Эстония заявила о готовности сбивать российские самолеты в случае угрозы

"Мы будем стрелять": МИД Эстонии жестко предупредил Россию

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что страна готова сбивать российские самолеты и открывать огонь в случае вторжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет RMF24.

Он отметил, что Эстония готова к решительному ответу на потенциальную агрессию России и в Москве не должны иметь сомнений по этому поводу.

В случае агрессии ответ будет немедленным

Цахкна добавил: эстонские службы внимательно следят за ситуацией в приграничье, особенно возле города Нарва, который считается первой вероятной целью России в случае агрессии.

"Скажу прямо: если "маленькие зеленые человечки" когда-нибудь перейдут нашу границу – мы будем по ним стрелять. Последствия будут такими, здесь не о чем говорить. Если Россия не будет уверена, что мы действительно отреагируем – они могут испытать нас", – отметил глава МИД Эстонии.

Он добавил, что то же самое касается нарушения воздушного пространства Эстонии российскими истребителями, напомнив об инциденте 19 сентября.

"Если мы увидим, что российские истребители представляют угрозу для нашей безопасности – мы будем их сбивать. Это – красная линия, и Путин должен это помнить. Он должен знать, что это – территория НАТО, и последствия агрессии не останутся безнаказанными", – подчеркнул Цахкна.

Провокации РФ в Эстонии

Также министр подчеркнул, что Европа "абсолютно не может верить Путину", и особенно это касается стран, которые имеют общую границу с Россией.

Провокации РФ в Эстонии

В 2025 году зафиксировано несколько случаев нарушения воздушного пространства Эстонии. В частности, фиксировались полеты дронов над Чудским озером вблизи границы, а также инциденты с российскими истребителями МиГ-31, заходившими в эстонское воздушное пространство над Финским заливом.

  • инцидент с дроном (август 2025): Эстонские пограничники дважды зафиксировали полет дрона над Чудским озером, а затем дрон упал в шести километрах от границы с Эстонией, уже на территории России.
  • инцидент с истребителями (сентябрь 2025): Три российских МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, пролетев около 12 минут. На перехват поднялись итальянские истребители F-35, базирующиеся в Эстонии.

Эстония реагирует на такие нарушения, поднимая на перехват истребители, хотя Россия отрицает нарушения, утверждая, что самолеты летели над нейтральными водами.

Автор:

Автор: 

путин владимир (32592) россия (98502) Эстония (1595) Цахкна Маргус (103)
Топ комментарии
+5
Треба не заявляти, а *******. А потім можно і заявляти.
показать весь комментарий
25.12.2025 08:36 Ответить
+1
та ми б і вибрали більш менш нормального, але тут прийшли фермери...
показать весь комментарий
25.12.2025 08:38 Ответить
+1
Який цей Харі Крішна сміливий однако
показать весь комментарий
25.12.2025 08:38 Ответить
Треба не заявляти, а *******. А потім можно і заявляти.
показать весь комментарий
25.12.2025 08:36 Ответить
та ми б і вибрали більш менш нормального, але тут прийшли фермери...
показать весь комментарий
25.12.2025 08:38 Ответить
Який цей Харі Крішна сміливий однако
показать весь комментарий
25.12.2025 08:38 Ответить
Все как по уставу «стой, стрелять буду».
показать весь комментарий
25.12.2025 08:38 Ответить
- Стою!..
- Стріляю....
показать весь комментарий
25.12.2025 08:47 Ответить
17 декабря около 10 часов утра пограничники Идаской префектуры зафиксировали по камерам наблюдения российских пограничников, которые на судне на воздушной подушке передвигались по реке https://rus.delfi.ee/teema/58385466/narva-2 Нарва в районе мола Васкнарва. Камеры зафиксировали, как судно остановилось у мола, из него вышли трое российских пограничников и пошли пешком вдоль мола. Они пересекли контрольную линию в направлении из России в Эстонию и затем вернулись к своему судну и на нем отправились обратно к российскому берегу.....ну и много перестреляли?)
показать весь комментарий
25.12.2025 09:02 Ответить
А ті "прикордонники" які вештались по терріторії Естонії, мабуть були не достатньо "зеленими"?
показать весь комментарий
25.12.2025 08:41 Ответить
transpesers will be shot.
survivors will bi shot again!
показать весь комментарий
25.12.2025 08:43 Ответить
Але здається Естонії нема чим , а союзники по НАТО які повинні охороняти повітряний простір Естонії готові?
показать весь комментарий
25.12.2025 08:44 Ответить
Естонія може беками знищити расчлєнінград. Скоріше б!
показать весь комментарий
25.12.2025 08:46 Ответить
А як вони взнають, що є загроза? У кацапів всі літаки "мирні"....
показать весь комментарий
25.12.2025 08:48 Ответить
 
 