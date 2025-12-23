РУС
Россия может атаковать НАТО после мира с Украиной, - Вадефуль

Вадефуль: РФ может напасть на НАТО после войны с Украиной

Министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль заявил, что Россия может воспользоваться перемирием в Украине для нападения на страны НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Безопасность Европы возможна только как безопасность от России. Поэтому Германия заинтересована в том, чтобы продолжать поддерживать Украину", - заявил Вадефуль.

Оценить степень вероятности сценария, при котором Кремль воспользуется перемирием в Украине для нападения на территорию НАТО, министр иностранных дел ФРГ отказался.

"Я могу только посоветовать быть готовым к такому развитию событий", - добавил он.

Но отметил, что в Германии нет повода сокращать оборонные усилия. Европа должна вести себя с Кремлем с позиции сильного

Если российская армия достигнет в Украине устойчивого военного успеха - "это будет серьезной угрозой для НАТО", - предупредил министр.

Уже по этой причине поддержка Украины остается задачей, непосредственно связанной с безопасностью европейского континента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО не готово к длительной войне, - командующий НАТО Атли

"Чем стабильнее будет ситуация с миром в Украине и чем раньше Украина сможет защищать собственные интересы, тем лучше это будет для всей Европы", - заявил Вадефуль.

Разведслужбы и военные Запада не исключают нападение России на НАТО

Ранее с подобной оценкой выступил и министр обороны Германии Борис Писториус. По его мнению, Россия может напасть на одну из стран НАТО уже в 2029 году, как только восстановит свои боевые мощности после потерь в войне против Украины.

С ним согласен и немецкий генерал-лейтенант Александер Зольфранк, возглавляющий оперативное командование бундесвера.

"Россия может уже завтра нанести удар по территории НАТО в небольшом масштабе. Если Москва продолжит вооружаться, то к 2029 году Кремль может решиться и на крупномасштабное нападение", - заявил Зольфранк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия открыла первый центр защиты от беспилотников на фоне угрозы РФ, - Reuters

Германия (7461) НАТО (10585) россия (98473) Вадефуль Иоганн (93)
+7
Igor Liashenko #598365 Нарешті хтось сказав це вголос

Сказав, що заради безпеки Європи Україна повинна воювати вічно.
показать весь комментарий
23.12.2025 12:24
+5
Ти задрав оцей висер свій ссяти в кожній новині, згинь зелена ботва!
показать весь комментарий
23.12.2025 12:24
+5
Всі ми знаємо, що потрібно й далі робити, аби цього не трапилося)
показать весь комментарий
23.12.2025 12:26
Піздьож. Пісторіус брехати не буде, не дивлячись на прізвище.
показать весь комментарий
23.12.2025 12:15
Нарешті хтось сказав це вголос, хоче неофіційно це вже давно і гаряче обговорюється. Як тільки буде мирний договір між Україною та росією, росія розв'яже нову війну руками своїх сателитів в Білорусі і буде переодягати свої війська в білоруський однострій і посилати на м'ясо.
показать весь комментарий
23.12.2025 12:21
Igor Liashenko #598365 Нарешті хтось сказав це вголос

Сказав, що заради безпеки Європи Україна повинна воювати вічно.
показать весь комментарий
23.12.2025 12:24
Так і є, ми маємо вести війну з дикунами поки росія не зникне як держава, інакше не буде спокою ані Україні, ані Європі, ані всьому світу!
показать весь комментарий
23.12.2025 12:30
Ведіть, вам хто заважає?
показать весь комментарий
23.12.2025 13:08
У цих вадефулів прогнози як у бабок, що надвоє гадають: може атакувати або не може. Це як в анекдоті про блондинку й динозавра🤣
показать весь комментарий
23.12.2025 12:27
після миру, в сенсі капітуляції?
не може, а конкретно нападе!
особливо, коли в сша президентом стане демократ!
показать весь комментарий
23.12.2025 12:16
А я думаю, що не нападе. І так думати причин значно більше.
показать весь комментарий
23.12.2025 12:27
У тебе вже за Оруеллом: мир - це капітуляція, в війна - щастя, розвиток та процвітання.
показать весь комментарий
23.12.2025 12:30
мир для україни: це концтабір, або смерть!!!!
війна, це єдиний спосіб зберегти державність україни!!!!!

