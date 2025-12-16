Воздушная угроза: Россия атаковала Украину ударными дронами (обновлено)

Вечером 16 декабря войска РФ снова атаковали территорию Украины с воздуха, использовав для этого ударные дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информация об атаке обнародована Воздушными силами Вооруженных сил Украины.

Российские беспилотники были запущены с нескольких направлений, в связи с чем в ряде регионов объявляли воздушную тревогу.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение ударных БПЛА

В 17:22 - БПЛА приближается к Затоке.

В 17:25 - пуски КАБ в Днепропетровской области.

В 19:03 - беспилотники в районе Татарбунаров в направлении Арциза.

Обновленная информация

В 20:23 сообщается о БпЛА на Сумщине курсом на Кириковку.

В 20:28 - БпЛА в Сумской области направляется на Чупаховку.

В 20:32 – активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

В 20:44 – Воздушные силы ВСУ сообщают:

новая группа БпЛА на Сумщине в направлении Тростянца, мимо Чупаховки;

БпЛА на севере Сумской области в юго-западном направлении.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Смотрите также: Мобильные группы ГПСУ во время обстрела "шахедами" уничтожили 18 воздушных целей. ВИДЕО