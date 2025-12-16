РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10327 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Германии
2 779 8

Германия передаст Украине большое количество ракет Sidewinder из своих запасов, - Писториус

Писториус о предоставлении Украине ракет Sidewinder

Германия передаст Украине ракеты Sidewinder для усиления противовоздушной обороны. Они могут применяться с вертолетов или истребителей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус на открытии заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"В следующем году мы предоставим большое количество ракет Sidewinder из наших запасов для усиления противовоздушной обороны Украины", – сказал Писториус.

Отмечается, что это ракеты "воздух-воздух", которые могут применяться с вертолетов или истребителей против вражеских самолетов или дронов.

Читайте также: Путин не демонстрирует желания мира, - Писториус

Что предшествовало?

Стоит заметить, что такие ракеты Украине уже передавали США. Украинские специалисты переоборудовали эти предназначенные для истребителей F-16 ракеты в ракеты "земля-воздух" для нужд украинской противовоздушной обороны.

"Мы их переделали. Мы нашли способ запускать их с земли. Это своего рода самодельная противовоздушная оборона", - рассказывал собеседник Financial Times в 2023 году. По его словам, это один из примеров переоборудования, казалось бы, уже ненужной техники в оружие, которое используется.

Напомним, ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия поставила Украине две системы противовоздушной обороны Patriot, которые были обещаны в августе, а также уже девятую систему IRIS-T.

Автор: 

Германия (7443) ракеты (3849) Писториус Борис (280)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Теж потрібна допомога..Дякуємо!..
показать весь комментарий
16.12.2025 15:08 Ответить
проти крилатих ракет то шо треба
показать весь комментарий
16.12.2025 15:15 Ответить
Дякуємо, пока що за наміри. А ще більше будемо дякувати за Тауруси! Тауруси давай!
показать весь комментарий
16.12.2025 15:31 Ответить
Дякуємо, Друзі.
показать весь комментарий
16.12.2025 15:33 Ответить
Дякуємо !

хутін таки розбурхав сумрачний германський військовий геній

.
показать весь комментарий
16.12.2025 15:38 Ответить
Для захисту від індустрії дронів і крилатих ракет потрібна індустрія засобів ППО. Окремі партії, навіть великі, можуть дати час на її створення, а не замінити. Чи збирається хтось, не показуючи пальцем прямо, створювати індустрію, якщо телевізор розповідає про ляльки Вуду у підсобці Єрмака, чи складУвання золотих унітазів в банках ротшильдів буде продовжене.
показать весь комментарий
16.12.2025 15:42 Ответить
А ти що робиш для ППО?Питання задавати легко
показать весь комментарий
16.12.2025 15:46 Ответить
Вивожу з гіпнозу цензуроцензурних засобів масової маніпуляції.
показать весь комментарий
16.12.2025 16:13 Ответить
 
 