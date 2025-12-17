Німеччина відкрила перший центр захисту від безпілотників на тлі загрози РФ, - Reuters
17 грудня у Німеччині відкрили перший спільний центр захисту від безпілотників, що об’єднує можливості федеральних і земельних органів влади для протидії шпигунству та саботажу.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Міністерство внутрішніх справ Німеччини відзначило, що новий центр є частиною зусиль щодо усунення прогалин у захисті та посилення безпеки від зростаючих гібридних загроз.
Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт наголосив, що федеральні та земельні органи влади працюють разом, об’єднуючи свій досвід і обмінюючись інформацією.
"Це дозволить нам діяти швидше й точніше у протидії гібридним загрозам, актам саботажу та навмисним провокаціям", - зазначив Добріндт.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що країни східного та північного флангу ЄС мають намір підготувати конкретні ініціативи для посилення оборонної спроможності Євросоюзу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль