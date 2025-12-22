Уряд США пропонує нелегалам $3000 за добровільний виїзд

Адміністрація США ухвалила рішення суттєво збільшити фінансову винагороду для нелегальних мігрантів, які погодяться добровільно залишити країну до кінця поточного року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства внутрішньої безпеки США.

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Ініціатива є частиною державної програми з упорядкування міграційних процесів. Згідно з рішенням, розмір виплати зріс утричі — до 3 тисяч доларів.

Також держава бере на себе витрати на переліт до країни походження. Для участі у програмі необхідно зареєструватися через спеціальний мобільний застосунок CBP Home App до кінця року.

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Умови добровільного виїзду з США

Міністерство внутрішньої безпеки наголошує, що програма спрямована на зменшення кількості нелегальних мігрантів без застосування примусових заходів. Особи, які скористаються пропозицією, не сплачуватимуть штрафи за порушення міграційного законодавства.

У відомстві зазначають, що добровільне повернення дозволяє мігрантам уникнути негативних юридичних наслідків у майбутньому. Водночас держава скорочує витрати на депортаційні процедури.

"Платники податків США тимчасово потроюють стимул для добровільного виїзду, пропонуючи бонус у 3000 доларів, але лише до кінця року", — заявила міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем.

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Альтернатива для тих, хто відмовиться

У Міністерстві внутрішньої безпеки попередили, що мігранти, які не скористаються програмою, можуть бути затримані. У такому разі їм загрожує примусова депортація та довічна заборона на в’їзд до США.

За даними американської сторони, з початку року близько 1,9 мільйона осіб вже добровільно залишили територію Сполучених Штатів. Десятки тисяч мігрантів скористалися саме програмою CBP Home.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп у 2026 році має намір суттєво посилити політику щодо нелегальної міграції. Наразі Америка розширила перелік осіб, які підлягають депортації.

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