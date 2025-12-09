ЄС звільнив Польщу від прийому мігрантів

Європейський Союз погодився тимчасово звільнити Польщу від зобов’язання приймати мігрантів у межах нової системи солідарності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Польського Радіо. Таке ж звільнення отримали Австрія, Хорватія, Чехія та Естонія, які також звернулися з відповідним проханням.

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Що відомо

Рішення ухвалили міністри внутрішніх справ ЄС, які засідали у Брюсселі. У випадку Польщі посадовці врахували значні витрати країни на захист східного кордону з Білоруссю та тривале приймання мільйонів українських біженців.

Польща повинна була або приймати частину мігрантів, або сплачувати внесок у 20 тис. євро за кожну особу, яку країна відмовляється розміщувати. Варшава наполегливо виступала проти цього механізму.

Міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Керваньський привітав рішення, наголосивши, що воно повністю відповідає очікуванням уряду.

"Ми отримали те, що обіцяли. Ми заявили, що не прийматимемо біженців за цим механізмом і не платитимемо компенсації, тож сьогодні хороший день", — зазначив міністр.

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Причини звільнення Польщі

У ЄС офіційно визнали, що Польща перебуває під підвищеним міграційним тиском через свою активну підтримку України та велику кількість прийнятих біженців. Саме це стало підставою для тимчасового вилучення країни з міграційного пулу.

Брюссель також врахував ситуацію на кордоні з Білоруссю, де протягом останніх років триває штучно створена міграційна криза.

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Що означає рішення для ЄС

Пакт про міграцію та притулок, ухвалений Європейським парламентом, передбачає механізм солідарності: або прийом мігрантів, або фінансова участь. Звільнення Польщі та ще чотирьох держав є тимчасовим, однак у Варшаві очікують, що воно зберігатиметься тривалий час.

Водночас у МВС Польщі наголосили, що країна планує й надалі доводити свою особливу роль у захисті зовнішніх кордонів ЄС та підтримці українських біженців.

Раніше ми писали, що Канада скорочує кількість віз для іноземців майже наполовину.

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