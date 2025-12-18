Украина испытывает дефицит некоторых ракет для определенных систем ПВО, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина испытывает нехватку определенных видов ракет для отдельных систем противовоздушной обороны.
Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ.
Дефицит ракет для ПВО
Он не хочет публично уточнять, о каких именно ракетах идет речь.
"Мы сегодня говорим и о ПВО, о некоторых ракетах, не хочу говорить вслух, которых дефицит. Есть некоторые системы, на которых нет некоторых видов ракет. Я сегодня проговаривал с партнерами, что мы можем дискутировать долго и много, но каждый день летит. Каждую минуту куда-то прилетает. Это надо сбивать", - сказал Зеленский.
- Поэтому партнеры либо дают лицензии, либо дают ракеты, либо помогают деньгами, потом Украина покупает, говорит президент.
Продолжение войны
Зеленский также заявил, что Россия закладывает рекордные бюджеты не на мир, а на войну против Украины, что, по его мнению, создает долгосрочную угрозу не только для Украины, но и для других стран.
"Это может быть новым этапом войны. Никого не хочу запугивать. Просто всем нужно быть готовыми. И последний тезис: понимает ли Европа? Это очень важный катализатор. Сегодняшнее решение - это и есть ответ, понимают ли нас партнеры или нет. Посмотрим", - добавил президент.
