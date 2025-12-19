РУС
551 13

НАТО не готово к длительной войне, - командующий НАТО Атли

НАТО может не выдержать длительную войну — командующий ВМС

Глава Объединенного морского командования НАТО, вице-адмирал Майк Атли предупредил, что Вооруженным силам НАТО в настоящее время не хватает ресурсов и устойчивости для длительного конфликта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Западным вооруженным силам необходимо готовиться к более сложным угрозам, включая кибератаки и традиционные военные операции.

"Имеем ли мы ту устойчивость, которую хотели бы иметь? Я думаю, что нет. Но страны осознали это и готовы инвестировать в эти возможности для повышения нашей устойчивости", – отметил он.

Преимущество НАТО, но не долгосрочное

По словам Атли, Альянс имеет преимущество над Россией в возможностях, однако не всегда способен поддерживать его в течение длительных боевых действий без перерывов.

Высокопоставленные европейские чиновники по безопасности бьют тревогу из-за угрозы гибридных атак со стороны Москвы. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что Россия может быть готова применить военную силу против Альянса в течение пяти лет, и призвал готовиться к масштабам войны, которые переживали предыдущие поколения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия открыла первый центр защиты от беспилотников на фоне угрозы РФ, - Reuters

Новые руководители британских разведывательных служб и вооруженных сил также предупредили об угрозе. Руководитель MI6 Блез Метревели заявил, что Европа сейчас "действует в пространстве между миром и войной". Начальник Генштаба обороны Ричард Нейтон добавил, что больше британцев должны быть готовы воевать за свою страну.

Стремление президента США Дональда Трампа ускорить мирные переговоры между Россией и Украиной вызвало беспокойство в Европе, что США могут переключить внимание с региона. Однако критические положения Закона о национальном оборонном финансировании осложнят для США вывод войск и ключевых систем вооружения.

Длительное обострение и гибридные атаки

Западные представители оценивают, что даже при прекращении огня Путин будет продолжать боевые действия в Украине и гибридные атаки в других регионах.

Хотя большинство членов НАТО согласились тратить не менее 3,5% ВВП на основные оборонные программы и еще 1,5% на смежные сферы до 2035 года, реальное распределение средств происходит медленнее. Великобритания, например, отложила публикацию собственного плана инвестиций в оборону до следующего года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Премьер Финляндии Орпо: "РФ остается угрозой сегодня, завтра и в ближайшем будущем"

Атли добавил, что инвестиции НАТО со временем будут соответствовать спектру вызовов, и приоритеты определяются не только доступностью средств:

"Речь идет об определении приоритетов, а не о том, чтобы оборонное ведомство потратило каждую копейку на каждую возможность".

Те НАТО взагалі хтось до чогось готове?
показать весь комментарий
19.12.2025 10:30 Ответить
Готове непокоїтись, інколи глибоко, і консультуватись, інколи серйозно 🤔
показать весь комментарий
19.12.2025 10:32 Ответить
Це Ви так зневажливо про НАТО, коли сидите там під їх парасолькою?
НАТО - це сила, бо так тільки одна армія США може знищити любу армію світу. На даний момент (грудень 2025 року) до Північноатлантичного альянсу (НАТО) входять 32 країни, включаючи найновіших членів - Фінляндію (2023) та Швецію (2024), що робить їх 31-м та 32-м союзниками, які приєднались після заснування у 1949 році. Це суверенні держави Європи та Північної Америки, що об'єднуються для колективної безпеки. НАТОГ це не тільки армії, а сильні економіки.
показать весь комментарий
19.12.2025 10:43 Ответить
Сциклива НАТА-паперовий тигр.Це секрет Полішинеля.
показать весь комментарий
19.12.2025 10:33 Ответить
Тому треба бити сильно, швидко і на випередження.
показать весь комментарий
19.12.2025 10:35 Ответить
Мля, в тому НАТО хоть хтось розумний є? Чи вони навмисно такими висловлюваннями провокують рашку на них напасти? Ідіоти...
показать весь комментарий
19.12.2025 10:35 Ответить
Тобто в України перед чотирма роками війни було більше «ресурсів та стійкості», ніж у цілого НАТО зараз? Він сам-то зрозумів, що сказав?
показать весь комментарий
19.12.2025 10:36 Ответить
Думаю, це неспроможність переживати ту саму відсутність світла більш ніж дві години поспіль та чути рев сирен. Він знає про європейську звичку пити зранку каву з щойно зпеченим круасаном. А під час війни це може бути недоступно. Круасан буде вчорашнім. А це ніжна душа не переживе. Тому доведеться здаватись вонючій кацапні.
показать весь комментарий
19.12.2025 10:41 Ответить
Але країну, яка довела відсутність страху перед Кацапстаном та готовність відстоювати свої свободи зі зброєю в руках ви в альянс брати не хочете.
показать весь комментарий
19.12.2025 10:37 Ответить
Та їм і не треба. Щоб втекти від ведмедя, не обов'язково бігати швидше ведмедя. Головне - бігти швидше за того хто з тобою йшов)
показать весь комментарий
19.12.2025 10:38 Ответить
за три дні до моцкви нє ?
показать весь комментарий
19.12.2025 10:38 Ответить
Для НАТО за щастя прийняти Україну у всій склад, але "підсвинки" настільки сцикливі, що бояться як би що не вийшло. Це як ******* напав на твого сусіда, а ти стоїш і дивишся, міг би захиститися,але стоїш боїшся,тільки підстрикаєш "дай йому,ще дай", "не віддавай йому свій гаманець,бо як віддаси свій то ******* і мій захоче".
показать весь комментарий
19.12.2025 10:49 Ответить
 
 