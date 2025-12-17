Німеччина відкрила перший центр захисту від безпілотників на тлі загрози РФ, - Reuters

17 грудня у Німеччині відкрили перший спільний центр захисту від безпілотників, що об’єднує можливості федеральних і земельних органів влади для протидії шпигунству та саботажу.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Міністерство внутрішніх справ Німеччини відзначило, що новий центр є частиною зусиль щодо усунення прогалин у захисті та посилення безпеки від зростаючих гібридних загроз.

Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт наголосив, що федеральні та земельні органи влади працюють разом, об’єднуючи свій досвід і обмінюючись інформацією.

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"Це дозволить нам діяти швидше й точніше у протидії гібридним загрозам, актам саботажу та навмисним провокаціям", - зазначив Добріндт.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що країни східного та північного флангу ЄС мають намір підготувати конкретні ініціативи для посилення оборонної спроможності Євросоюзу.

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