НАТО не готово к длительной войне, - командующий НАТО Атли
Глава Объединенного морского командования НАТО, вице-адмирал Майк Атли предупредил, что Вооруженным силам НАТО в настоящее время не хватает ресурсов и устойчивости для длительного конфликта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Западным вооруженным силам необходимо готовиться к более сложным угрозам, включая кибератаки и традиционные военные операции.
"Имеем ли мы ту устойчивость, которую хотели бы иметь? Я думаю, что нет. Но страны осознали это и готовы инвестировать в эти возможности для повышения нашей устойчивости", – отметил он.
Преимущество НАТО, но не долгосрочное
По словам Атли, Альянс имеет преимущество над Россией в возможностях, однако не всегда способен поддерживать его в течение длительных боевых действий без перерывов.
Высокопоставленные европейские чиновники по безопасности бьют тревогу из-за угрозы гибридных атак со стороны Москвы. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что Россия может быть готова применить военную силу против Альянса в течение пяти лет, и призвал готовиться к масштабам войны, которые переживали предыдущие поколения.
Новые руководители британских разведывательных служб и вооруженных сил также предупредили об угрозе. Руководитель MI6 Блез Метревели заявил, что Европа сейчас "действует в пространстве между миром и войной". Начальник Генштаба обороны Ричард Нейтон добавил, что больше британцев должны быть готовы воевать за свою страну.
Стремление президента США Дональда Трампа ускорить мирные переговоры между Россией и Украиной вызвало беспокойство в Европе, что США могут переключить внимание с региона. Однако критические положения Закона о национальном оборонном финансировании осложнят для США вывод войск и ключевых систем вооружения.
Длительное обострение и гибридные атаки
Западные представители оценивают, что даже при прекращении огня Путин будет продолжать боевые действия в Украине и гибридные атаки в других регионах.
Хотя большинство членов НАТО согласились тратить не менее 3,5% ВВП на основные оборонные программы и еще 1,5% на смежные сферы до 2035 года, реальное распределение средств происходит медленнее. Великобритания, например, отложила публикацию собственного плана инвестиций в оборону до следующего года.
Атли добавил, что инвестиции НАТО со временем будут соответствовать спектру вызовов, и приоритеты определяются не только доступностью средств:
"Речь идет об определении приоритетов, а не о том, чтобы оборонное ведомство потратило каждую копейку на каждую возможность".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
НАТО - це сила, бо так тільки одна армія США може знищити любу армію світу. На даний момент (грудень 2025 року) до Північноатлантичного альянсу (НАТО) входять 32 країни, включаючи найновіших членів - Фінляндію (2023) та Швецію (2024), що робить їх 31-м та 32-м союзниками, які приєднались після заснування у 1949 році. Це суверенні держави Європи та Північної Америки, що об'єднуються для колективної безпеки. НАТОГ це не тільки армії, а сильні економіки.