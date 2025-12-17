Германия открыла первый центр защиты от беспилотников на фоне угрозы РФ, - Reuters
17 декабря в Германии открыли первый совместный центр защиты от беспилотников, объединяющий возможности федеральных и земельных органов власти для противодействия шпионажу и саботажу.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Министерство внутренних дел Германии отметило, что новый центр является частью усилий по устранению пробелов в защите и усилению безопасности от растущих гибридных угроз.
Министр внутренних дел Александр Добриндт подчеркнул, что федеральные и земельные органы власти работают вместе, объединяя свой опыт и обмениваясь информацией.
"Это позволит нам действовать быстрее и точнее в противодействии гибридным угрозам, актам саботажа и преднамеренным провокациям", - отметил Добриндт.
Напомним, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что страны восточного и северного фланга ЕС намерены подготовить конкретные инициативы для усиления оборонного потенциала Евросоюза.
