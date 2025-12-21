РУС
Падение Украины станет катастрофой для Венгрии, - Орбан

Орбан об Украине

Венгерский премьер-министр Виктор Орбанзаявил, что Венгрия не заинтересована в падении Украины, и подчеркнул необходимость достижения мира.

Об этом Орбан сказал в своей речи, передает Цензор.НЕТ.

Часть речи он опубликовал в соцсети Х, где отметил, что падение Украины "будет катастрофой для Венгрии".

"Падение Украины будет серьезной проблемой для Венгрии. Поэтому падение Украины не только не в интересах Венгрии, но мы должны достичь отличного соглашения для того, чтобы этого не произошло", – сказал Орбан.

Читайте: Зеленский раскритиковал Орбана за попытки оправдать Путина: "Даже самые лучшие речи не смогут убедить ребенка, чьи родители погибли, что Путин не виноват"

Он подчеркнул, что стабильность в соседней стране имеет большое значение для Венгрии, ведь страна поставляет туда электроэнергию и газ.

"Между тем война ежедневно ослабляет Украину. Мир – это единственное, что может ее укрепить. Каждый, кто действительно поддерживает Украину, должен стремиться к миру, и стремиться к нему сейчас", – написал Орбан.

Читайте: Орбан о финансовой поддержке ЕС Украины: "Это напоминает попытку помочь алкоголику"

Орбан об Украине

Что предшествовало?

Венгрия (2263) Орбан Виктор (642)
+5
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти орбани, фіци, вагенкнехти, шрьодери, бабіші, меркельші та багато інших.....!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
21.12.2025 10:34 Ответить
+4
+3
Цей у трампа перейняв "забудькуватість"?
21.12.2025 10:30 Ответить
Цей у трампа перейняв "забудькуватість"?
21.12.2025 10:30 Ответить
Подписывайте скорее оранжево-коричневый сговор, пока мы вас не победили. Вот такой посыл у этого выкакиша.
21.12.2025 10:31 Ответить
??? оранжево-коричневий?
Може сговор аквафреша генерала власова?
Схоже що орбан перевзувається.
21.12.2025 11:41 Ответить
Йому вже готовий дати по сраці Мадяр (а, можливо, ще знайде кримінал у його звязках з ******?) - то почав співати по-іншому. Тільки мотив той же: нехай Україна капітулює "угодою", і ***** далі Закарпаття, мовляв, не піде.
21.12.2025 10:31 Ответить
Закарпатська волость? О ні, нам воно не треба.
21.12.2025 10:34 Ответить
Так теперішня Закарпатська область до 1920 року була частиною Угорщини.
21.12.2025 10:48 Ответить
Чому відлік ведеш саме з 1920р. ?Так написано в кацапській методичці ? Ти щось чуло про Ґельсінкі-1975?
показать весь комментарий
Він підписаний СРСР, Україна як республіка в ньому не фігурує.

СРСР, нині РФ, так як виплатила всі зовнішні борги СРСР.
21.12.2025 11:51 Ответить
Нагадать про Хельсінську угоду? А вона була у 1975-му... І Угорщина її підписала...
21.12.2025 11:32 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти орбани, фіци, вагенкнехти, шрьодери, бабіші, меркельші та багато інших.....!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
21.12.2025 10:34 Ответить
Ну от скільки можна транслювати марення корумпованого угорця? Починає виглядати як планомірний тиск на публіку. Це те ж саме що проводити щоденні репортажі з дурдому. Психіатрам може й цікаво перебіг хвороби пацієнта, але діагноз Орбану вже давно поставлено і він лише тупо повторює тези *****.
21.12.2025 10:34 Ответить
Що це було??? напевно ми чогось не знаємо
21.12.2025 10:35 Ответить
Орбана покусала,невідома ґрьобана хєрня
21.12.2025 11:00 Ответить
У квітні наступного року - ВИБОРИ... І Орбан відчув, що "пахне смаленим"... Тому почав "перевзуваться у стрибку"...
21.12.2025 11:34 Ответить
Глухий прозрів ))
21.12.2025 10:36 Ответить
100%...
21.12.2025 11:43 Ответить
Якби це було зроблено лише для того, щоб допомогти масі біженців перетнуть кордон з Угорщиною, то достатньо було лише понтонерів, для наведення тимчасових додаткових мостових переходів... Але влада Угорщини підняла по тривозі та направила до кордону УСЮ армію! А це означає лише одне - підготовка до взяття частини території України, під свій контроль...
показать весь комментарий
21.12.2025 11:48 Ответить
Дякую, що підтвердили. Іменно цю тезу я озвучив, процитувавши генерала СБУ Ягуна.
Ягун зазначив, що були намагання угорської сторони нам розказати, що вони хотіли взяти під контроль ситуацію з біженцями на кордоні. Він додав:
"Насправді то все - брехня, вони збиралися ділити Україну, тому нам треба розуміти, що наші сусіди будуть відчувати нашу слабкість, яку ми не повинні проявляти".
21.12.2025 11:58 Ответить
Зараз розплачуся. Пущу слєзу умілєнія, ****.
21.12.2025 10:37 Ответить
Дисоціативний розлад ідентичності (ДРІ), серйозного психічного стану, коли людина переживає наявність двох або більше окремих особистостей (альтерів), кожна з яких має свої спогади, риси та поведінку, що призводить до значної втрати пам'яті та порушень у повсякденному житті. Це захисний механізм психіки, що виникає після важкої дитячої травми.
На перший погляд це воно. Але я маю підозру, що Орбану просто кацапи затримують зарплатню і таким чином він нагадує, що св' ята на носі і грошей треба - кров з носа. 😊 Схоже, удари Сил оборони по кчцапських танкерах і НПЗ роблять кацапів неплатоспроможними.
21.12.2025 10:42 Ответить
А вітя-***** не говорить яким чином досягти того миру? Віддати кацапні пів України мабуть?
21.12.2025 10:42 Ответить
ГОВОРИТЬ!!!
Він же висрав "треба угоду". Про те, що вона має бути капітуляційною - так, промовчав, поки що.
21.12.2025 10:45 Ответить
Так капітуляція це ж падіння.
21.12.2025 10:50 Ответить
ну, по орбану це - перемога.
Та насправді він спекулює. Більшість виборців Угорщини не підтримують його позиції по Україні, і схиляються на сторону його політичного опонента Мадяра (там в квітні вибори; по-пам'яті - електорат поділився на 44% проти 36% в орбана; поки що так.).
21.12.2025 11:00 Ответить
Ну сдайтєсь ви ужє там, ну пожалуйста! Нє дєлайтє дядє вітє нєрви.
21.12.2025 10:43 Ответить
😂
21.12.2025 11:44 Ответить
На Вітю вибори насуваються, тому його висєри стають все вишуканішими.
21.12.2025 10:50 Ответить
Ги-ги..це пролунало як - Я такий політик..ну такий мудрий політик...ну як сам Бог... Я будучі поштовим голубом Мацква-вашінгтон, став вірним друггом у Трампоне і в ху..ла... мене ні ніпідслухати ні прослухати...Я в США і в Рашу...і тепер вони мене бояться і виконують те що я запрошу...Чморбан ящо хтось забувся, в 22 році 24 лютого підвіві військо українського Закарпаття..
21.12.2025 10:56 Ответить
длб , тут помню , а тут не помню !!!(((
21.12.2025 10:58 Ответить
Орбан кручений поросячий хер такий ж як тарган-пюрер.
21.12.2025 11:04 Ответить
Він вважає нормальним капітуляцію,що по суті це саме що падіння
21.12.2025 11:07 Ответить
21.12.2025 11:10 Ответить
Так замани до себе Путлера та надай українським спецслужбам сприяння (можна негласне, якщо боїшся) його вбити чи захопити і вивезти в Україну для суду. Повір, війна закінчиться дуже швидко.
21.12.2025 11:11 Ответить
Я не лікар-психіатр,як що що,знавці поправлять,але мені здається,що у покидька орбана шизофренія,читай роздвоєння особистості! З одного боку," падіння України - катастрофа для Угорщини",з іншого боку - комплекс дій,направлених на послаблення та знищення України! І це поєднується в мізках одної людини! Ну не шизофренія ?!
21.12.2025 11:44 Ответить
Для нього катастрофа що Закарпаття не захопив 2022 року.
21.12.2025 11:47 Ответить
Таке відчуття що на Угорщині одні шльондри та повії, починаючі з1ХХХ (затертого) року! То "урр" (угорська радянська республіка) 1918 рок, то за гітлерівських неонацистів. А зараз, за нацистів!!!
21.12.2025 11:51 Ответить
Не вірю цій угорські свині яка хрюкає під дудку *****!
21.12.2025 12:00 Ответить
Створив аккаунт заради того щоб висловити свою думку.
Орбан - старий ЛГБТшник у поганому сенсi
Дякую за увагу
21.12.2025 12:00 Ответить
ХА ХА ХА !!!!ДОЛБРАН МОЗГ ВКЛЮЧАТСЯ НАЧАЛ?!)
21.12.2025 12:06 Ответить
У нас оргазм от одной лишь мысли, что венгрию могут ожидать катастрофы 😍.
В идеале венгрия лучше бы вообще исчезла с карты. А орбан сгнил в тюрьме.
21.12.2025 12:11 Ответить
 
 