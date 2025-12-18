Зеленский раскритиковал Орбана за попытки оправдать Путина: "Даже самые лучшие речи не смогут убедить ребенка, чьи родители погибли, что Путин не виноват"

Президент Украины Владимир Зеленскийраскритиковал отдельных европейских лидеров, которые, по его словам, пытаются вывести хозяина Кремля из международной изоляции и оправдать его действия.

Зеленский, предупреждая партнеров о последствиях возможных негативных решений, выразил сожаление, что некоторые европейские политики фактически играют на стороне Москвы. Он подчеркнул, что таким деятелям уготована роль аутсайдеров.

"Подавляющее большинство европейцев считает, что только Россия виновата в этой войне. Но некоторые в Европе до сих пор с удовольствием летают в Москву. Но, будем честны, большинство европейцев понимает: предательство моральных ценностей и европейских интересов в пользу Москвы никогда не станет главным европейским трендом. Это всегда будет делом аутсайдеров, а не настоящих лидеров", - заявил президент.

Он также напомнил, что российские войска ежедневно совершают преступления в Украине, а игнорирование этого факта отдельными лидерами не меняет реальности. "Никто никогда не сможет объяснить украинскому ребенку, чьи родители погибли в этой войне, что это не вина агрессора и что он не должен столкнуться с последствиями", - отметил Зеленский.

В своем выступлении президент не назвал конкретных имен, однако прозрачно намекнул на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Даже лучшие речи и видео Виктора не смогут убедить этого ребенка, что Путин не виноват. Никто никогда не сможет объяснить европейским избирателям, почему Европа должна вернуть Путину 200 миллиардов евро после всего, что он разрушил, и после всех трудных решений, которые Европа должна была принять из-за его войны", - заявил Зеленский.

