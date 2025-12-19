НАТО не готове до тривалої війни, - командувач НАТО Атлі

Очільник Об'єднаного морського командування НАТО, віцеадмірал Майк Атлі попередив, що Збройним силам НАТО наразі не вистачає ресурсів та стійкості для тривалого конфлікту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

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Західним збройним силам необхідно готуватися до більш складних загроз, включно з кібератаками та традиційними військовими операціями.

"Чи маємо ми ту стійкість, яку хотіли б мати? Я думаю, що ні. Але країни усвідомили це та готові інвестувати в ці можливості для підвищення нашої стійкості", – зазначив він.

Перевага НАТО, але не довготривала

За словами Атлі, Альянс має перевагу над Росією у можливостях, проте не завжди здатен підтримувати її протягом тривалих бойових дій без перерв.

Високопоставлені європейські чиновники з безпеки б’ють на сполох через загрозу гібридних атак з боку Москви. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що Росія може бути готова застосувати військову силу проти Альянсу протягом п’яти років, і закликав готуватися до масштабів війни, які переживали попередні покоління.

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Нові керівники британських розвідувальних служб та збройних сил також попередили про загрозу. Керівник MI6 Блез Метревелі заявив, що Європа зараз "діє в просторі між миром і війною". Начальник Генштабу оборони Річард Найтон додав, що більше британців повинні бути готові воювати за свою країну.

Прагнення президента США Дональда Трампа прискорити мирні переговори між Росією та Україною викликало занепокоєння в Європі, що США можуть переключити увагу з регіону. Проте критичні положення Закону про національне оборонне фінансування ускладнять для США виведення військ та ключових систем озброєння.

Тривале загострення та гібридні атаки

Західні представники оцінюють, що навіть за припинення вогню Путін продовжуватиме бойові дії в Україні та гібридні атаки в інших регіонах.

Хоча більшість членів НАТО погодилися витрачати щонайменше 3,5% ВВП на основні оборонні програми та ще 1,5% на суміжні сфери до 2035 року, реальний розподіл коштів відбувається повільніше. Британія, наприклад, відклала публікацію власного плану інвестицій в оборону до наступного року.

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Атлі додав, що інвестиції НАТО з часом будуть відповідати спектру викликів, і пріоритети визначаються не лише доступністю коштів:

"Йдеться про визначення пріоритетів, а не про те, щоб оборонне відомство витратило кожну копійку на кожну можливість".