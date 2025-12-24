РУС
1 648 26

Орбан: Нельзя исключать, что 2026 год - последний для "мира в Европе"

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нельзя исключать начало войны в Европе уже в 2026 году.

Об этом он сказал в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet, передает Цензор.НЕТ.

Орбан утвердительно ответил на вопрос, может ли 2025 год стать последним годом мира в Европе. "Да, это нельзя исключать", - заявил он.

По словам венгерского премьера, после окончания Второй мировой войны в 1945 году Европу в течение 80 лет сдерживал страх ядерного конфликта. В то же время сейчас, как утверждает Орбан, формируется "совершенно новый мир", в котором происходит перераспределение финансовой, военной и политической власти.

Военная напряженность в Европе

Он считает, что военная напряженность в Европе является следствием "упадка Западной Европы и Европейского Союза" и может привести к войне. Орбан также заявил, что на прошлой неделе в Брюсселе якобы удалось замедлить этот процесс, имея в виду провал попытки предоставить Украине "репарационный кредит" за счет российских активов.

"Сегодня в Европе есть два лагеря: сторонники войны и сторонники мира. Сейчас преимущество имеют провоенные силы. Брюссель хочет войны, Венгрия хочет мира", - заявил премьер Венгрии.

+5
Мабуть жабі наказали озвучить висер.
24.12.2025 13:06 Ответить
+4
орбан, як всі ссикуни, мріє, що коли орда хлине на Європу, його вона не зачепить, бо він свій! не розуміє, остолопень, що у орди нема свій-чужий, це зуби і шлунок, які жеруть все, що на шляху!
24.12.2025 13:30 Ответить
+3
2026 рік - останній для для орбана
24.12.2025 13:17 Ответить
Орбан нападе на Україну? 🤔
24.12.2025 13:04 Ответить
2026 рік - останній для для орбана
24.12.2025 13:17 Ответить
Бажано і для його куратора.
24.12.2025 13:35 Ответить
... пуйло підключає своїх маріонеток до залякування Європи... з підтекстом "єслі целі сво нє будут достігнути, то скоро будєт новая сво с новимі целямі"
24.12.2025 13:19 Ответить
Та пора вже вам усім почути подзвін.....
24.12.2025 13:04 Ответить
"Забуває", хто насправді хоче війни.
24.12.2025 13:05 Ответить
Орбан збирається на війну?
24.12.2025 13:06 Ответить
Мабуть жабі наказали озвучить висер.
24.12.2025 13:06 Ответить
Скоріше проплатили
24.12.2025 13:15 Ответить
Угорщина має бути розірвана, тріанон-2
24.12.2025 13:08 Ответить
Віктор ***** повинен знати, що повномасштабна війна в центрі Європи йде вже чотири роки
24.12.2025 13:11 Ответить
то вам, вуйку, це уйло сказало?...
24.12.2025 13:13 Ответить
Пердёж Орбана выходил из него стремительным домкратом
24.12.2025 13:14 Ответить
Орбанутому все кортить, все думає як у ху...ла більше грошей виканючити. А ЄС, давно пора звільнитися від 5 колони у своїх рядах. Якщо що і почнеться, а орбанутий не даремно говорить, видно у ху...ла щось почув, то від нього чекайте першого удару
24.12.2025 13:14 Ответить
Для этого существуют выборы и на ближайших орбан пролетает как сами знаете кто над чем
показать весь комментарий
І Орбан, традиційно для Мадярщини, вибере сторону агресора. Як в Першій Світовій, так і в Другій.
24.12.2025 13:16 Ответить
ясна річ ...не можно виключати шо руснявокитайські війська ,рвонуть на ЄС ,як шо Україна впаде , чим ви тут на Заході думали ,коли тягнули за вуха 🤡 в президенти України в 19р. ?!!! Піар зеленського в 19р, та його зради в 22р. дорого коштує сьогодні , для всього світу !!!
24.12.2025 13:29 Ответить
орбан, як всі ссикуни, мріє, що коли орда хлине на Європу, його вона не зачепить, бо він свій! не розуміє, остолопень, що у орди нема свій-чужий, це зуби і шлунок, які жеруть все, що на шляху!
24.12.2025 13:30 Ответить
Для чого розносити цей брєд. У Обрана вибори на носу, а страшилки про Україну вже не дають йому політичних балів. Тому політтехнологи придумали нову страшилку...в Європі скоро буде війна, і тільки Орбан може її зупинити. Голосуйте за Обрана якщо не хочете війни.
24.12.2025 13:31 Ответить
Пуйлу треба капітуляція України, тому в хід іде весь арсенал впливу на Європу: залякування, провокації, пропаганда, агенти, проплачені партєйкі та інше. А трампакс ще й допомагає пуйлу творити весь цей "бєспрєдєл".
24.12.2025 13:35 Ответить
Коня підковують, а жаба ногу підставляє.
24.12.2025 13:44 Ответить
Звичайно, саме через таких ************** як Орбан і Фіцо.
24.12.2025 13:48 Ответить
Ну добре, ну уявим, що кацапи полізуть в умовну Литву, що тоді? Одразу ядерка прилетить мо мацкві чи будуть консультуватись та жувать шмарклі? Чи будуть воювати конвенційною зброєю?
24.12.2025 13:49 Ответить
Коли там вибори в Угорщині? Щоб це вже нарешті був останній рік для *************** підсвинка...
24.12.2025 13:53 Ответить
Європа повинна вступити у війну з кацапстаном і допомогти Україні провести декацапізацію та швидше закінчити війну!
24.12.2025 14:14 Ответить
Мабуть передали з кремля нову методику - лякати війною з рашистами.
24.12.2025 14:24 Ответить
 
 