Эстония заявила о готовности сбивать российские самолеты в случае угрозы

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что страна готова сбивать российские самолеты и открывать огонь в случае вторжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет RMF24.

Он отметил, что Эстония готова к решительному ответу на потенциальную агрессию России и в Москве не должны иметь сомнений по этому поводу.

В случае агрессии ответ будет немедленным

Цахкна добавил: эстонские службы внимательно следят за ситуацией в приграничье, особенно возле города Нарва, который считается первой вероятной целью России в случае агрессии.

"Скажу прямо: если "маленькие зеленые человечки" когда-нибудь перейдут нашу границу – мы будем по ним стрелять. Последствия будут такими, здесь не о чем говорить. Если Россия не будет уверена, что мы действительно отреагируем – они могут испытать нас", – отметил глава МИД Эстонии.

Он добавил, что то же самое касается нарушения воздушного пространства Эстонии российскими истребителями, напомнив об инциденте 19 сентября.

"Если мы увидим, что российские истребители представляют угрозу для нашей безопасности – мы будем их сбивать. Это – красная линия, и Путин должен это помнить. Он должен знать, что это – территория НАТО, и последствия агрессии не останутся безнаказанными", – подчеркнул Цахкна.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан: Нельзя исключать, что 2026 год – последний для "мира в Европе"

Также министр подчеркнул, что Европа "абсолютно не может верить Путину", и особенно это касается стран, которые имеют общую границу с Россией.

Провокации РФ в Эстонии

В 2025 году зафиксировано несколько случаев нарушения воздушного пространства Эстонии. В частности, фиксировались полеты дронов над Чудским озером вблизи границы, а также инциденты с российскими истребителями МиГ-31, заходившими в эстонское воздушное пространство над Финским заливом.

инцидент с дроном (август 2025): Эстонские пограничники дважды зафиксировали полет дрона над Чудским озером, а затем дрон упал в шести километрах от границы с Эстонией, уже на территории России.

Эстонские пограничники дважды зафиксировали полет дрона над Чудским озером, а затем дрон упал в шести километрах от границы с Эстонией, уже на территории России. инцидент с истребителями (сентябрь 2025): Три российских МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, пролетев около 12 минут. На перехват поднялись итальянские истребители F-35, базирующиеся в Эстонии.

Эстония реагирует на такие нарушения, поднимая на перехват истребители, хотя Россия отрицает нарушения, утверждая, что самолеты летели над нейтральными водами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия может атаковать НАТО после мира с Украиной, - Вадефуль