Естонія заявила про готовність збивати російські літаки у разі загрози

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна наголосив, що країна готова збивати російські літаки і відкривати вогонь у разі вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише RMF24.

Він зазначав, що Естонія готова до рішучої відповіді на потенційну агресію Росії і в Москві не повинні мати сумнівів щодо цього.

У разі агресії відповідь буде негайною

Цахкна додав: естонські служби пильно стежать за ситуацією у прикордонні, особливо біля міста Нарва – яке вважається першою ймовірною ціллю Росії у разі агресії.

"Скажу прямо: якщо "маленькі зелені чоловічки" колись перейдуть наш кордон – ми будемо по них стріляти. Наслідки будуть такими, тут немає про що говорити. Якщо Росія не буде впевнена, що ми справді відреагуємо – вони можуть випробувати нас", – зазначив очільник МЗС Естонії.

Він додав, що те саме стосується порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами, нагадавши про інцидент 19 вересня.

"Якщо ми побачимо, що російські винищувачі становлять загрозу для нашої безпеки – ми будемо їх збивати. Це – червона лінія, і Путін має це пам’ятати. Він має знати, що це – територія НАТО, і наслідки агресії не будуть безкарними", – наголосив Цахкна.

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Також міністр підкреслив, що Європа "абсолютно не може вірити Путіну", і особливо це стосується країн, які мають спільний кордон з Росією.

Провокації РФ у Естонії

У 2025 році зафіксовано кілька випадків порушення повітряного простору Естонії. Зокрема фіксувалися польоти дронів над Чудським озером поблизу кордону, а також інциденти з російськими винищувачами МіГ-31, що заходили в естонський повітряний простір над Фінською затокою.

інцидент із дроном (серпень 2025): Естонські прикордонники двічі зафіксували політ дрона над Чудським озером, а потім дрон впав за шість кілометрів від кордону з Естонією, вже на території Росії.

Естонські прикордонники двічі зафіксували політ дрона над Чудським озером, а потім дрон впав за шість кілометрів від кордону з Естонією, вже на території Росії. інцидент із винищувачами (вересень 2025): Три російські МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, пролетівши близько 12 хвилин. На перехоплення підняли італійські винищувачі F-35, які базуються в Естонії.

Естонія реагує на такі порушення, піднімаючи на перехоплення винищувачі, хоча Росія заперечує порушення, стверджуючи, що літаки летіли над нейтральними водами.

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