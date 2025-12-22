Трамп призначив спецпосланця США у Гренландії. Данія закликала поважати її територіальну цілісність

У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.

Позиція Данії

Як зазначається, міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен сьогодні наголосив, що рішення президента США Дональда Трампа призначити губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланником у Гренландії свідчить про стійкий інтерес Америки до цього арктичного острова.

"Це призначення підтверджує стійкий інтерес Америки до Гренландії. Однак ми наполягаємо на тому, що усі, включаючи США, повинні виявляти повагу до територіальної цілісності Королівства Данія", - йдеться у заяві Расмуссена.

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Зазіхання Трампа на Гренландію

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.

Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

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