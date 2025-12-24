Орбан: Нельзя исключать, что 2026 год - последний для "мира в Европе"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нельзя исключать начало войны в Европе уже в 2026 году.
Об этом он сказал в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet, передает Цензор.НЕТ.
Орбан утвердительно ответил на вопрос, может ли 2025 год стать последним годом мира в Европе. "Да, это нельзя исключать", - заявил он.
По словам венгерского премьера, после окончания Второй мировой войны в 1945 году Европу в течение 80 лет сдерживал страх ядерного конфликта. В то же время сейчас, как утверждает Орбан, формируется "совершенно новый мир", в котором происходит перераспределение финансовой, военной и политической власти.
Военная напряженность в Европе
Он считает, что военная напряженность в Европе является следствием "упадка Западной Европы и Европейского Союза" и может привести к войне. Орбан также заявил, что на прошлой неделе в Брюсселе якобы удалось замедлить этот процесс, имея в виду провал попытки предоставить Украине "репарационный кредит" за счет российских активов.
"Сегодня в Европе есть два лагеря: сторонники войны и сторонники мира. Сейчас преимущество имеют провоенные силы. Брюссель хочет войны, Венгрия хочет мира", - заявил премьер Венгрии.
