Падение Украины станет катастрофой для Венгрии, - Орбан
Венгерский премьер-министр Виктор Орбанзаявил, что Венгрия не заинтересована в падении Украины, и подчеркнул необходимость достижения мира.
Об этом Орбан сказал в своей речи, передает Цензор.НЕТ.
Часть речи он опубликовал в соцсети Х, где отметил, что падение Украины "будет катастрофой для Венгрии".
"Падение Украины будет серьезной проблемой для Венгрии. Поэтому падение Украины не только не в интересах Венгрии, но мы должны достичь отличного соглашения для того, чтобы этого не произошло", – сказал Орбан.
Он подчеркнул, что стабильность в соседней стране имеет большое значение для Венгрии, ведь страна поставляет туда электроэнергию и газ.
"Между тем война ежедневно ослабляет Украину. Мир – это единственное, что может ее укрепить. Каждый, кто действительно поддерживает Украину, должен стремиться к миру, и стремиться к нему сейчас", – написал Орбан.
Что предшествовало?
- Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что, в частности, его страна не будет участвовать в механизме кредитной поддержки Украины на 90 млрд евро, чтобы избежать финансовой нагрузки для своих граждан.
- Также премьер Венгрии Виктор Орбан усомнился в том, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, заявив, что "Непонятно, кто на кого напал".
- В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на сомнения относительно агрессии России, упомянув роль Венгрии во Второй мировой войне и союз с нацистской Германией.
Може сговор аквафреша генерала власова?
Схоже що орбан перевзувається.
СРСР, нині РФ, так як виплатила всі зовнішні борги СРСР.
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Угорська армія 24 лютого 2022 року йшла у маршовому стилі до кордону з Україною, - генерал СБУ.
За його словами, "вони до цього часу не відповіли, що відбувалося і для чого їхня армія рухалася до кордону".
"Є свідчення від наших військових, які 24 лютого 2022 року поверталися до України, щоб приєднатися до Сил опору, що єдина армія, яка не розгорнула сили на захист своєї держави, а в маршовому стилі рухалася до кордонів з Україною, це була угорська армія. Не виключаю, що Орбан міг підписати такий меморандум на предмет можливості окупації частини України після того, коли Путін взяв би, наприклад, Київ", - сказав він у https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-do-kordoniv-z-ukrainoyu-24-lyutogo-2022-roku-rukhalasya-u-marshovomu-stili-armiya-tilki-odniei-kraini-evropi-general-mayor-zapasu-sbu-yagun етеріЕспресо.
Ягун зазначив, що були намагання угорської сторони нам розказати, що вони хотіли взяти під контроль ситуацію з біженцями на кордоні. Він додав:
"Насправді то все - брехня, вони збиралися ділити Україну, тому нам треба розуміти, що наші сусіди будуть відчувати нашу слабкість, яку ми не повинні проявляти".
На перший погляд це воно. Але я маю підозру, що Орбану просто кацапи затримують зарплатню і таким чином він нагадує, що св' ята на носі і грошей треба - кров з носа. 😊 Схоже, удари Сил оборони по кчцапських танкерах і НПЗ роблять кацапів неплатоспроможними.
Він же висрав "треба угоду". Про те, що вона має бути капітуляційною - так, промовчав, поки що.
Та насправді він спекулює. Більшість виборців Угорщини не підтримують його позиції по Україні, і схиляються на сторону його політичного опонента Мадяра (там в квітні вибори; по-пам'яті - електорат поділився на 44% проти 36% в орбана; поки що так.).
Орбан - старий ЛГБТшник у поганому сенсi
Дякую за увагу
В идеале венгрия лучше бы вообще исчезла с карты. А орбан сгнил в тюрьме.