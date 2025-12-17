Повітряна загроза: Росія атакує Україну ударними дронами (оновлено)
Увечері 16 грудня війська РФ знову атакували територію України з повітря, використавши для цього ударні дрони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформація про атаку оприлюднена Повітряними силами Збройних сил України.
Російські безпілотники були запущені з кількох напрямків, у зв’язку з чим у низці регіонів оголошували повітряну тривогу.
Рух ударних БпЛА
О 17:22 - БпЛА наближається до Затоки.
О 17:25 - пуски КАБ на Дніпропетровщині.
О 19:03 - безпілотники в районі Татарбунарів у напрямку Арцизу.
Оновлена інформація
О 20:23 - повідомляється про БпЛА на Сумщині курсом на Кириківку.
О 20:28 - БпЛА на Сумщині прямує на Чупахівку.
О 20:32 - активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
О 20:44 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про:
- нову групу БпЛА на Сумщині в напрямку Тростянця, повз Чупахівку;
- БпЛА на півночі Сумщини в південно-західному напрямку.
Оновлена інформація
О 20:50 - БпЛА на Полтавщині в напрямку Миргорода.
О 20:58 - "Шахеди" на межі Донеччини та Дніпропетровщини курсом на північ.
О 21:02 - активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
О 21:11 - пуски КАБ на Дніпропетровщину.
О 21:29 - ворожі безпілотники зафіксовані на таких напрямках:
- група БпЛА на Полтавщині курсом на Кременчук;
- група БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину/ Чернігівщину;
- БпЛА на Запоріжжі курсом на місто.
О 21:30 - КАБ на Харківщину.
О 21:37 - БпЛА на південь Одещини з моря.
О 21:38 - КАБ на Донеччину.
Оновлена інформація
О 21:50 - БпЛА на Черкащину з Полтавщини курсом на захід.
О 22:01 - "Шахеди" на Київщину з Черкащини та Полтавщини.
Оновлена інформація
О 22:36 - Київщина - БпЛА в районі Броварів курс західний.
О 22:58 - група БпЛА курсом на Гостомель.
О 23:05 - КАБ на Запоріжжі.
Оновлена інформація
О 23:33 - БпЛА на Сумщині курсом на Улянівку.
О 23:53 - БпЛА на Полтавщину з Сумщини.
О 00:20 - дрони на межі Полтавщини та Сумщини курсом на Харківщину.
Оновлена інформація
О 01:27 - Група БпЛА на Дніпропетровщину з Харківщини.
О 01:40 - БпЛА на півночі Чернігівщини південним курсом.
О 01:46 - нова група БпЛА на Сумщині західним курсом, також "шахеди" на Полтавщині курсом на Черкащину.
О 01:51 - БпЛА на Донеччину з Харківщини.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше повідомлялося, що в Одесі відновили 60% мобільного зв’язку після атаки РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль