РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9854 посетителя онлайн
Новости дефицит ракет для систем ПВО
855 19

Украина испытывает дефицит некоторых ракет для определенных систем ПВО, - Зеленский

Зеленский заявил о дефиците ракет для систем ПВО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина испытывает нехватку определенных видов ракет для отдельных систем противовоздушной обороны.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Дефицит ракет для ПВО

Он не хочет публично уточнять, о каких именно ракетах идет речь.

"Мы сегодня говорим и о ПВО, о некоторых ракетах, не хочу говорить вслух, которых дефицит. Есть некоторые системы, на которых нет некоторых видов ракет. Я сегодня проговаривал с партнерами, что мы можем дискутировать долго и много, но каждый день летит. Каждую минуту куда-то прилетает. Это надо сбивать", - сказал Зеленский.

  • Поэтому партнеры либо дают лицензии, либо дают ракеты, либо помогают деньгами, потом Украина покупает, говорит президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия передаст Украине большое количество ракет Sidewinder из своих запасов, - Писториус

Продолжение войны

Зеленский также заявил, что Россия закладывает рекордные бюджеты не на мир, а на войну против Украины, что, по его мнению, создает долгосрочную угрозу не только для Украины, но и для других стран.

"Это может быть новым этапом войны. Никого не хочу запугивать. Просто всем нужно быть готовыми. И последний тезис: понимает ли Европа? Это очень важный катализатор. Сегодняшнее решение - это и есть ответ, понимают ли нас партнеры или нет. Посмотрим", - добавил президент.

Читайте также: Зеленский призвал ЕС усилить финансовую поддержку Украины: "Европа будет платить не деньгами, а кровью"

Автор: 

Зеленский Владимир (23034) ПВО (3311) ракеты (3852)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Тому виділяємо десятки мільярдів і терміново починаємо передруковувати копійки, бо через декілька років вони будуть вилучені з використання!
показать весь комментарий
18.12.2025 16:42 Ответить
+5
О, це явне запрошення рашки бити ? Зелений зрадник, щоб шеф в кремлі знав його.
показать весь комментарий
18.12.2025 16:29 Ответить
+5
А твій друзяка Міндіч двущечку на ракети не зашле як засилав на москву?
показать весь комментарий
18.12.2025 16:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Тому партнери або дають ліцензії, або дають ракети, або допомагають грошима, потім Україна купує' знову режим бикування уввімкнув?
показать весь комментарий
18.12.2025 16:29 Ответить
Україна і матиме постійний дефіцит ракет для ППО поки всі партнери не будуть поставляти в Україну кількість ракет , що дорівнює кількості вироблених парашею ракет.
показать весь комментарий
18.12.2025 17:22 Ответить
А я про що?-завжди і у всьому винні партнери!
показать весь комментарий
18.12.2025 17:36 Ответить
О, це явне запрошення рашки бити ? Зелений зрадник, щоб шеф в кремлі знав його.
показать весь комментарий
18.12.2025 16:29 Ответить
А то їм якесь запрошення потрібне.
показать весь комментарий
18.12.2025 16:40 Ответить
Чекаємо тепер масованого обстрілу, запрошення надіслав
показать весь комментарий
18.12.2025 16:33 Ответить
Тут не треба ніякого запрошення і так все очевидно, дивись скільки останнім часом прилетіло, а скільки ракет збито, останнім часом прилітає 70% ракет, коню зрозуміло чому.
показать весь комментарий
18.12.2025 16:40 Ответить
У нього "ракета" стоїть на півшостого - це він про цю, мабуть, ракету....
показать весь комментарий
18.12.2025 16:34 Ответить
Тут все очевидно, не погодишся на умови "миру" США їх і не буде...
показать весь комментарий
18.12.2025 16:34 Ответить
Россия говорит, что будут рождественские бомбардировки доведенные до высшего предела. А тут дефицит ПВО. Зеленского вздернуть надо со всей бандой в Раде и всей власти. Они двушку на Москву отправляют уроды. Как это может быть, что чувак работает с Деркачем, которого суд признал ФСБшником и отправляет миллионы или миллиарды на Москву и он до сих пор у власти сидит. И тут странным образом дефицит ПВО. Никакого ПВО своего не производит на 15 лет войны. 360 тысяч армии РФ в Беларуси готовятся нападать. А тут сплошной саботаж, потому что агенты ФСБ и Зеленский и вся эта пи.дота.
показать весь комментарий
18.12.2025 16:35 Ответить
Ти б хоч ті 360 тисяч не приплітав, а то зовсім палєвно вийшло.
показать весь комментарий
18.12.2025 16:41 Ответить
"...чувак работает с Деркачем, которого даже укрАінскій суд винуждєн бил призналть ФСБшником..."
показать весь комментарий
18.12.2025 17:04 Ответить
А де розрекломовані дрони-пердохоплювачі?
Нехай вони рятують ситуацію.
показать весь комментарий
18.12.2025 16:36 Ответить
А твій друзяка Міндіч двущечку на ракети не зашле як засилав на москву?
показать весь комментарий
18.12.2025 16:40 Ответить
Тому виділяємо десятки мільярдів і терміново починаємо передруковувати копійки, бо через декілька років вони будуть вилучені з використання!
показать весь комментарий
18.12.2025 16:42 Ответить
а де "фламінго", яке випускається по 7 шт в день? брехло корумповане
показать весь комментарий
18.12.2025 16:55 Ответить
А шо, буратінка, асфальт не допомагає?
Чи не ти в угоду пуйлу поховав усі військові програми (у т.ч. ракетні)?
показать весь комментарий
18.12.2025 17:03 Ответить
От цікаво - цензор по десяткі разів на добу публікує їб....ті цитати зеленского - Україна потребує систем ППО, знищується все.... А чому ж цензор не публікує те шо саме зеленский зупинив всі програми України по ППО-ПРО, ударні ракетні програми, САУ Богдана, Стугна-П, Нептуни, Вільха. Чому не каже про розурадання шакалами зеленского всіх коштів, котрі дала Европа на захист енергетики, виробництво мін, снарядів... Бутусов йде шляхом 19 року - коли він, та йього молодий колектив цитував ермака та шабуніна та красного шарія та бойко та кума ху...а та всіх ригиОНАЛІВ. Шось не так, знов, з цим ресурсом. Цікаво, чому цензор мовчить про те, шо сбу не має жодного провадження проти ермака.
показать весь комментарий
18.12.2025 17:16 Ответить
ЯНЕТРЯПКАЯКАСЬ , тобі як язик повертаєтья робити такі заяви ? ти **** навіть піаришся навіть на цьому?!!!Поїдь зі Скумбрієюв в країну ваших вже розділених офшорних сундуків - й ЗАДОНАТЬ ХОЧ РАЗ!!! Хоча б тільки зі свого ...
показать весь комментарий
18.12.2025 17:19 Ответить
 
 