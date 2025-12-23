Россия может атаковать НАТО после мира с Украиной, - Вадефуль

Министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль заявил, что Россия может воспользоваться перемирием в Украине для нападения на страны НАТО.

"Безопасность Европы возможна только как безопасность от России. Поэтому Германия заинтересована в том, чтобы продолжать поддерживать Украину", - заявил Вадефуль.

Оценить степень вероятности сценария, при котором Кремль воспользуется перемирием в Украине для нападения на территорию НАТО, министр иностранных дел ФРГ отказался.

"Я могу только посоветовать быть готовым к такому развитию событий", - добавил он.

Но отметил, что в Германии нет повода сокращать оборонные усилия. Европа должна вести себя с Кремлем с позиции сильного

Если российская армия достигнет в Украине устойчивого военного успеха - "это будет серьезной угрозой для НАТО", - предупредил министр.

Уже по этой причине поддержка Украины остается задачей, непосредственно связанной с безопасностью европейского континента.

"Чем стабильнее будет ситуация с миром в Украине и чем раньше Украина сможет защищать собственные интересы, тем лучше это будет для всей Европы", - заявил Вадефуль.

Разведслужбы и военные Запада не исключают нападение России на НАТО

Ранее с подобной оценкой выступил и министр обороны Германии Борис Писториус. По его мнению, Россия может напасть на одну из стран НАТО уже в 2029 году, как только восстановит свои боевые мощности после потерь в войне против Украины.

С ним согласен и немецкий генерал-лейтенант Александер Зольфранк, возглавляющий оперативное командование бундесвера.

"Россия может уже завтра нанести удар по территории НАТО в небольшом масштабе. Если Москва продолжит вооружаться, то к 2029 году Кремль может решиться и на крупномасштабное нападение", - заявил Зольфранк.

