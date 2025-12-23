Россия может атаковать НАТО после мира с Украиной, - Вадефуль
Министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль заявил, что Россия может воспользоваться перемирием в Украине для нападения на страны НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
"Безопасность Европы возможна только как безопасность от России. Поэтому Германия заинтересована в том, чтобы продолжать поддерживать Украину", - заявил Вадефуль.
Оценить степень вероятности сценария, при котором Кремль воспользуется перемирием в Украине для нападения на территорию НАТО, министр иностранных дел ФРГ отказался.
"Я могу только посоветовать быть готовым к такому развитию событий", - добавил он.
Но отметил, что в Германии нет повода сокращать оборонные усилия. Европа должна вести себя с Кремлем с позиции сильного
Если российская армия достигнет в Украине устойчивого военного успеха - "это будет серьезной угрозой для НАТО", - предупредил министр.
Уже по этой причине поддержка Украины остается задачей, непосредственно связанной с безопасностью европейского континента.
"Чем стабильнее будет ситуация с миром в Украине и чем раньше Украина сможет защищать собственные интересы, тем лучше это будет для всей Европы", - заявил Вадефуль.
Разведслужбы и военные Запада не исключают нападение России на НАТО
Ранее с подобной оценкой выступил и министр обороны Германии Борис Писториус. По его мнению, Россия может напасть на одну из стран НАТО уже в 2029 году, как только восстановит свои боевые мощности после потерь в войне против Украины.
С ним согласен и немецкий генерал-лейтенант Александер Зольфранк, возглавляющий оперативное командование бундесвера.
"Россия может уже завтра нанести удар по территории НАТО в небольшом масштабе. Если Москва продолжит вооружаться, то к 2029 году Кремль может решиться и на крупномасштабное нападение", - заявил Зольфранк.
Сказав, що заради безпеки Європи Україна повинна воювати вічно.
не може, а конкретно нападе!
особливо, коли в сша президентом стане демократ!
війна, це єдиний спосіб зберегти державність україни!!!!!
до речі, 1984 не про утопію!
а, про кохання та зраду!
утопія, лише фон, чорний фон, на якому намагаються малювати яскравими фарбами.
і, звісно, чорне перемагає.
як що тобі подобається капітуляція, то терміново їдь у грабовське сумської області, тебе навіть вивезуть, в очікуваний мир!
там раптово, це періодично роблять.
То це буде війною у класичному розумінні європейців? І що тоді Європа буде з цим всім робити?
1. Висловлювати "глубокую азабочєность".
2. Купувати ще більше нафти і газу.
3. Продавати ще більше компонентів для літаків, ракет, дронів та іншого озброєння.