Євросоюз готує новий план торговельної угоди зі США. Що передбачено?

Європейський Союз збирається запропонувати США план реалізації наступного етапу торговельної угоди, укладеної цього літа. План буде зосереджений на таких сферах, як мита та доступ до ринку, стандарти, цифрова торгівля, технічні бар'єри та співпраця щодо сталі та алюмінію.

Як пише Bloomberg, такий крок є відповіддю на пропозиції, які США надіслали Євросоюзу раніше цього року, вимагаючи юридично обов'язкового плану перегляду правил ЄС, які, на їхню думку, шкодять американському бізнесу.

Угода, укладена між президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом США Дональдом Трампом у серпні, встановила 15% мита на більшість європейських товарів, що імпортуються до США, але також включала зобов'язання продовжувати роботу над окремими питаннями.

План дій, який ще не був представлений США, зосередиться на п'яти сферах, які включають тарифи та доступ до ринку, де ЄС прагне нижчих ставок для кількох додаткових товарів, включно з винами та іншим алкоголем.

План також спрямований на діалог для вирішення таких питань, як стандарти, цифрова торгівля, технічні бар'єри та інші торговельні суперечи.

Він також включає вивчення можливостей співпраці в галузі виробництва сталі та алюмінію. ЄС досі стикається з 50% митом на експорт сталі та алюмінію, а також на багато похідних продуктів.

Євросоюз особливо стурбований тим, що широта асортименту товарів, на які поширюються мита, може призвести до зниження 15% митної стелі, погодженої зі США. Єврокомісія виступає за введення квот, які дозволили б частині експорту металів потрапляти під знижені тарифи.

За словами джерел, запропонований план дій також передбачає створення робочої групи з економічної безпеки, яка зосередиться на таких питаннях, як перевірка інвестицій, експортний контроль, закупівлі та поставки критично важливої ​​сировини.

План також включатиме моніторинг виконання обіцянок ЄС щодо стратегічних закупівель скрапленого природного газу та мікрочипів у межах угоди, укладеної з Трампом.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, влітку цього року США та Євросоюз уклали рамкову торговельну угоду, яка передбачає запровадження мит у розмірі 15% для більшості європейських товарів, але дозволить запобігти загостренню конфлікту між двома союзниками, на яких припадає майже третина світової торгівлі.

Перед тим Трамп пригрозив застосувати 30% тариф на імпорт з ЄС починаючи з 1 серпня.

Своєю чергою ЄС заявляв про готовність запровадити тарифи у відповідь на американські товари вартістю $109 млрд.