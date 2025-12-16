Воздушная угроза: Россия атаковала Украину ударными дронами (обновлено)
Вечером 16 декабря войска РФ снова атаковали территорию Украины с воздуха, использовав для этого ударные дроны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, информация об атаке обнародована Воздушными силами Вооруженных сил Украины.
Российские беспилотники были запущены с нескольких направлений, в связи с чем в ряде регионов объявляли воздушную тревогу.
Движение ударных БПЛА
В 17:22 - БПЛА приближается к Затоке.
В 17:25 - пуски КАБ в Днепропетровской области.
В 19:03 - беспилотники в районе Татарбунаров в направлении Арциза.
Обновленная информация
В 20:23 сообщается о БпЛА на Сумщине курсом на Кириковку.
В 20:28 - БпЛА в Сумской области направляется на Чупаховку.
В 20:32 – активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
В 20:44 – Воздушные силы ВСУ сообщают:
- новая группа БпЛА на Сумщине в направлении Тростянца, мимо Чупаховки;
- БпЛА на севере Сумской области в юго-западном направлении.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
- Ранее сообщалось, что в Одессе восстановили 60% мобильной связи после атаки РФ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль