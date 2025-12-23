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Новини Заяви Трампа
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Трамп анонсував будівництво нових лінкорів і створення "Золотого флоту" США

Трамп заявив про створення нового флоту

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір створити новий флот бойових кораблів під назвою "Золотий флот" та схвалив плани будівництва двох нових надвеликих лінкорів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Fox News.

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Під час виступу Трампа поруч перебували державний секретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет та керівник Військово-морських сил США Джон Фелан. Президент наголосив, що нинішній флот США потребує оновлення через зношеність значної частини кораблів.

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Плани створення "Золотого флоту"

За словами Трампа, нові кораблі мають суттєво перевершувати попередні зразки за бойовими характеристиками. Він підкреслив, що США не будували лінкорів з 1994 року, а новий проєкт має змінити баланс сил на морі.

"Ці кораблі будуть у 100 разів потужнішими за будь-який лінкор, який коли-небудь будувався", — заявив президент США.

Трамп повідомив, що Військово-морські сили вже готуються до закупівлі перших двох суден. У перспективі програма може бути розширена спочатку до десяти, а згодом — до 20–25 кораблів.

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Розвиток ВМС США

Оголошення пролунало на тлі того, що суднобудування стало одним із пріоритетів Білого дому. Адміністрація створила окремий офіс для нагляду за морською промисловою політикою та модернізацією флоту.

Наразі ВМС США мають близько 294 бойових кораблів. Для порівняння, Китай володіє найбільшим флотом у світі за кількістю корпусів — понад 370 одиниць.

Водночас низка американських програм, зокрема підводні човни класів Columbia та Virginia, а також фрегати Constellation, стикаються із затримками та перевищенням бюджету.

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корабель (1671) флот (498) Трамп Дональд (9046)
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Топ коментарі
+24
Все в нього золоте. І золота ера америки і золотий купол тепер золотий флот. Напевно на нього часто сцяли повії в моцкві що він тепер притрушений на тему золотого дощу
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23.12.2025 01:14 Відповісти
+21
Ще дерижаблей йому треба набудувати ! 🤡
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23.12.2025 01:07 Відповісти
+20
Блт...
Ера лінкорів пішла у забуття скоро вже, як 100 років тому. Причому, кінець цій ері після Перл-Харьору у 1941-му поклали саме США, зробивши ставку на авіаносці.

*********** дід тупо хоче кремезні кораблі з великими гучними гарматами.
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23.12.2025 01:08 Відповісти

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