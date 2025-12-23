Росія може атакувати НАТО після миру з Україною, - Вадефуль

Міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль заявив, що Росія може скористатися перемир’ям в Україні для нападу на країни НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

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"Безпека Європи можлива тільки як безпека від Росії. Тому Німеччина зацікавлена в тому, щоб продовжувати підтримувати Україну", - заявив Вадефуль.

Оцінити ступінь ймовірності сценарію, за якого Кремль скористається перемир'ям в Україні для нападу на територію НАТО, міністр закордонних справ ФРН відмовився.

"Я можу лише порадити бути готовим до такого розвитку подій", - додав він.

Та зазначив, що у Німеччині немає приводу скорочувати оборонні зусилля. Європа має поводитися з Кремлем з позиції сильного

Якщо російська армія досягне в Україні стійкого військового успіху - "це буде серйозною загрозою для НАТО", - попередив міністр.

Вже з цієї причини підтримка України залишається завданням, безпосередньо пов'язаним з безпекою європейського континенту.

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"Чим стабільнішою буде ситуація з миром в Україні і чим раніше Україна зможе захищати власні інтереси, тим краще це буде для всієї Європи", - заявив Вадефуль.

Розвідслужби та військові Заходу не виключають нападу Росії на НАТО

Раніше з подібною оцінкою виступив і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. На його думку, Росія може напасти на одну з країн НАТО вже в 2029 році, як тільки відновить свої бойові потужності після втрат у війні проти України.

З ним згоден і німецький генерал-лейтенант Александер Зольфранк, який очолює оперативне командування бундесверу.

"Росія може вже завтра завдати удару по території НАТО в невеликому масштабі. Якщо Москва продовжить озброюватися, то до 2029 року Кремль може зважитися і на великомасштабний напад", - заявив Зольфранк.

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