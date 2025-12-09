РУС
Новости Украинские беженцы в Польше
4 192 30

ЕС освободил Польшу от приема мигрантов

Европейский Союз согласился временно освободить Польшу от обязательства принимать мигрантов в рамках новой системы солидарности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Польского Радио. Такое же освобождение получили Австрия, Хорватия, Чехия и Эстония, которые также обратились с соответствующей просьбой.

Что известно

Решение приняли министры внутренних дел ЕС, которые заседали в Брюсселе. В случае Польши чиновники учли значительные расходы страны на защиту восточной границы с Беларусью и длительный прием миллионов украинских беженцев

Польша должна была либо принимать часть мигрантов, либо платить взнос в 20 тыс. евро за каждого человека, которого страна отказывается размещать. Варшава настойчиво выступала против этого механизма.

Министр внутренних дел Польши Марчин Керваньский приветствовал решение, отметив, что оно полностью соответствует ожиданиям правительства.

"Мы получили то, что обещали. Мы заявили, что не будем принимать беженцев по этому механизму и не будем платить компенсации, поэтому сегодня хороший день", – отметил министр.

Читайте также: Латвия сокращает помощь украинским беженцам с 2026 года

Причины освобождения Польши

В ЕС официально признали, что Польша находится под повышенным миграционным давлением из-за своей активной поддержки Украины и большого количества принятых беженцев. Именно это стало основанием для временного исключения страны из миграционного пула.

Брюссель также учел ситуацию на границе с Беларусью, где в течение последних лет продолжается искусственно созданный миграционный кризис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доходы Чехии от помощи Украине превысили расходы на более чем $500 миллионов

Что означает решение для ЕС

Пакт о миграции и убежище, принятый Европейским парламентом, предусматривает механизм солидарности: либо прием мигрантов, либо финансовое участие. Освобождение Польши и еще четырех государств является временным, однако в Варшаве ожидают, что оно будет сохраняться длительное время.

В то же время в МВД Польши подчеркнули, что страна планирует и в дальнейшем доказывать свою особую роль в защите внешних границ ЕС и поддержке украинских беженцев.

Читайте также: Украинские беженцы в Шотландии могут остаться без жилья, – СМИ

Автор: 

беженцы (1733) мигранты (1003) Польша (9052) Украина (45250) Евросоюз (17916)
Топ комментарии
+18
Відмахалися від чорнодупих ляхи, завдяки українцям. А ще збіжжя наше висипали, підори невдячні.
09.12.2025 00:25 Ответить
+17
виходить українці фактично врятували Польщу від обов'язку приймати мігрантів з Сирії, Афганістану та Іраку, а також з Африки та Близького Сходу..
09.12.2025 00:24 Ответить
+15
Я категорично не розумію "обов'язку" приймати мусульман...
09.12.2025 00:30 Ответить
Вчіться як витягувати з ситуації максимум користі, папуаси)
09.12.2025 00:24 Ответить
А що так можна було?) А інші що наказані Богом за щось?

Франція уже втрачена - хто не вірить дивіться цифри.....або збірну по футболу
Німеччина на грані - ще років 5-10 і кінець
Шведи і Норвеги - на черзі

