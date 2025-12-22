РУС
Трамп хочет видеть Гренландию в США
637 12

Трамп назначил спецпосланника США в Гренландии. Дания призвала уважать ее территориальную целостность

митинг в Гренландии

В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.

Позиция Дании

Как отмечается, министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен сегодня подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа назначить губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландии свидетельствует об устойчивом интересе Америки к этому арктическому острову.

"Это назначение подтверждает устойчивый интерес Америки к Гренландии. Однако мы настаиваем на том, что все, включая США, должны проявлять уважение к территориальной целостности Королевства Дания", - говорится в заявлении Расмуссена.

Читайте также: Трамп не отказался от своих стремлений по захвату Гренландии, - премьер Дании Фредериксен

Притязания Трампа на Гренландию

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.

Планы США на Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Читайте также: Дания создала "ночную стражу" для отслеживания заявлений Трампа о Гренландии

+4
Думаю що Україна має публічно стати на сторону Данії і підтримати її територіальну цілісність.
22.12.2025 12:31 Ответить
"СВО-2.0"?
22.12.2025 12:30 Ответить
Думаю що Україна має публічно стати на сторону Данії і підтримати її територіальну цілісність.
22.12.2025 12:31 Ответить
аби викинути щось непотрібне, спочатку треба купити щось непотрібне... аби закінчити ще одну прекрасну війну, її спочатку треба розпочати...
22.12.2025 12:30 Ответить
Так, але спочатку - Венесуела, де внаслідок якогось природнього непорозуміння знаходяться поклади "американської нафти". Кілька танкерів США вже "віджали".
22.12.2025 12:42 Ответить
Єстєствєно 😸. Одного вже закликали???- Україну знищує. Такими темпами і Китай скоро закликати потрібно буде.
22.12.2025 12:30 Ответить
Янкоцапи - нах свої загребущі руки звідси 🖕🏻
22.12.2025 12:33 Ответить
"закликала" - і які результати заклику? Як завжди, нічого?
Ото робота - робити заклики)))

Це щось з головою не те, коли постійно робиш те, що не приносить результату....
22.12.2025 12:35 Ответить
Європа не розуміла, що буде «ревізія» всіх її території, що буде «парад нєзавісімості» у всіх країнах, де хитко і існує сепаратизм. Насувається чорна діра (Америка+росія Китай+ Індія) Падіння рейтингів демократичних урядів - це процес, який запускають з кремля. Народні республіки будуть плодитись як кролики, тероризм, не зрозумілі страйки аграріїв та різних жилеточників- це все продукт роботи спецслужб «міролюбівой страни», яка не нападала. Пасивність і інфантилізм європейців матиме незворотні, трагічні наслідки.
22.12.2025 12:37 Ответить
Гренландия самое удобное место, чтобы держать под прицелом атомных бомб рашку. В первую очередь будут бить по местам где размещены ядерные бомбы. А Гренландия практически пустой кусок льда.
22.12.2025 12:38 Ответить
що за дурня??? - США і так там має базу. Ніхто не мішає їй тримати там хоч 100 баз. Данія проти відчуження території
22.12.2025 12:40 Ответить
Так тільки Гренландія не хоче ніяких трампонутих американців, хочуть більше автономії но не незалежності від Королівства Данія.
22.12.2025 12:41 Ответить
Давай, діду, не зупиняйся, смали ще! Швидше санітарів викличуть.
22.12.2025 12:47 Ответить
 
 