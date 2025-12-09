ЕС освободил Польшу от приема мигрантов

Европейский Союз согласился временно освободить Польшу от обязательства принимать мигрантов в рамках новой системы солидарности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Польского Радио. Такое же освобождение получили Австрия, Хорватия, Чехия и Эстония, которые также обратились с соответствующей просьбой.

Что известно

Решение приняли министры внутренних дел ЕС, которые заседали в Брюсселе. В случае Польши чиновники учли значительные расходы страны на защиту восточной границы с Беларусью и длительный прием миллионов украинских беженцев.

Польша должна была либо принимать часть мигрантов, либо платить взнос в 20 тыс. евро за каждого человека, которого страна отказывается размещать. Варшава настойчиво выступала против этого механизма.

Министр внутренних дел Польши Марчин Керваньский приветствовал решение, отметив, что оно полностью соответствует ожиданиям правительства.

"Мы получили то, что обещали. Мы заявили, что не будем принимать беженцев по этому механизму и не будем платить компенсации, поэтому сегодня хороший день", – отметил министр.

Причины освобождения Польши

В ЕС официально признали, что Польша находится под повышенным миграционным давлением из-за своей активной поддержки Украины и большого количества принятых беженцев. Именно это стало основанием для временного исключения страны из миграционного пула.

Брюссель также учел ситуацию на границе с Беларусью, где в течение последних лет продолжается искусственно созданный миграционный кризис.

Что означает решение для ЕС

Пакт о миграции и убежище, принятый Европейским парламентом, предусматривает механизм солидарности: либо прием мигрантов, либо финансовое участие. Освобождение Польши и еще четырех государств является временным, однако в Варшаве ожидают, что оно будет сохраняться длительное время.

В то же время в МВД Польши подчеркнули, что страна планирует и в дальнейшем доказывать свою особую роль в защите внешних границ ЕС и поддержке украинских беженцев.