Італійці і Іспанці трошки краще БО ДУЖЕ БІДНІ і звідти біжать далі
09.12.2025 00:24 Ответить
Не надо.Недавно в Германии митинги студентов проходили против возвращения обязательной срочной службы.Так там на них одни белые лица Гансов и Грет видны были. Мухаммадов и Фатим не наблюдалось. Вся эта истерия с мигрантами в Европе штучно раздута поаворадикальными партиями,сидящими на денежном содержании у раши типа АДГ в Германии.
09.12.2025 08:36 Ответить
Були тільки білі, тому що, араби "не навчені воювати, вони за мир у всьому мирі" і коли у армію потрібно буде йти, то вони точно не підуть, от їх це і не торкається. Молодь біла розуміє, якщо щось трапиться,то воювати вони будуть, а не чорнодупі, і податки вони доречі теж будуть платити, що ті сиділи на соціале.
показать весь комментарий
Ну так все правильно, бо служити підуть саме Ганси, а Мухаммади, як нова європейська елита буде у цей час освоювати Грет та Март
показать весь комментарий
Араби на соціалі активно зайняті розмноженням у нескінченності. Вони ж не громадяни країни.
Нафіга воно їм треба мерзнути на площі?
09.12.2025 09:26 Ответить
09.12.2025 00:24 Ответить
Польща сама себе врятувала, бо стояла за себе замість потужно киздіти
показать весь комментарий
а як же ж, як мюнхаузен себе за волосся витяг з болота..
показать весь комментарий
09.12.2025 00:25 Ответить
А ще 300 танків прдарували та 30 дітаків і цілий аеродром підтримують на халяву. Але ж то таке, вагон зерна дорожче
показать весь комментарий
Не зовсім так і безкорисно як ви кажете.Так дійсно НАТО та ЄС не платять Польщі щомісячну "орендну плату" за аеродром, але натомість ЄС компенсує частину вартості переданої старої зброї через EPF, а НАТО надає інвестиції у безпеку та інфраструктуру на тлі збільшення своєї присутності. Серед переданих танків є 260 радянських Т-72, а також 14 леопардів розроблених компанією Krauss-Maffei у 1970-х. Замість переданої техніки Польща замовила 116 танків M1A1FEP Abrams.
показать весь комментарий
Хитрі ляхи платять внески в єс щоб потім компенсацію з єс отримувати.От же ж хитрожопі!
показать весь комментарий
А на рах танків-нам були потріьні вже танки,і не супер пупер нові і "потужні" а такі як у нас,з якими знайомий екіпаж і які механіки ремонтувати навчені.А те що поляки натомість амбрамси замовили-то честь їм та хвала.Могли ж асфальт катати до західних кордонів
показать весь комментарий
Підтримую наші арадії за копійки збіжжя скупили у фермерів і за ринковими цінами поставляють ще і знижують ціну зароблене переводять у банки іноземців тобто вкралихотіли нажитись брокери а поляки відстоюють свою працю і правильно роблять перекривать треба всі такі поставки гроші в Україну не вертаються
показать весь комментарий
Наснилась новина "Україні треба прийняти мігрантів як одну з умов вступу в ЄС" - добре що це тільки сон, і такого не буде насправді.
показать весь комментарий
Я категорично не розумію "обов'язку" приймати мусульман...
показать весь комментарий
Ахметов може просвітити.
показать весь комментарий
Не тільки, всіх чорнопиких не впускати в Україну. Переважно, всі вони ледачі і живуть не Заході на подачки від ЕС. Зато українці в основному стараються знайти роботу. В Польщі на кожен витрачений на українця злотий по статистиці українці приносять в казні в 3 рази більше. Поляки рванули в Англію і ФРН, там платять набагато більше, а українці займають їхні робочі місця.
показать весь комментарий
Мавпи робить не хочуть і не вміють то нах вони нам потрібні
показать весь комментарий
Алеє одне але: украінські біженці заробили в три рази більше чим Польша на них потратила. І дуже багато бізнесів переіхало. І їх вже не рахують біженцями, бо вони всі стали на ПМЖ. це чистоі води маніпуляція
показать весь комментарий
поляки мало того що нажились на мільйонах українських біженців, так ще й продали це наївним єврокомісарам як щось обтяжливе
показать весь комментарий
Чим нажилися то?
показать весь комментарий
Бодя, твоє "то" видає тебе як лапотного скрепного поносця. Навідь прикацаплені українці, які з акцентом какають і штокають, ніколи не кажуть твоє "то"
показать весь комментарий
"Кот",ти просто смішний
показать весь комментарий
Авжеж: ЄС не хотiли бачити ще й "POLEXIT"...
показать весь комментарий
Я думаю у разі вступу до ЄС всіх мігрантів до нас збагрять.
показать весь комментарий
Фон дер Ляєн боїться поляків. Народ запальний, гонористий, не болгари-румуни.
показать весь комментарий
Німкеня боїться поляка? Ти справжній американець, який богато дивився польських фільмів, знятих при польських комуняках. Не вір їм, там суцільна брехня.
показать весь комментарий
Теж колишні імперці.І 400 років тому москву палили!
показать весь комментарий