до речі, 1984 не про утопію!
а, про кохання та зраду!
утопія, лише фон, чорний фон, на якому намагаються малювати яскравими фарбами.
і, звісно, чорне перемагає.
показать весь комментарий
23.12.2025 12:41
Якщо вам не подобається мир, воюйте. Хтось заважає?
показать весь комментарий
23.12.2025 13:09
кончений ждуняра!
як що тобі подобається капітуляція, то терміново їдь у грабовське сумської області, тебе навіть вивезуть, в очікуваний мир!
там раптово, це періодично роблять.
показать весь комментарий
23.12.2025 13:13
Ваша думка важлива для суспільства. Щоб якомога більше людей про неї дізналося, пропоную вийти до найближчого супермаркету і потужно заволати про неї. Кожен раз повторюючи - хутін - пуйло! Повторювати, поки не почують. Тримайте, будь ласка, в курсі. Дякую.
показать весь комментарий
23.12.2025 13:27
Не нападе бо не буде ніякого миру допоки Україна не звільнить усі свої території та не знищить кілька мільйонів кацапів!
показать весь комментарий
23.12.2025 12:21
Ти задрав оцей висер свій ссяти в кожній новині, згинь зелена ботва!
показать весь комментарий
23.12.2025 12:24
Троль🤡
показать весь комментарий
23.12.2025 12:28
Це потужний і непереможний пшецький жовнєже... Що пережив, не розповісти.... Стрибав і боровся з крижаними хвилями Тиси. Драв на шмаття карпатських ведмедів, робив з них шашлики, півроку тиняючись горами.
показать весь комментарий
23.12.2025 13:12
Да хай нападпє вже скоріше, гуртом знищимо московію, заберем ресурси поділимо , чи член ***** довго в саоєму роті тримати будете ?
показать весь комментарий
23.12.2025 12:25
им по кайфу. Немцы уже готовы заглатывать по самые орехи у российских ядерщиков, показательные суды над украинскими военными причастными к подрыву северных потоков и дешевого бабла с рахи. Макрон уже заявил что готов без мыла заглянуть в шоколадный глаз путьки как до войны. Уже соскучился бедный)
показать весь комментарий
23.12.2025 12:59
Всі ми знаємо, що потрібно й далі робити, аби цього не трапилося)
показать весь комментарий
23.12.2025 12:26
90 лярдов на 2 года отсрочки уже одобрены
показать весь комментарий
23.12.2025 12:56
поэтому Европе выгодна вечная война в Украине? зае..ись вывод..
показать весь комментарий
23.12.2025 12:26
Да не буде ніколи ніякого миру України з московським режимом. Забудьте даже це слово. Все що може бути це окупація і геноцид яку нам нав'язує сша і Європа в обмін на клаптик паперу яким підтерся *****
показать весь комментарий
23.12.2025 12:29
Ніколи не кажи ніколи.
показать весь комментарий
23.12.2025 12:32
А ви хочете миру з московськими людоїдами? Хочете примиритися і пожати руку вбивцями наших дітей? Я не хочу з московськими виродками миру. Московські тварі повинні бути знищені або піти з нашої землі і вічно виплачувати репарації
показать весь комментарий
23.12.2025 12:40
ты в тцк когда, победун?
показать весь комментарий
23.12.2025 12:55
Зразу після того як ти відправишся до кобзона щоб ти продажна шкура мені в спину не стріляло
показать весь комментарий
23.12.2025 13:03
я по крайней мере имею совесть не кидаться пустыми лозунгами сидя на просторах форума и на диване дома не имея к войне ни малейшего отношения. А теперь вопрос, кто из нас крыса и продажная шкура? вопрос риторический если что
показать весь комментарий
23.12.2025 13:11
Ще один незламний побєдун. Як ви вже писаки, дістали. Воюйте до все.....рачки. ТІко не задовбуйте людей навколо.
показать весь комментарий
23.12.2025 13:14
Да можеш хоч зараз бігти до кацапів чи кадирівців і ставати перед ними рачки і сподіватися що якщо будеш гарно смоктати то тобі подарують життя. Але не стій за спинами тих хто воює і хто підтримує війну проти рашистської чуми. Бо зрадники і саботажники це ще гірше ворога
показать весь комментарий
23.12.2025 13:30
Мені не потрібні ваші поради. Я не сприймаю людей, які закликають робити інших те, чого не роблять самі. Ви звичайний пиззз.....ззздун. Прошу вибачення. Не потрібно ображатися на правду.
показать весь комментарий
23.12.2025 13:40
Саме тому наші партнери не квапляться з допомогою Україні...
показать весь комментарий
23.12.2025 12:35
ага. і тому краще нехай і далі воює з Україною... А взагалі то просто словобудіє. ніочьом. Може напасти. В той же час може і не напасти. бомж петрович може знайти завтра на смітнику недопиту пляшку пива. а може і не знайти...
показать весь комментарий
23.12.2025 12:36
це може і не бути військовим нападом у класичному виді, але росія буде зайобувати Європу постійними прикордонними провокаціями, польотами різних дронів над всією теріторією ЄС, впливом свого РЕБ, пошкодженням кабелів, кібератаками, дестабілізацією внутрішньої обстановки через масу інфільтрованих до ЄС кацапів, а також корисних ідіотів, яких у Європі теж не мало... І багато ще усілякими способами та акціями, про які сьогодні у Європі поки що уявлення не мають. І інтенсивність таких дій може бути дуже високою.
То це буде війною у класичному розумінні європейців? І що тоді Європа буде з цим всім робити?
То це буде війною у класичному розумінні європейців? І що тоді Європа буде з цим всім робити?
показать весь комментарий
23.12.2025 12:37
"І що тоді Європа буде з цим всім робити?"
1. Висловлювати "глубокую азабочєность".
2. Купувати ще більше нафти і газу.
3. Продавати ще більше компонентів для літаків, ракет, дронів та іншого озброєння.
показать весь комментарий
23.12.2025 12:59
так вы куколды за 4 года сделали для этого все что можно. Рашка видит вашу импотентность и для нее это как красная тряпка. Уже жалеют что поперл
показать весь комментарий
23.12.2025 12:54 Ответить
Не обкакуйтесь передчасно.
показать весь комментарий
23.12.2025 13:25 Ответить
 
 