Повітряна загроза: Росія атакує Україну ударними дронами (оновлено)

Увечері 16 грудня війська РФ знову атакували територію України з повітря, використавши для цього ударні дрони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформація про атаку оприлюднена Повітряними силами Збройних сил України.

Російські безпілотники були запущені з кількох напрямків, у зв’язку з чим у низці регіонів оголошували повітряну тривогу.

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Рух ударних БпЛА

О 17:22 - БпЛА наближається до Затоки.

О 17:25 - пуски КАБ на Дніпропетровщині.

О 19:03 - безпілотники в районі Татарбунарів у напрямку Арцизу.

Оновлена інформація

О 20:23 - повідомляється про БпЛА на Сумщині курсом на Кириківку.

О 20:28 - БпЛА на Сумщині прямує на Чупахівку.

О 20:32 - активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

О 20:44 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про:

нову групу БпЛА на Сумщині в напрямку Тростянця, повз Чупахівку;

БпЛА на півночі Сумщини в південно-західному напрямку.

Оновлена інформація

О 20:50 - БпЛА на Полтавщині в напрямку Миргорода.

О 20:58 - "Шахеди" на межі Донеччини та Дніпропетровщини курсом на північ.

О 21:02 - активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

О 21:11 - пуски КАБ на Дніпропетровщину.

О 21:29 - ворожі безпілотники зафіксовані на таких напрямках:

група БпЛА на Полтавщині курсом на Кременчук;

група БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину/ Чернігівщину;

БпЛА на Запоріжжі курсом на місто.

О 21:30 - КАБ на Харківщину.

О 21:37 - БпЛА на південь Одещини з моря.

О 21:38 - КАБ на Донеччину.

Оновлена інформація

О 21:50 - БпЛА на Черкащину з Полтавщини курсом на захід.

О 22:01 - "Шахеди" на Київщину з Черкащини та Полтавщини.

Оновлена інформація

О 22:36 - Київщина - БпЛА в районі Броварів курс західний.

О 22:58 - група БпЛА курсом на Гостомель.

О 23:05 - КАБ на Запоріжжі.

Оновлена інформація

О 23:33 - БпЛА на Сумщині курсом на Улянівку.

О 23:53 - БпЛА на Полтавщину з Сумщини.

О 00:20 - дрони на межі Полтавщини та Сумщини курсом на Харківщину.

Оновлена інформація

О 01:27 - Група БпЛА на Дніпропетровщину з Харківщини.

О 01:40 - БпЛА на півночі Чернігівщини південним курсом.

О 01:46 - нова група БпЛА на Сумщині західним курсом, також "шахеди" на Полтавщині курсом на Черкащину.

О 01:51 - БпЛА на Донеччину з Харківщини.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

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