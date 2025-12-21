Падение Украины станет катастрофой для Венгрии, - Орбан

Венгерский премьер-министр Виктор Орбанзаявил, что Венгрия не заинтересована в падении Украины, и подчеркнул необходимость достижения мира.

Об этом Орбан сказал в своей речи, передает Цензор.НЕТ.

Часть речи он опубликовал в соцсети Х, где отметил, что падение Украины "будет катастрофой для Венгрии".

"Падение Украины будет серьезной проблемой для Венгрии. Поэтому падение Украины не только не в интересах Венгрии, но мы должны достичь отличного соглашения для того, чтобы этого не произошло", – сказал Орбан.

Он подчеркнул, что стабильность в соседней стране имеет большое значение для Венгрии, ведь страна поставляет туда электроэнергию и газ.

"Между тем война ежедневно ослабляет Украину. Мир – это единственное, что может ее укрепить. Каждый, кто действительно поддерживает Украину, должен стремиться к миру, и стремиться к нему сейчас", – написал Орбан.

Что предшествовало?