НАТО не готово к длительной войне, - командующий НАТО Атли

Глава Объединенного морского командования НАТО, вице-адмирал Майк Атли предупредил, что Вооруженным силам НАТО в настоящее время не хватает ресурсов и устойчивости для длительного конфликта.

Западным вооруженным силам необходимо готовиться к более сложным угрозам, включая кибератаки и традиционные военные операции.

"Имеем ли мы ту устойчивость, которую хотели бы иметь? Я думаю, что нет. Но страны осознали это и готовы инвестировать в эти возможности для повышения нашей устойчивости", – отметил он.

Преимущество НАТО, но не долгосрочное

По словам Атли, Альянс имеет преимущество над Россией в возможностях, однако не всегда способен поддерживать его в течение длительных боевых действий без перерывов.

Высокопоставленные европейские чиновники по безопасности бьют тревогу из-за угрозы гибридных атак со стороны Москвы. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что Россия может быть готова применить военную силу против Альянса в течение пяти лет, и призвал готовиться к масштабам войны, которые переживали предыдущие поколения.

Новые руководители британских разведывательных служб и вооруженных сил также предупредили об угрозе. Руководитель MI6 Блез Метревели заявил, что Европа сейчас "действует в пространстве между миром и войной". Начальник Генштаба обороны Ричард Нейтон добавил, что больше британцев должны быть готовы воевать за свою страну.

Стремление президента США Дональда Трампа ускорить мирные переговоры между Россией и Украиной вызвало беспокойство в Европе, что США могут переключить внимание с региона. Однако критические положения Закона о национальном оборонном финансировании осложнят для США вывод войск и ключевых систем вооружения.

Длительное обострение и гибридные атаки

Западные представители оценивают, что даже при прекращении огня Путин будет продолжать боевые действия в Украине и гибридные атаки в других регионах.

Хотя большинство членов НАТО согласились тратить не менее 3,5% ВВП на основные оборонные программы и еще 1,5% на смежные сферы до 2035 года, реальное распределение средств происходит медленнее. Великобритания, например, отложила публикацию собственного плана инвестиций в оборону до следующего года.

Атли добавил, что инвестиции НАТО со временем будут соответствовать спектру вызовов, и приоритеты определяются не только доступностью средств:

"Речь идет об определении приоритетов, а не о том, чтобы оборонное ведомство потратило каждую копейку на каждую возможность".