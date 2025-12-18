Украина испытывает дефицит некоторых ракет для определенных систем ПВО, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина испытывает нехватку определенных видов ракет для отдельных систем противовоздушной обороны.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ.

Дефицит ракет для ПВО

Он не хочет публично уточнять, о каких именно ракетах идет речь.

"Мы сегодня говорим и о ПВО, о некоторых ракетах, не хочу говорить вслух, которых дефицит. Есть некоторые системы, на которых нет некоторых видов ракет. Я сегодня проговаривал с партнерами, что мы можем дискутировать долго и много, но каждый день летит. Каждую минуту куда-то прилетает. Это надо сбивать", - сказал Зеленский.

Поэтому партнеры либо дают лицензии, либо дают ракеты, либо помогают деньгами, потом Украина покупает, говорит президент.

Продолжение войны

Зеленский также заявил, что Россия закладывает рекордные бюджеты не на мир, а на войну против Украины, что, по его мнению, создает долгосрочную угрозу не только для Украины, но и для других стран.

"Это может быть новым этапом войны. Никого не хочу запугивать. Просто всем нужно быть готовыми. И последний тезис: понимает ли Европа? Это очень важный катализатор. Сегодняшнее решение - это и есть ответ, понимают ли нас партнеры или нет. Посмотрим", - добавил президент.

