіян до Європи та посилення тиску санкцій на громадян РФ.

Наприкінці вересня стало відомо, що росіянам почали видавати шенгенські візи з обмеженнями щодо пересування в рамках Європейського Союзу. Італія тепер надає туристичні візи, що забороняють в'їзд до Чехії, Данії, Естонії, Франції, Ісландії, Латвії та Литви.

За даними Єврокомісії, 2024 року Росія увійшла до топ-5 країн за кількістю заявок на шенгенські візи. Число поданих заяв від росіян становило близько 606 тис., а отримали дозвіл на в'їзд понад 500 тис. осіб. Найбільше віз видали Італія (152 тис.), Франція (124 тис.), Іспанія (111 тис.) і Греція (60 тис.).

Також повідомлялося, що попит російських туристів на новорічні поїздки в Європу цього року зріс на 41% порівняно з минулим роком. Зростання інтересу до європейських напрямів у росіян значно випереджає загальну динаміку виїзного туризму.

При цьому росіяни, попри зростаючу ізоляцію країни, нарощують витрати за кордоном. Минулого року імпорт послуг за статтею "поїздки" становив $37,8 млрд. За даними російського Центробанку, це максимальний результат з 2014 року, коли імпорт становив $50,4 млрд.