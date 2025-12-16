Германия передаст Украине большое количество ракет Sidewinder из своих запасов, - Писториус

Германия передаст Украине ракеты Sidewinder для усиления противовоздушной обороны. Они могут применяться с вертолетов или истребителей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус на открытии заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

"В следующем году мы предоставим большое количество ракет Sidewinder из наших запасов для усиления противовоздушной обороны Украины", – сказал Писториус.

Отмечается, что это ракеты "воздух-воздух", которые могут применяться с вертолетов или истребителей против вражеских самолетов или дронов.

Что предшествовало?

Стоит заметить, что такие ракеты Украине уже передавали США. Украинские специалисты переоборудовали эти предназначенные для истребителей F-16 ракеты в ракеты "земля-воздух" для нужд украинской противовоздушной обороны.

"Мы их переделали. Мы нашли способ запускать их с земли. Это своего рода самодельная противовоздушная оборона", - рассказывал собеседник Financial Times в 2023 году. По его словам, это один из примеров переоборудования, казалось бы, уже ненужной техники в оружие, которое используется.

Напомним, ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия поставила Украине две системы противовоздушной обороны Patriot, которые были обещаны в августе, а также уже девятую систему IRIS-T.